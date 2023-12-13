Alla COP28 i delegati concordano il graduale abbandono dei combustibili fossili, ma restano criticità

Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) ospitata a Dubai (Emirati Arabi Uniti) i rappresentanti dei circa 200 Paesi partecipanti sono riusciti finalmente a concordare un accordo che prevede l’abbandono “graduale” dei combustibili fossili, dopo le polemiche scaturite da una precedente bozza che ha costretto a rimandare di 24 ore la chiusura del vertice iniziato lo scorso 30 novembre.

“Con un riferimento senza precedenti alla transizione da tutti i combustibili fossili, il consenso degli Emirati Arabi Uniti sta offrendo un cambio di paradigma che ha il potenziale per ridefinire le nostre economie”, ha affermato sui social media la presidenza degli Emirati Arabi Uniti del vertice della COP28.

Dubai ha ospitato la conferenza nelle ultime due settimane in un contesto di polemiche, conflitti geopolitici e crescenti eventi meteorologici estremi.

“Abbiamo consegnato per primi il mondo dopo il primo mondiale”, ha affermato la presidenza del vertice degli Emirati Arabi Uniti in un ulteriore aggiornamento sui social media.

https://twitter.com/COP28_UAE/status/1734904434935685606?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

L’accordo è stato raggiunto con una mossa della presidenza della COP 28 che ha deciso di dichiarare concluso l’accordo in assenza di opposizioni esplicite in plenaria.

Il presidente della COP28, Sultan Al Jaber (la cui posizione ai vertici della compagnia petrolifera emiratina ADNOC ha suscitato molte critiche nei mesi scorsi) ha definito l’accordo “storico” nel suo discorso davanti ai delegati nazionali durante la sessione finale di approvazione dell’intesa.

“Per la prima volta in assoluto nel nostro accordo finale è presente un testo sui combustibili fossili”, ha affermato, aggiungendo che l’accordo rappresenta “un cambiamento di paradigma che ha il potenziale per ridefinire le nostre economie”.

Un accordo ancora lungi dall’essere sufficiente

Diversi Paesi hanno affermato che l’accordo ha segnato la fine dell’era dei combustibili fossili, ma le nazioni più ambiziose e gli attivisti della lotta contro il cambiamento climatico hanno affermato che è ancora lungi dall’essere sufficiente a riflettere la crescente urgenza della crisi climatica.

L’accordo non richiede infatti al mondo di “eliminare gradualmente” petrolio, carbone e gas – cosa che più di 100 paesi e molti gruppi climatici avevano chiesto, linguaggio che era incluso in una versione precedente della bozza.

Invece, l’accordo “invita” i Paesi a “contribuire” agli sforzi globali per ridurre l’inquinamento da carbonio nel modo che ritengono opportuno, offrendo diverse opzioni, una delle quali è “l’abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici… accelerando l’azione in questo decennio critico”, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050”.

Il testo presentato ai delegati mercoledì mattina alla COP28 prevede il cosiddetto “global stocktake”, cioè il primo “tagliando” sugli impegni presi dai Paesi che hanno sottoscritto l’accordo di Parigi siglato nel 2015 per ridurre le emissioni e contenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi rispetto al periodo pre-industriale.

L’accordo ha dovuto affrontare nei giorni scorsi la forte opposizione da parte dei Paesi produttori di petrolio del mondo. L’Arabia Saudita ha cercato di rimuovere ogni riferimento ai combustibili fossili e in seguito ha tentato di inserire riferimenti alla cattura e allo stoccaggio della CO2.

I Paesi e le parti più ambiziose sulla lotta ai cambiamenti climatici, tra cui l’Unione europea e gli Stati insulari, come la Samoa avevano fortemente contestato la precedente bozza che di fatto vedeva un linguaggio annacquato sui combustibili fossili.

La rappresentante di Samoa Anne Rasmussen a nome dell’Alleanza dei piccoli stati insulari ha però fortemente contestato l’accordo raggiunto e le modalità usate dalla presidenza emiratina per approvarlo senza ulteriori discussioni.

