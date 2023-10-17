I Paesi dell’UE elaborano una posizione comune per il vertice sul clima COP28

Lunedì (16 ottobre) i paesi dell’UE hanno adottato una posizione comune per la conferenza internazionale sul clima COP28 delle Nazioni Unite che si terrà a Dubai a fine novembre, ma il linguaggio sull’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE e sull’obiettivo di fine della dipendenza dai combustibili fossili è stato ammorbidito per raggiungere una decisione unanime.

I 27 ministri dell’Ambiente dell’UE si sono incontrati lunedì a Lussemburgo per concordare la posizione dell’UE in vista del vertice COP28 che si aprirà a Dubai il 30 novembre, sostenendo l’obiettivo di triplicare la capacità globale di energia rinnovabile e raddoppiare i miglioramenti dell’efficienza energetica entro il 2030.

L’Unione europea farà pressioni anche per un settore energetico globale “prevalentemente privo di fonti fossili” “ben prima del 2050” e si sforzerà di raggiungere un “sistema energetico completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni ’30”, si legge nella formulazione concordata dai ministri dell’Ambiente europei.

Tuttavia, i Paesi più ambiziosi hanno dovuto accettare un linguaggio annacquato riguardo alla spinta dell’UE ad eliminare gradualmente i combustibili fossili e ridurre le emissioni poiché la decisione doveva essere presa all’unanimità.

“[La Commissione e la Presidenza] sarebbero state in grado di andare ancora oltre? Assolutamente. Eppure, si sa, questa è un’Unione in cui, alla fine, creiamo un mandato con 27 Paesi”, ha affermato il nuovo commissario europeo per il Clima Wopke Hoekstra dopo l’incontro.

La Commissione europea e la Spagna, che detiene la presidenza di turno dell’UE, hanno spinto per un linguaggio più forte sulla riduzione delle emissioni, affermando che la legislazione aggiornata dell’UE aumenterebbe l’obiettivo climatico del blocco da una riduzione netta delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 a una riduzione del 57%.

Ma hanno dovuto piegarsi alle pressioni dei Paesi dell’Est dell’UE, che hanno una sfida più significativa nel decarbonizzare le loro economie a causa della loro maggiore dipendenza dal carbone.

“I testi adottati all’unanimità richiedono sempre un po’ più di tempo per essere approvati. I Paesi europei hanno situazioni energetiche abbastanza diverse, alcuni dei quali sono ancora molto dipendenti dal carbone”, ha spiegato una fonte nel gabinetto del ministro francese per la Transizione energetica Agnès Pannier-Runacher.

Promessa aggiornata, ma nessun nuovo obiettivo

Gli Stati membri dell’UE si recheranno alla COP28 sottolineando l’importanza di aumentare l’ambizione globale di rimanere entro il limite di 1,5°C del riscaldamento globale, si legge in una dichiarazione rilasciata dopo l’incontro.

Anche se l’UE non presenterà un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni, aggiornerà il suo impegno per riflettere il pacchetto legislativo “Fit for 55” adottato dall’UE per raggiungere i suoi obiettivi climatici per il 2030.

Secondo la Commissione europea, la piena attuazione del pacchetto comporterà una riduzione del 57% delle emissioni nette entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, più dell’obiettivo iniziale del 55% concordato due anni fa.

L’obiettivo più ambizioso riflette l’ambizione dell’UE di aumentare i propri pozzi di assorbimento del carbonio e un maggiore livello di ambizione sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica, portato avanti lo scorso anno in reazione alla guerra della Russia in Ucraina.

Ma secondo Ribera alcuni Paesi erano preoccupati nel mettere nero su bianco questa cifra. “L’argomento principale era che non volevano creare confusione. Non era un obiettivo nuovo”, ha spiegato.

Alla fine, una formulazione di compromesso stabilisce che “il pacchetto Fit for 55, una volta pienamente attuato, potrebbe consentire all’UE di superare il suo obiettivo di almeno il -55%”, ha affermato la fonte ministeriale francese.

Gli attivisti per l’ambiente, da parte loro, vogliono che l’UE sostenga un risultato della COP28 fondato sulla scienza e riconosca che occorre fare di più per allineare l’azione e i finanziamenti per il clima con le responsabilità storiche dell’Europa.

