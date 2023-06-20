Come sarebbe un sistema scolastico attento all’ambiente e al clima?

Un sistema educativo orientato alla sostenibilità potrebbe avere un aspetto completamente diverso, compreso l’insegnamento delle scienze climatiche in età più giovane e il coinvolgimento degli studenti in progetti che consentano loro di attuare il cambiamento e co-costruire soluzioni.

“L’educazione è fondamentale per promuovere l’azione per il clima”, sostiene l‘UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, aggiungendo che “comprendere” e saper “affrontare” il cambiamento climatico consente agli individui di diventare “agenti del cambiamento”.

Ma che aspetto avrebbe l’educazione al clima nella pratica?

“Immagino una scuola non come quattro mura e l’apprendimento che avviene all’interno, ma più come una connessione con la comunità e anche con la realtà esterna”, ha spiegato Miriam Ascanio, coordinatrice della rete educativa EUN, intervenuta a un recente evento di EURACTIV.

“Penso che la sostenibilità debba iniziare fin dalla più tenera età, con scuole dotate di porte scorrevoli, in modo che i bambini possano uscire, giocare, esplorare e imparare nella natura”, ha aggiunto.

Questo avrebbe automaticamente un impatto sulle generazioni future, perché “se fin da piccoli si inizia a imparare qualcosa, si inizia a prendersene cura”, ha detto Ascanio.

Piantare la sostenibilità nei cuori degli studenti”, ha affermato Ascanio, “li renderà cittadini attivi in grado di agire per proteggere il pianeta”.

Le scuole dovrebbero anche promuovere questa capacità di azione coinvolgendo gli studenti in progetti, ha sostenuto Adélaïde Charlier, attivista per il clima e la giustizia sociale che ha co-fondato Youth for Climate Belgium.

Una volta avviati, questi progetti rimarranno inalterati. “Non appena sentiranno questo potere dentro di loro, questo potere, continueranno dopo la scuola, continueranno al di fuori dei confini della scuola”, ha aggiunto, intervenendo all’evento. La sua esperienza personale non è stata diversa, ha raccontato l’attivista 22enne.

“Co-costruire” soluzioni

Ma i progetti dall’alto verso il basso e l’inizio fin dalla tenera età potrebbero non essere sufficienti per facilitare un’educazione consapevole del clima, ha sottolineato Tremeur Denigot, esperto della coalizione Education for Climate Action.

“Dobbiamo dare agli insegnanti e agli studenti la libertà e la fiducia necessarie per sentirsi davvero autorizzati a co-costruire insieme le soluzioni”, ha detto durante l’evento.

Gli studenti potrebbero acquisire questa capacità di co-costruire soluzioni “aprendo il sistema allo scambio e […] dando loro la possibilità di sperimentare”, ha aggiunto.

D’altro canto, se questo cambiamento non viene gestito bene e attuato in modo disomogeneo, le disparità di competenza potrebbero aumentare il divario tra gli studenti.

“Avremo molti studenti e insegnanti che rimarranno bloccati in sistemi obsoleti, non aggiornati alla nuova realtà”, ha avvertito. “E le persone che saranno in ottime scuole apprenderanno con modelli, processi e tutto il resto meravigliosi”.

Gli impatti di questi diversi livelli di cambiamento climatico possono essere avvertiti in modo acuto, poiché l’UNESCO osserva che il “semplice” adattamento al cambiamento climatico è favorito dall’educazione in materia.

Per Michael Teutsch, responsabile delle scuole e del multilinguismo presso l’unità istruzione della Commissione europea, un sistema educativo riformato è tutto un sorriso.

“La situazione ideale è che gli studenti e gli insegnanti siano felici di frequentare la scuola e che sentano che vale la pena impegnarsi a fondo per prepararsi alla vita e all’apprendimento”, ha detto ai partecipanti all’evento.

Dieci anni dopo, l’istruzione potrebbe essere caratterizzata da una maggiore enfasi sulla sostenibilità, da modalità di insegnamento e apprendimento più inclusive che mettano al centro gli studenti che “fanno cose”, da un approccio più orientato al dialogo e da un maggior numero di sorrisi nelle scuole.

La trasformazione è già iniziata. Paesi come la Germania hanno istituito un dipartimento speciale per promuovere l’educazione alla sostenibilità già nel 2015.

Tuttavia, gli addetti ai lavori del dipartimento, parlando a condizione di anonimato, hanno segnalato la frustrazione per la lentezza con cui si sta cambiando il sistema educativo.

Questo articolo fa seguito al dibattito politico organizzato da EURACTIV “Educazione per un futuro sostenibile – Mettere gli individui in condizione di affrontare il cambiamento climatico”, sostenuto da Life Terra. L’evento faceva parte della Settimana verde dell’UE 2023.

Leggi l’articolo originale qui.