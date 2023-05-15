Da Taranto, Timmermans invita ad accelerare sulla transizione e a pensare una nuova struttura industriale

Il percorso di transizione energetica avviato dall’Europa deve andare più veloce soprattutto dopo che la guerra in Ucraina ha mostrato che l’UE non può dipendere dal gas russo e che non vi sono all’interno del continente alternative fossili a quelle importate dall’esterno. Lo ha sottolineato il vicepresidente della Commissione europea e commissario per il Green Deal Frans Timmermans intervenendo a un evento organizzato da ASvis Italia.

Timmermans è giunto oggi in visita a Taranto per un dialogo con i cittadini organizzato dalla Commissione europea – rappresentanza in Italia, in collaborazione con Europe Direct Taranto nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile promosso da ASviS, dove ha sottolineato che la città potrebbe dimostrare che “vi può essere un acciaio pulito nel futuro”.

Il vicepresidente della Commissione UE ha anche partecipato in collegamento all’evento “Crisi geopolitiche, multilateralismo, aiuto allo sviluppo: scenari futuri” organizzato da ASvis a Milano.

Nel suo intervento in videoconferenza all’evento di Milano, il vicepresidente della commissione UE e responsabile per il Green Deal, ha parlato delle critiche ricevute a livello politico in Europa per quanto riguarda la transizione energetica, denotando una forte strumentazione della paura legata alla guerra in Ucraina.

“Adesso che non possiamo più dipendere dall’energia russa dobbiamo andare verso le energie sostenibili e questo va [fatto] più veloce di prima. Abbiamo visto per esempio l’anno scorso un aumento del fotovoltaico del 40% in Europa in un anno e questi sono cambiamenti radicali”, ha osservato Timmermans.

Dall’altra parte però, secondo il vicepresidente della Commissione UE, c’è anche la strumentalizzazione politica della paura, anche legata alla Guerra in Ucraina, “e la paura rallenta la transizione”, dando “la sensazione che stiamo andando troppo veloci, ma nei fatti non stiamo andando veloci per niente, dobbiamo andare avanti col cambiamento.

“La politica ambientale e soprattutto la politica climatica, dovrebbe essere di tutti, destra e sinistra. Perché è una politica che ci offre la possibilità di superare questa sfida esiziale per il futuro dell’umanità”, ha affermato il vicepresidente della Commissione UE, secondo cui se il tema entra all’interno della “guerra culturale che vediamo ora, ne perdiamo tutti”.

Europa gioca un ruolo fondamentale sul clima all’interno della COP

Secondo Timmermans, l’UE gioca un ruolo cruciale nell’ambito della Conferenza delle parti (COP) della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che vengono organizzate ogni anno in parti diverse del mondo e che, a detta del vicepresidente della Commissione, rappresentano ormai uno dei pochissimi posti “dove funziona ancora il multilateralismo”.

“L’UE gioca un ruolo cruciale. Siamo noi che abbiamo trovato il compromesso che alla fine ha dato il risultato alla COP27 in Egitto. Siamo noi che diamo la direzione alle politiche climatologiche che stiamo sviluppando, siamo noi che siamo in grado di parlare con gli Stati Uniti, i cinesi e altri, e siamo noi che portiamo avanti il dialogo anche con i Paesi produttori di idrocarburi”, ha sottolineato Timmermans.

Apertura al dialogo con PPE su punti specifici del Green Deal

Commentando le posizioni che rallentano il percorso tracciato dal Green Deal, il vicepresidente della Commissione UE ha ricordato che sono stati portati a compimento diversi dossier a dispetto delle previsioni contrarie. “Abbiamo chiuso molti dossier, tanti erano convinti che ciò non sarebbe stato possibile, ad esempio sugli ETS (il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE), molti all’inizio non ci credevano”, ha osservato Timmermans.

Il commissario UE per il Green Deal ha osservato che se da un lato la crisi climatica è accettata generalmente come una sfida per l’umanità interna, sulla biodiversità è più difficile comunicare. “La perdita di 1 milione di specie è una sfida allo stesso livello di quella climatica. Nella politica, però, non c’è questa consapevolezza, quindi abbiamo davanti un grande lavoro da fare su questi soggetti”, ha sottolineato Timmermans.

Il riferimento del vicepresidente della Commissione è ad alcune posizioni espresse dal Partito popolare europeo (PPE) che ultimamente hanno avuto una posizione più dura e vicina a quella dei gruppi della destra sul Green Deal.

“Mi chiedo se i popolari criticano il contenuto delle proposte o il Green Deal. Perché se vogliono tornare sul piano, non so come possiamo avanzare. Se invece mi chiedono di cambiare parti su cui non sono d’accordo, io sono a loro disposizione: in questo modo facciamo avanzare anche questo lato del Green Deal”, ha affermato Timmermans.

“Se vogliamo ridurre le emissioni di CO2 – ha proseguito – dobbiamo avere anche una natura capace di farlo. Diventa invece impossibile farlo in una natura che non è in grado di sostenersi”.