“Per quanto riguarda gli obiettivi climatici dell’UE, ciò significa che l’Europa deve impegnarsi a superare sostanzialmente il suo attuale obiettivo di riduzione delle emissioni nette del -55% e raggiungere almeno il -65% lordo, o il -76% di riduzione delle emissioni nette entro il 2030 e l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2040”, ha affermato Sven Harmeling, coordinatore internazionale della politica climatica presso il gruppo di ONG Climate Action Network Europe.

Eliminare i combustibili fossili “senza sosta”

La posizione dell’UE alla COP28 include anche l’appello a raggiungere il picco delle emissioni in questo decennio e ad eliminare gradualmente i combustibili fossili “senza sosta”, un termine controverso che si riferisce alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.

“Abbiamo ancora questa idea che dobbiamo cercare di evitare l’uso di combustibili fossili se non hanno un sistema di abbattimento e che l’obiettivo a lungo termine è che dovrebbero essere gradualmente eliminati dal nostro mix energetico mentre cerchiamo di promuovere la decarbonizzazione”, ha spiegato Ribera.

“L’accordo nelle conclusioni del Consiglio è che queste [tecnologie di abbattimento] sono tecnologie che dovrebbero essere legate a quei settori in cui sarà difficile per loro impegnarsi nella decarbonizzazione, dove è difficile svezzarsi dai combustibili fossili”, ha aggiunto.

Anche in questo caso è stata trovata una soluzione di compromesso per raggiungere una decisione unanime tra i 27 Stati membri.

“Il termine ‘senza sosta’ è apparso due volte. C’è stato un compromesso: lo abbiamo mantenuto una volta nella seconda riga del paragrafo 14 e lo abbiamo cancellato la seconda volta”, spiega la fonte francese.

Un’altra questione complessa riguarda i sussidi per i combustibili fossili, che sono delicati per gli Stati membri dell’Est dell’UE come la Polonia, dove il carbone costituisce il 70% del mix energetico.

“Lì abbiamo trovato una frase che dice: ‘chiede l’eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili'”, spiega la fonte francese. “Abbiamo rimosso la parola ‘inefficiente’ perché crediamo che tutti i sussidi ai combustibili fossili siano inefficienti”, ha aggiunto.

Allo stesso modo, il testo dell’UE specifica una data esatta in cui l’energia a carbone dovrebbe essere gradualmente eliminata. “Ma abbiamo detto che esiste l’obiettivo di raggiungere un sistema energetico completamente o prevalentemente decarbonizzato entro il 2030, ‘senza lasciare spazio alla nuova energia a carbone'”, ha detto la fonte francese.

“Si tratta di una formulazione di compromesso: non esiste una data UE per l’eliminazione totale del carbone. Ma dato che molti paesi utilizzano molto carbone, si tratta comunque di un risultato significativo”.

Secondo Ribera, anche i sussidi ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o la transizione giusta dovrebbero essere gradualmente eliminati “il più presto possibile”.

I Verdi criticano l’“atterraggio di fortuna” del commissario europeo per il Clima

Gli attivisti per l’ambiente e i Verdi al Parlamento europeo si sono affrettati a criticare le conclusioni del Consiglio della COP28, con il deputato verde tedesco Michael Bloss che l’ha definita un “atterraggio di fortuna” per il commissario per il Clima Wopke Hoekstra che sta entrando nella sua seconda settimana in carica.

“Il nuovo commissario per il Clima ha promesso molto e non ha mantenuto”, ha detto Bloss, riferendosi al risultato finale sugli obiettivi dell’UE e ai riferimenti ai combustibili fossili senza sosta.

“L’industria fossile utilizzerà questa scappatoia per continuare a bruciare carbone, petrolio e gas senza riguardo alla protezione del clima. Ma la protezione del clima è possibile solo senza le energie fossili!” ha detto, aggiungendo che Hoekstra dovrà essere più assertivo a Dubai.

Anche il gruppo di ONG Climate Action Network Europe ha chiesto all’UE di rafforzare la sua posizione.

“L’UE ha collettivamente mancato l’obiettivo chiedendo soltanto l’eliminazione globale dei combustibili fossili senza sosta”, ha affermato la direttrice del gruppo Chiara Martinelli.

“Invece di gettare un’ancora di salvezza all’industria dei combustibili fossili e scommettere rischiosamente su un metodo non provato e molto costoso per catturare le emissioni di carbonio, è molto più conveniente eliminare gradualmente i combustibili fossili e intensificare gli sforzi per costruire un’economia completamente rinnovabile. sistema energetico”, ha aggiunto.

Leggi qui l’articolo originale.