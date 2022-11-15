La Repubblica Ceca sta valutando la candidatura per ospitare il vertice sul clima COP29

La Repubblica Ceca sta valutando la possibilità di candidarsi a ospitare il vertice delle Nazioni Unite sul clima COP29 nel 2024, il che la metterebbe in competizione con una manciata di altri Paesi per l’imponente conferenza internazionale, ha dichiarato lunedì (14 novembre) a Reuters il suo vice ministro dell’Ambiente, Jan Dusik.

“Nel valutare la possibilità di ospitare la conferenza, teniamo conto delle sfide logistiche e finanziarie per il Paese ospitante, ma anche della nostra esperienza nella trasformazione energetica e nella decarbonizzazione”, ha dichiarato Jan Dusik in un commento.

Dusik ha aggiunto che la Repubblica Ceca non ha ancora deciso se candidarsi o meno e che potrebbe anche prendere in considerazione una candidatura congiunta con un altro Paese dell’Europa orientale.

La Bulgaria si è già detta disponibile a ospitare i colloqui globali sul clima. Dusik ha detto che diversi Paesi della regione hanno espresso interesse a ospitare o co-ospitare l’evento.

Le riunioni annuali della COP attirano decine di migliaia di delegati e costituiscono un contesto in cui quasi tutti i Paesi del mondo negoziano sforzi congiunti per evitare cambiamenti climatici disastrosi e valutano i loro progressi.

Ospitare l’evento delle Nazioni Unite sul clima può portare un certo prestigio internazionale e introiti turistici, ma anche un intenso controllo mediatico, costi e problemi logistici.

La COP del 2015, ospitata dalla Francia, ha prodotto lo storico Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in cui i Paesi hanno concordato di cercare di limitare il riscaldamento globale a 1,5 C sopra i livelli preindustriali. Da allora, l’accordo è servito da guida per gli obiettivi e le politiche di riduzione delle emissioni dei governi, anche se molti di essi sono ancora lontani dagli obiettivi dell’accordo.

Il diritto a ospitare la conferenza è destinato a ruotare tra le cinque regioni globali delle Nazioni Unite. L’Egitto si è aggiudicato la conferenza COP27 di quest’anno, attualmente in corso. Gli Emirati Arabi Uniti sono stati scelti per ospitare la COP28.