Su questo punto, Timmermans ha ammesso che forse non sarà possibile concludere entro la fine del mandato dell’attuale esecutivo dell’UE, “ma la Commissione compirà ogni sforzo per convincere la maggioranza e il Consiglio”.

Il futuro dell’UE legato a quello dell’Africa

Timmermans ha anche parlato del ruolo cruciale dell’Europa in Africa anche a fronte di una serie di perplessità e pericoli da parte dei leader africani rispetto a Cina Russia.

Per il vicepresidente della Commissione UE, seppur fortemente presente, l’attitudine aperta verso la Cina “sta cambiando perché non è soltanto oro quello che i cinesi stanno portando allo sviluppo dell’Africa”.

Per quanto riguarda la penetrazione della Russia, anche se vi è molta simpatia in una certa gioventù in Africa per il presidente russo Vladimir Putin, “c’è anche una consapevolezza nei dirigenti africani di vedere che dipendere dalla compagnia di mercenari Wagner non sarebbe un futuro sostenibile per l’Africa”.

In questo contesto vi è quindi “l’opportunità enorme” per l’UE di fare parte dello sviluppo dell’Africa ma richiede da noi la volontà di condividere l’avanzamento tecnico, di condividere la transizione verso l’energia rinnovabile e di dare la possibilità ai Paesi africani di andare verso l’eolico o il solare attraverso sostegno e investimenti europei.

“Ci sono oggi 600 milioni di africani che non hanno accesso all’elettricità e se siamo in grado di aprire questo ambito con il sostegno europeo avremmo una nuova relazione con i Paesi africani, non sarà facile”, ha affermato Timmermans. “Se siamo in grado ad aiutare l’Africa a uscire da questa crisi saremo in grado di avere uno sviluppo più sostenibile sul nostro continente”, ha aggiunto.

A Taranto possiamo dimostrare che ci può essere nel futuro un acciaio pulito

Intervenendo al dialogo con i cittadini sulla transizione verde a Taranto, Timmermans si è concentrato sulla possibilità che la città pugliese, sede della ex ILVA e colpita dalle conseguenze ambientali delle acciaierie, possa rappresentare un punto di partenza per porre fine al conflitto tra tutela dell’ambiente e industria.

“Possiamo dimostrare che ci può essere un acciaio pulito nel futuro, che è possibile il lavoro pulito, che c’è la possibilità di proteggere l’ambiente e migliorare l’ambiente e, allo stesso tempo, creare lavoro”, ha affermato Timmermans, rivelando di aver parlato della situazione di Taranto alla Commissione UE fin dall’inizio del suo mandato.

“Per me Taranto sarebbe una città simbolica per dimostrare questa realtà perché quando noi parliamo di neutralità climatica 2050 è bello, ma dobbiamo fare delle azioni adesso”, ha affermato il vicepresidente della Commissione UE.

Secondo Timmermans, per avere il sostegno della cittadinanza è necessario “dimostrare che siamo capaci a risolvere questi problemi e creare lavoro sostenibile e credo veramente che sia possibile qui a Taranto”.

Se “ce la facciamo qui a Taranto credo che possiamo farlo ovunque in Europa, ovunque nel mondo”, ha proseguito il vicepresidente della Commissione UE che ha definito “falsa” l’idea che vede in contrato ambiente e lavoro e che vede l’azione per il clima in opposizione agli interessi dei lavoratori.

“Il risultato di questa opposizione è che non andiamo veloci in questa transizione, così rallentiamo invece di andare più veloci”, ha affermato.

Ripensare la struttura industriale in chiave sostenibile

Nel suo intervento, Timmermans ha inoltre invitato a ripensare la struttura industriale in chiave sostenibile e ha ricordato, citando la trasformazione avvenuta dopo il COVID-19, che l’azione climatica si può fare a tutti i livelli: mondiale, europeo e anche locale.

“Non c’è Paese più capace di fare questo dell’Italia, anche se a volte vorrei che ci fosse un po’ più di ottimismo e convinzione nella forza di questo Paese”, ha osservato il vicepresidente della Commissione europea.

Timmermans ha voluto rimarcare che l’Unione europea avrà sempre bisogno di acciaio ed è quindi necessario produrre questa risorsa in Europa. Tuttavia, “questo acciaio deve diventare verde e deve utilizzare una energia pulita, che sarebbe l’elettricità dell’eolico, del fotovoltaico ma anche l’idrogeno”.

In questo contesto, per il vicepresidente della Commissione UE, ha senso creare un polo dell’idrogeno a Taranto perché offre un futuro al settore siderurgico e crea posti di lavoro.

Il commissario per il Green Deal ha inoltre assicurato la solidarietà e il sostegno finanziario a Taranto da parte della Commissione UE per andare in questa direzione. “Se lo facciamo insieme con l’industria, con le autorità locali, regionali e nazionali ci arriviamo, ce la facciamo. Così possiamo dare un’opportunità di lavoro alle future generazioni”, ha affermato.