“Non volevamo interrompere la standing ovation quando siamo entrati nell’aula, ma siamo un po’ confusi su quello che è successo. Sembra che si vada avanti con le decisioni, mentre i piccoli Stati insulari in via di sviluppo sono fuori dall’aula”, ha affermato.

“Siamo giunti alla conclusione che la correzione di rotta necessaria non è stata assicurata. Abbiamo fatto un progresso incrementale rispetto al business as usual, quando ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un cambiamento esponenziale nelle nostre azioni”, ha affermato la rappresentante di Samoa.

Le ha fatto eco il capo della delegazione delle Isole Marshall, John Silk: “Sono venuto qui dalla mia casa nelle isole per lavorare con tutti voi per risolvere la più grande sfida della nostra generazione. Sono venuto qui per costruire insieme una canoa per il mio Paese. Invece abbiamo costruito una canoa con uno scafo debole e che perde, piena di buchi e poi lo abbiamo messo in acqua”.

UE e USA accolgono il compromesso raggiunto

L’inviato per il Clima degli Stati Uniti John Kerry ha osservato dopo l’accordo che tutti i partecipanti possono “trovare un paragrafo o una frase, o una sezione, in cui ci saremo espressi diversamente”. Tuttavia, il rappresentante statunitense ha sottolineato che l’aver raggiunto “un documento così forte come quello che è stato messo insieme sia motivo di ottimismo, motivo di gratitudine e motivo di congratulazioni significative a tutti i presenti”.

Kerry ha fatto notare che l’accordo è “molto più forte e più chiaro” per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, una soglia oltre la quale secondo gli scienziati gli esseri umani e gli ecosistemi faranno fatica ad adattarsi.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1734851863940313443

Apprezzamento per l’accordo raggiunto è stato espresso dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen tra le figure in prima linea a livello globale nella lotta ai cambiamenti climatici. “Accolgo con favore la conclusione positiva della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima COP28 e il primo bilancio globale dell’accordo di Parigi. È una buona notizia per il mondo intero che ora disponiamo di un accordo multilaterale per accelerare la riduzione delle emissioni verso lo zero netto entro il 2050, con azioni urgenti in questo decennio critico”, ha affermato in una nota.

“Abbiamo concordato di ridurre le emissioni globali del 43% entro il 2030, in linea con la migliore scienza disponibile, per mantenere la temperatura di 1,5 gradi Celsius a portata di mano. Ciò ci manterrà in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e accelererà la transizione verso un’economia più pulita e più sana”, ha aggiunto von der Leyen che ha anche ringraziato il lavoro del commissario per l’Azione sul clima Wopke Hoekstra per il lavoro svolto durante il vertice.

Le critiche degli esperti

Molti esperti climatici, pur accogliendo con cautela il riferimento ai combustibili fossili nell’accordo, sottolineano però le gravi debolezze, tra cui lasciare la porta aperta affinché l’espansione dei combustibili fossili continui.

Citato dall’emittente statunitense CNN, Harjeet Singh, responsabile della strategia politica globale presso l’organizzazione no-profit Climate Action Network International, ha affermato che “dopo decenni di evasione, la COP28 ha finalmente messo in luce i veri colpevoli della crisi climatica: i combustibili fossili. È stata stabilita una direzione attesa da tempo per allontanarsi dal carbone, dal petrolio e dal gas”.

Ma, ha aggiunto, “la risoluzione è viziata da scappatoie che offrono all’industria dei combustibili fossili numerose vie di fuga, facendo affidamento su tecnologie non provate e non sicure”.

Il suo riferimento è alla controversa tecnologia nota come cattura e stoccaggio della CO2 , un insieme di tecniche sviluppate per estrarre l’anidride carbonica da impianti a maggiore impatto in termini di emissioni, come le centrali elettriche alimentate a combustibili fossili, immagazzinandola nel sottosuolo.

[A cura di Simone Cantarini]