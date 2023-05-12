Mattarella lancia dalla Norvegia l’appello per accelerare la transizione verde

Accelerare la transizione verde “è una responsabilità verso le nuove generazioni”. È l’appello lanciato daI presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando venerdì al Politecnico di Trondheim, in Norvegia, Mattarella alla sessione conclusiva del seminario “Greening the future”.

Il presidente ha dato il via ieri a una visita di Stato nel Regno di Norvegia. Giovedì 11 maggio è stato accolto al Palazzo Reale dal principe ereditario norvegese e dalla regina Sonja. Mattarella ha anche fatto visita al parlamento norvegese dove ha incontrato il presidente dell’Assemblea nazionale Masud Gharahkhani ed è stato ricevuto al palazzo di rappresentanza del governo dal premier Jonas Gahr Støre.

Serve un cambio di passo nella transizione verde

Nel suo discorso al Politecnico di Trondheim, Mattarella ha affermato con chiarezza che “raggiungere la sicurezza e l’indipendenza energetica non significa quindi affidarsi esclusivamente alle fonti energetiche tradizionali, venendo meno all’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici”.

Per il presidente della Repubblica serve un cambio di passo per affrontare le sfide rappresentate dal cambiamento climatico. “Il cambio di passo deve riguardare l’innovazione, non soltanto il cambio di rotte di approvvigionamento e fornitori”, ha dichiarato. “Serve un nuovo paradigma ed avere l’ambizione di essere alla testa del gruppo che guida cambiamento”, ha aggiunto.

I cambiamenti climatici impongono scelte radicali

Nel suo discorso, il presidente della Repubblica ha sottolineato che i cambiamenti climatici impongono scelte radicali.

“Le nostre società hanno preso pienamente coscienza dei drammatici effetti provocati dai cambiamenti climatici che impongono a tutti noi un radicale ripensamento dei fondamenti dei nostri sistemi di vita, di quelli economici e produttivi”, ha affermato il presidente.

Il quale ha ricordato che “l’insensata aggressione della Federazione Russa all’Ucraina che ci ha anche reso pienamente consapevoli del valore strategico delle risorse energetiche”.

Secondo Mattarella, “la sicurezza e il futuro delle nostre comunità passano “attraverso la sicurezza energetica” e l’energia non può “essere” usata come “una minaccia” e i Paesi democratici devono usarla “per difendere pace, libertà e progresso”.

Eolico e solare possono essere fonti energetiche per l’intero continente europeo

Nel suo intervento, il presidente della Repubblica ha lanciato anche un auspicio per il futuro, affermando che l’eolico nel Mare del Nord e il fotovoltaico nel bacino del Mediterraneo “possono diventare, in un futuro non lontano, fonti di energia pulita del continente europeo e alimentare” per “una nuova rivoluzione nei processi produttivi e nei modelli di vita, così come accadde con il carbone della Ruhr, a cavallo tra il XIX e il XX secolo”.

Mattarella ha ricordato, infatti, che grazie a una rete elettrica sempre più interconnessa “le complementarietà fra energia eolica e solare potranno infatti contribuire alla sicurezza di approvvigionamento e ridurre i rischi legati alla natura variabile delle fonti rinnovabili.

Il presidente della Repubblica ha voluto sottolineare il ruolo di primaria importanza svolto da Norvegia e Italia.

I due Paesi, “possono giustamente coltivare l’ambizione di diventare perni di una rete che, dalle piattaforme eoliche nel Mare del Nord si colleghi fino alle centrali solari della Sicilia e, più in là, del deserto del Sahara, che nei prossimi anni sarà collegato all’Europa grazie al progetto Elmed, il cavo elettrico che unirà la Tunisia all’Italia”.

In questo contesto, il presidente ha infine sottolineato che le molteplici collaborazioni esistenti fra Norvegia e Italia consentono di guardare con fiducia al futuro della nostra cooperazione anche in questo cruciale ambito della transizione verde.

“Con partenariati sempre più saldi sapremo rispondere con successo alle sfide poste dal cambiamento climatico e garantire un futuro di prosperità e progresso alle giovani generazioni”, ha detto Mattarella, secondo cui la collaborazione fra realtà imprenditoriali norvegesi e italiane “può svolgere un ruolo significativo nella promozione della transizione energetica, così come la cooperazione in ambito tecnico e scientifico”.

Il presidente della Repubblica ha citato la crescita, sia in Norvegia sia in Italia, del settore dell’eolico offshore, che offre rilevanti possibilità e anche l’applicazione delle nuove tecnologie per il “green shipping” (il trasporto marittimo verde), che presenta altrettante opportunità di scambio fra i due Paesi, in particolare nel settore della cantieristica e dello sviluppo di un settore croceristico sempre più attento all’ambiente.