UE: l’accordo commerciale post-Brexit comporterà “inevitabili” costi per le imprese

Le imprese dell’UE e del Regno Unito dovranno affrontare costi aggiuntivi “inevitabili” finché l’accordo commerciale post-Brexit rimarrà in vigore, ha avvertito lunedì (12 giugno) il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič, sminuendo la prospettiva di un’importante revisione dell’accordo.

“Il commercio non può più esser privo di attriti e dinamico come in passato. Ciò comporta inevitabilmente costi aggiuntivi per le imprese di entrambe le parti”, ha dichiarato Šefčovič in occasione del forum UE-Regno Unito, una conferenza virtuale annuale incentrata sull’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito del 2021 e sul quadro di Windsor.

“Con il tempo, una maggiore divergenza potrebbe comportare costi ancora più elevati e approfondire ulteriormente le barriere al commercio tra l’UE e il Regno Unito”, ha dichiarato alla conferenza annuale del forum UE-Regno Unito.

L’accordo commerciale e di cooperazione, entrato in vigore con l’uscita del Regno Unito dal mercato unico dell’UE nel dicembre 2020, prevede l’esenzione da tariffe e quote per il commercio attraverso la Manica.

Il governo britannico del primo ministro Rishi Sunak sembra essersi allontanato dal divergere dagli standard dell’UE in una serie di settori economici e ha drasticamente ridimensionato i suoi piani per abrogare le leggi dell’UE presenti nello statuto del Regno Unito quest’anno.

Intervenendo allo stesso evento, il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha indicato la migrazione, la sicurezza, l’energia e il cambiamento climatico come aree politiche in cui l’UE e il Regno Unito potrebbero collaborare più strettamente.

Tuttavia, sebbene il Regno Unito abbia partecipato ai programmi di sostegno militare dell’UE a favore dell’Ucraina dopo l’invasione russa, tale cooperazione avviene solo su base individuale.

Per quanto riguarda la politica energetica, invece, il governo di Sunak ha lanciato a marzo una consultazione sui piani per creare un equivalente nazionale del Carbon Border Adjustment Mechanism dell’UE, ma ha affrontato la prospettiva di costi elevati per le imprese a meno che non crei un regime identico a quello dell’UE.

Anche in questo caso, la London School of Economics ha avvertito che il prelievo potrebbe costare alle imprese britanniche 1 miliardo di euro all’anno, con gli esportatori di acciaio particolarmente colpiti.

I funzionari di Bruxelles e Londra sono inoltre ancora in stallo nei colloqui per concedere finalmente al Regno Unito lo status di associato al programma di ricerca Horizon Europe, del valore di 95,5 miliardi di euro, a causa del continuo disaccordo sul contributo del Regno Unito al programma, iniziato nel 2021.

Lunedì David Lammy, portavoce per gli affari esteri del partito laburista, all’opposizione, ha dichiarato che una revisione dell’accordo sul commercio e la cooperazione offrirebbe a un eventuale governo laburista l’opportunità di esaminare “settore per settore” per stabilire dove il Regno Unito può lavorare meglio con l’UE.

“Abbiamo bisogno di un dialogo strutturato”, ha dichiarato.

Nella relazione di aprile, i legislatori britannici hanno esortato i funzionari dell’UE e del Regno Unito a ricostruire gradualmente le relazioni dopo un periodo di “tensione e sfiducia”, mettendo al primo posto l’accesso ai visti per i musicisti e un rapido

Tuttavia, la prospettiva che la revisione sia l’inizio di una revisione significativa delle relazioni UE-Regno Unito è stata minimizzata da Šefčovič, che ha affermato che il TCA è in vigore da soli due anni e “non è stato utilizzato per il suo vero potenziale”.

