COP27: l’Ue fa ‘offerta finale’ per il fondo di risarcimento per i disastri climatici

L’Unione europea ha segnalato la propria disponibilità a istituire un nuovo fondo per risarcire i disastri naturali causati dai cambiamenti climatici, ma ha insistito sul fatto che la Cina contribuisca e che i finanziamenti siano legati a obiettivi climatici più ambiziosi, con l’impegno a raggiungere il picco delle emissioni entro il 2025.

La questione delle perdite e dei danni ha dominato il vertice COP27 di quest’anno, con più di 130 Paesi in via di sviluppo che chiedono che l’incontro porti a un accordo su un nuovo fondo che li aiuti a far fronte ai danni irreparabili di inondazioni, siccità e altri impatti provocati dal clima.

“Quello che proponiamo è di istituire un fondo di risposta alle perdite e ai danni per i Paesi più vulnerabili”, ha dichiarato giovedì sera (17 novembre) il capo della politica climatica dell’Ue, Frans Timmermans, ai partecipanti.

Gli Stati Uniti e l’Ue si erano precedentemente opposti all’idea, temendo che potesse aprire la porta a responsabilità legali illimitate, che si sarebbero tradotte in centinaia di miliardi di risarcimenti.

In precedenza, i due paesi avevano proposto un “mosaico di soluzioni” per affrontare la questione delle perdite e dei danni, affermando che sarebbe stato più rapido mobilitare il denaro esistente piuttosto che creare un nuovo fondo.

Ma di fronte alle insistenze dei Paesi in via di sviluppo, Timmermans ha dichiarato che l’Ue è ora pronta a fare un passo avanti.

“Possiamo accettare un fondo, ma a due condizioni molto importanti: il fondo dovrebbe essere mirato alle persone più vulnerabili e dovrebbe avere un’ampia base di finanziamento, in modo che anche grandi Paesi come la Cina possano contribuire”.

Le condizioni

La Cina, come parte del gruppo di Paesi del G77, ha proposto di istituire il fondo per le perdite e i danni in base all’articolo 11 dell’UNFCCC (Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) che è stato scritto negli anni Novanta.

“Su questo punto siamo in disaccordo”, ha dichiarato il responsabile dell’Ue per il clima, aggiungendo che la base di finanziamento dovrebbe riflettere la situazione economica dei Paesi nel 2022 e non nel 1992″.

Ha inoltre insistito sul fatto che il nuovo fondo debba essere vincolato a “impegni seri” sulla riduzione delle emissioni, avvertendo che “nessuna somma di denaro su questo pianeta sarà sufficiente per affrontare la questione delle perdite e dei danni, a meno che non si compiano sforzi per ridurre le emissioni”.

“Mitigazione, adattamento, perdite e danni vanno tutti insieme. Quindi insisteremo su questo punto”, ha aggiunto Timmermans, affermando che il fondo è “parte di un pacchetto che include l’aggiornamento degli impegni ufficiali sul clima presentati alle Nazioni Unite”, i cosiddetti Contributi determinati a livello nazionale (NDC).

“In altre parole, gli NDC devono essere aggiornati, dobbiamo riferire annualmente a che punto siamo, dobbiamo avere un accordo sul fatto che entro il 2025 raggiungeremo il picco delle emissioni”.

Il riferimento al 2025 sembra diretto alla Cina. Nel suo NDC, Pechino si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni di CO2 prima del 2030, senza indicare una data più precisa.

“Questa è la nostra offerta finale”, ha detto l’olandese, spiegando che gli Stati dell’Ue si rifiuterebbero di andare oltre.

“Devo sottolineare che l’Unione Europea ha fatto un enorme passo avanti. E in qualsiasi negoziato, tu fai un passo avanti e l’altra parte non lo fa; a un certo punto, finisce”.

L’ambasciatore del Pakistan in Corea del Sud, Nabeel Munir, ha dichiarato che la proposta di Timmermans è una “notizia positiva”, ma che rimangono alcune divisioni.

“Ci sono ancora molte opinioni divergenti. Per noi, il successo della COP27 dipende dai risultati ottenuti in materia di perdite e danni”.

L’offerta di Timmermans si spinge più in là di quanto gli Stati Uniti abbiano finora indicato di essere disposti a fare sul finanziamento delle perdite e dei danni. Gli accordi alla COP27 devono essere presi con il sostegno di tutti i quasi 200 Paesi presenti ai colloqui.

“Gli Stati Uniti sembrano con le spalle al muro”, ha dichiarato un osservatore dei negoziati.

[A cura di Alice Taylor]