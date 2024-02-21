L’accordo dell’UE sul miglioramento della qualità dell’aria non è in linea con gli standard dell’OMS

L’accordo provvisorio sulle nuove norme per la qualità dell’aria in tutta l’UE è stato accolto come un passo avanti nonostante non sia in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Le istituzioni dell’UE hanno raggiunto un accordo la sera di martedì (20 febbraio) sulle norme riviste per la qualità dell’aria ambiente nell’ambito del Piano d’azione Zero Pollution, che punta a zero inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo entro il 2050.

L’accordo è stato elogiato dal principale negoziatore del Parlamento europeo Javí Lopez, che lo ha definito “un passo importante nei nostri sforzi continui per garantire un futuro più pulito e più sano per tutti gli europei”.

Allo stesso modo, Alain Maron, ministro del governo della Regione Bruxelles-Capitale responsabile del clima e dell’ambiente, ha definito l’accordo “cruciale” e ha affermato che “migliorerà drasticamente la qualità dell’aria che respiriamo e ci aiuterà a combattere efficacemente l’inquinamento atmosferico. riducendo così le morti premature e i rischi legati alla salute”.

Al centro dell’accordo ci sono limiti più bassi per una serie di inquinanti, compresi quelli che causano i maggiori danni alla salute umana, il particolato fine (PM2,5) e il biossido di azoto (NO2).

Include anche più punti di campionamento della qualità dell’aria nelle città europee, una richiesta alla Commissione europea di rivedere nuovamente le regole entro il 2030 e l’opportunità per i cittadini di chiedere un risarcimento se la loro salute viene danneggiata a causa della violazione delle nuove regole.

Sebbene la qualità dell’aria in tutta Europa sia lentamente migliorata negli ultimi anni, l’Agenzia europea per l’ambiente stima che ogni anno nell’UE si contano ancora più di 300.000 morti premature a causa dell’inquinamento atmosferico.

L'inquinamento industriale costa il 2% del PIL UE, sostiene l'Agenzia europea dell'Ambiente L’inquinamento industriale costa ogni anno l’equivalente del 2% della produzione economica dell’Unione Europea, anche se l’impatto è diminuito nell’ultimo decennio, ha dichiarato giovedì (25 gennaio) l’Agenzia europea dell’Ambiente (AEA).

I costi dell’inquinamento atmosferico causato dai maggiori impianti industriali …

Un passo avanti

Da quando la Commissione europea ha proposto le norme riviste nell’ottobre 2022, le organizzazioni sanitarie hanno criticato la mancanza di ambizione sui valori limite annuali per gli inquinanti.

Sebbene l’accordo riduca i valori del PM2,5 da 25 µg/m3 (microgrammi per metro cubo) a 10 µg/m3 e dell’NO2 da 40 µg/m3 a 20 µg/m3, ciò non è in linea con le più recenti disposizioni dell’OMS dal 2021. In questo caso si consiglia di non superare i 5 μg/m3 per PM2,5 e 10 μg/m3 per NO2.

Nonostante ciò, Anne Stauffer, vicedirettrice dell’Alleanza per la salute e l’ambiente (HEAL), ha definito l’accordo “un grande passo avanti”.

“Sebbene purtroppo il compromesso non sia in grado di adeguarsi pienamente alle raccomandazioni scientifiche, il pacchetto ha un enorme potenziale per ridurre la sofferenza delle persone, prevenire le malattie e ottenere risparmi economici”, ha affermato Stauffer.

Le reazioni di altre organizzazioni hanno evidenziato l’urgenza di migliorare la qualità dell’aria.

“Gli standard di qualità dell’aria dell’UE devono essere aggiornati urgentemente. I medici di tutta Europa concordano sul fatto che abbiamo bisogno di una migliore qualità dell’aria e che le autorità pubbliche e i governi nazionali devono agire per contribuire a ridurre il carico di malattie”, ha affermato Christiaan Keijzer, presidente del Comitato permanente dei medici europei (CPME).

“Scientificamente è fuori dubbio che l’inquinamento atmosferico nuoce alla salute in tutta Europa. Ora è il momento che i politici, soprattutto quelli dei governi nazionali, si assicurino di avere il quadro giuridico per portare avanti gli standard europei sull’aria pulita basati sulla scienza per proteggere la salute delle persone”, ha affermato Zorana Jovanovic Andersen, presidente dell’ambiente e della salute della European Respiratory Society. Comitato.

Nonostante il diffuso riconoscimento della necessità di limiti più severi per un’aria più pulita, l’accordo ha anche portato alcuni a preoccuparsi delle conseguenze di valori limite più severi per gli inquinanti atmosferici.

Holger Lösch, vicedirettore generale della Federazione delle industrie tedesche (BDI), ha affermato che l’accordo “mette a repentaglio la trasformazione dell’industria verso la neutralità climatica”.

Lösch teme che i limiti “potrebbero ritardare o addirittura impedire progetti di conversione, anche se servono alla neutralità climatica e alla trasformazione” e che l’accordo “potrebbe portare a interventi inaccettabili nell’economia, nella mobilità, nell’agricoltura e nell’edilizia abitativa in Germania. Sono ancora una volta concepibili divieti di circolazione di vasta portata per automobili e camion”.

[Modificato da Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.

Disponibile anche in tedesco.