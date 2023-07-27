La comunità internazionale si confronta in Giamaica sulle estrazioni minerarie in acque profonde

Mercoledì (26 luglio) le nazioni contrarie all’estrazione mineraria in acque profonde e quelle che invece appoggiano l’idea di avviare tali operazioni hanno avuto un acceso confronto in Giamaica sui rischi e benefici per il pianeta derivante dallo sfruttamento dei giacimenti negli oceani.

I membri dell’International Seabed Authority (ISA), un organismo globale poco conosciuto incaricato di regolare il vasto fondale oceanico, hanno mostrato la loro divisione sul futuro dell’estrazione mineraria in acque profonde durante il loro incontro annuale a Kingston.

“Non possiamo e non dobbiamo intraprendere una nuova attività industriale quando non siamo ancora in grado di misurarne appieno le conseguenze, e quindi rischiamo danni irreversibili ai nostri ecosistemi marini”, ha affermato Herve Berville, segretario di Stato francese per i Mari.

“La nostra responsabilità è immensa e nessuno di noi in questa stanza potrà dire di non essere a conoscenza del crollo della biodiversità marina, dell’innalzamento del livello del mare o dell’improvviso aumento della temperatura dell’oceano”, ha avvertito il delegato francese durante un dibattito.

L’incontro di quest’anno, che si concluderà venerdì (28 luglio), giunge dopo lo scorso 9 luglio il piccolo Stato del Pacifico di Nauru ha annunciato l’intenzione di avviare estrazioni di minerali in acque profonde, aumentando le pressioni per adottare un codice minerario adeguato.

Due anni fa, lo Stato di Nauru aveva attivato un’oscura disposizione legale del diritto del mare delle Nazioni Unite per chiedere l’avvio di estrazioni minerarie in acque profonde fornendo all’ISA fino al 9 luglio 2023 per finalizzare un regolamento per le attività minerarie commerciali in acque profonde. Non esistendo ad oggi un regolamento le attività potrebbero in teoria già iniziare.

L’ISA è composta da 168 stati membri, oltre all’Unione europea.

Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), l’organismo è responsabile sia della protezione dei fondali marini in aree al di fuori della giurisdizione nazionale sia della supervisione di qualsiasi esplorazione o sfruttamento delle risorse in tali zone.

Alcuni paesi vogliono procedere spediti e iniziare a recuperare i “noduli” simili a rocce sparsi sul fondo del mare, che contengono minerali importanti per la produzione di batterie come nichel, cobalto e rame.

“Abbiamo una finestra di opportunità per sostenere lo sviluppo di un settore che Nauru ritiene abbia il potenziale per aiutare ad accelerare la nostra transizione energetica per combattere il cambiamento climatico”, ha affermato il presidente della nazione insulare Russ Joseph Kun.

Ma le ONG e gli scienziati affermano che la pesca a strascico di tali minerali nelle profondità marine potrebbe distruggere habitat e specie che potrebbero essere ancora sconosciuti o potenzialmente vitali per gli ecosistemi.

Inoltre, secondo attivisti e scienziati vi è il rischio di interrompere la capacità dell’oceano di assorbire l’anidride carbonica emessa dalle attività umane, oltre a danneggiare, con tali attività, la comunicazione di varie specie come le balene.

Una ventina di Paesi, tra cui la Francia, hanno chiesto una “pausa precauzionale” sull’estrazione mineraria in acque profonde e hanno recentemente acquisito un certo slancio politico.

Louisa Casson di Greenpeace ha accolto le nuove richieste di Brasile e Canada per una tale moratoria, dicendo ad AFP che “stanno comparendo crepe in quella che fino ad oggi è stata una fortezza per gli interessi dell’industria”.

Tuttavia, diversi Paesi si sono opposti a mettere in pausa le estrazioni, in particolare la Cina, che finora è riuscita a bloccare qualsiasi dibattito ufficiale sulla questione.

Mark Brown, il primo ministro delle Isole Cook, ha affermato che “la comunità globale deve utilizzare ogni strumento a sua disposizione” per combattere il cambiamento climatico.

Ma ha chiesto che qualsiasi percorso da seguire sia fatto “in modo responsabile e sostenibile per il benessere a lungo termine della nostra gente e la conservazione del nostro ambiente marino unico”.

Un “vuoto giuridico”

Il Consiglio ISA, l’organo decisionale sui contratti, ha già rilasciato diversi permessi per l’esplorazione dei fondali marini, ma con la scadenza del termine del 9 luglio, qualsiasi stato membro può ora richiedere un contratto minerario per una società che sponsorizza.

La scorsa settimana, il Consiglio di 36 membri si è dato l’obiettivo di adottare il codice minerario nel 2025, ma senza concordare nel frattempo come esaminare le richieste di contratto, suscitando critiche per un “vuoto legale”.

Tuttavia, Nauru afferma che farà domanda “presto” per un contratto per Nori, una filiale della canadese The Metals Company, che cerca di raccogliere “noduli polimetallici” nella zona di frattura di Clarion-Clipperton (CCZ) nel Pacifico.

A marzo, tuttavia, il Consiglio ISA ha osservato che lo sfruttamento commerciale “non dovrebbe essere effettuato” fino a quando non sarà in vigore un codice minerario.

Sofia Tsenikli della Deep Sea Conservation Coalition ha dichiarato mercoledì che “l’ultimatum di Nauru non ha funzionato”.

“Il codice minerario è tutt’altro che sviluppato e la maggior parte degli Stati nel consiglio ha dichiarato la propria opposizione all’estrazione mineraria in assenza di regolamenti”, ha aggiunto.

Casson di Greenpeace, da parte sua, ha visto gli ultimi sviluppi con ottimismo, affermando che “il mondo sta combattendo contro l’estrazione mineraria in acque profonde”.

“C’è una grande battaglia davanti, ma la lotta è iniziata”, ha affermato.

