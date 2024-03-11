L’Europa deve fare di più per adattarsi ai cambiamenti climatici, afferma l’Agenzia europea per l’ambiente

L’Europa deve agire immediatamente per affrontare le sfide climatiche in rapido aumento, ha affermato l’Agenzia europea per l’ambiente (European Environment Agency, EEA) nella sua prima valutazione europea del rischio climatico (EUCRA), pubblicata lunedì (11 marzo), che ha individuato 36 rischi principali.

La valutazione europea del rischio climatico dell’Agenzia europea dell’ambiente mira a identificare i settori sensibili al clima e le priorità politiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Secondo la valutazione, le politiche e le misure di adattamento in Europa non sono sufficientemente reattive ai rischi ambientali in rapido aumento.

Questo rapporto è in linea con le raccomandazioni della Dichiarazione di Liegi, firmata due mesi prima durante la presidenza belga del Consiglio dell’UE. Settanta organizzazioni, autorità locali e ONG ambientaliste hanno chiesto all’UE di accelerare l’attuazione delle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

“La nostra nuova analisi mostra che l’Europa si trova ad affrontare rischi climatici urgenti che stanno crescendo più velocemente della nostra preparazione sociale”, ha affermato il direttore esecutivo dell’EEA Leena Ylä-Mononen.

Per un’azione intensificata e immediata

Negli ultimi anni, l’Europa è stata teatro di eventi climatici estremi sempre più regolari, tra cui inondazioni, ondate di caldo, incendi e siccità gravi e prolungate.

La valutazione ha identificato 36 principali rischi climatici per l’Europa in cinque aree principali: ecosistemi, cibo, salute, infrastrutture, economia e finanza. Secondo il rapporto, più della metà di questi rischi richiedono un’azione intensificata e immediata, in particolare per proteggere gli ecosistemi e le persone.

“I policy maker europei e nazionali devono agire ora per ridurre i rischi climatici sia attraverso rapidi tagli alle emissioni che attraverso forti politiche e azioni di adattamento”, ha avvertito il direttore dell’EEA.

Questi rischi sono “condivisi” da tutti i Paesi dell’UE. La valutazione dell’Agenzia UE ha evidenziato la necessità che le istituzioni europee e i 27 Stati membri lavorino insieme e coinvolgano i livelli locale e regionale nel coordinamento e nell’attuazione dei piani d’azione di emergenza.

Il caso della siccità

La siccità è uno dei maggiori rischi climatici cui deve far fronte l’Europa. Durante questo inverno, sono state segnalate gravi carenze di risorse idriche nelle regioni costiere della penisola iberica, in Italia e nelle isole del Mediterraneo.

Restrizioni sull’uso dell’acqua sono state annunciate o applicate questa stagione in Spagna e Portogallo. Alcune regioni del bacino del Mediterraneo sono già in allerta incendi.

Il caldo record degli ultimi nove mesi, abbinato alla prolungata assenza di precipitazioni, ha avuto un profondo effetto sui corsi d’acqua e sulle falde acquifere, nonché sulla crescita della vegetazione.

Inoltre, le previsioni stagionali indicano una primavera più calda della media nel 2024.

Nell’ambito della nuova strategia dell’UE per l’adattamento ai cambiamenti climatici, adottata nel 2021, la Commissione europea (DG Ambiente e DG Centro comune di ricerca) ha lanciato l’Osservatorio europeo sulla resilienza e l’adattamento alla siccità (EDORA), che mira a migliorare la resilienza e l’adattamento alla siccità in tutta l’UE.

Secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, circa il 30% della popolazione dell’Europa meridionale vive in aree soggette a stress idrico permanente, e il 70% durante il periodo estivo.

L’EEA ha inoltre sottolineato che la siccità prolungata rappresenta una minaccia diretta per la nostra sicurezza alimentare e le forniture di acqua potabile, nonché gravi rischi per la produzione, la trasmissione e l’approvvigionamento di energia.

Una delle raccomandazioni dell’EEA è quella di passare dalle proteine ​​animali alle proteine ​​vegetali coltivate in modo sostenibile al fine di ridurre il consumo di acqua in agricoltura.

Secondo il Water Food Network, sono necessari più di 15.000 litri di acqua per produrre 1 kg di carne bovina, rispetto ai 322 litri per 1 kg di verdure).

