EURACTIV logo

Le dimissioni della premier Nicola Sturgeon lasciano a un nuovo leader la partita per l’indipendenza della Scozia

16 Febbraio 2023|17:29

Nicola Sturgeon [EPA-EFE/ROBERT PERRY]

Nicola Sturgeon si è dimessa dalla carica di prima ministra scozzese mercoledì (15 febbraio), affermando che la sua guida del partito e del Paese non era più utile come un tempo alla lotta per una Scozia indipendente.

Al potere dal 2014, ha dichiarato di essere diventata troppo divisiva – e troppo stanca – per contribuire a superare le divisioni del Paese e di volersi quindi allontanare dalla “brutalità” della politica moderna per concentrarsi su “Nicola Sturgeon la persona”.

La Sturgeon è diventata leader dello Scottish National Party (SNP), dopo il referendum sull’indipendenza del 2014, quando la Scozia ha votato con il 55% contro il 45% per rimanere parte del Regno Unito.

Ha guidato il suo partito attraverso una serie di clamorose vittorie elettorali e si è guadagnata la reputazione di miglior comunicatore politico del Regno Unito. Queste capacità sono state evidenti durante la pandemia COVID-19, quando ha evitato molti degli errori commessi dai politici di Westminster.

Ma negli ultimi mesi i suoi sforzi per un nuovo referendum sull’indipendenza sono stati bloccati dalla Corte Suprema britannica e lei si è trovata invischiata in un dibattito sui diritti dei transgender, che ha fatto arrabbiare anche alcuni dei suoi stessi sostenitori.

Con un annuncio a sorpresa, ha dichiarato che si sarebbe dimessa dalla carica di primo ministro e leader dell’SNP una volta trovato un successore.

La Sturgeon ha dichiarato in una conferenza stampa a Edimburgo che, pur ritenendo che in Scozia ci sia una maggioranza di consensi per l’indipendenza, l’SNP deve consolidare e far crescere questo sostegno.

“Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo superare le divisioni della politica scozzese. Il mio giudizio è che un nuovo leader sarà in grado di farlo meglio. Qualcuno su cui l’opinione di quasi tutti i cittadini del Paese non sia prevenuta, nel bene e nel male”.

Facendo eco al commento di Jacinda Ardern, che ha dichiarato di non avere “più energie” quando ha lasciato il ruolo di leader neozelandese a gennaio, la Sturgeon ha detto che la brutalità della politica moderna le è costata troppo e che non poteva più impegnarsi a offrire “ogni grammo di energia” che il lavoro comportava.

La 52enne, che nel suo mandato è sopravvissuta a quattro primi ministri britannici, si dimette senza un chiaro successore e con la questione dell’indipendenza ancora irrisolta.

Un successo clamoroso

Ha guidato il suo partito a un successo schiacciante nelle elezioni del Regno Unito del 2015, conquistando 56 seggi su 59 in Scozia, poi, nonostante il cambio degli equilibri nelle elezioni più recenti, è riuscita a mantenere il controllo.

Ma l’SNP ha subito un duro colpo a novembre, quando la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il suo governo non potrà indire un secondo referendum senza l’approvazione del Parlamento britannico.

I governi conservatori che si sono succeduti a Londra hanno affermato che il referendum del 2014 si potesse tenere una volta sola per generazione e non dovesse essere ripetuto così presto.

Le dimissioni di Sturgeon avranno conseguenze per l’SNP, per la lotta per l’indipendenza e l’opposizione laburista britannica che mira a conquistare un numero sufficiente di seggi nel Regno Unito per battere i conservatori di Sunak nelle elezioni previste per il 2024.

Qualsiasi colpo alla solidità dell’SNP potrebbe aiutare i laburisti a riottenere alcuni dei seggi persi a favore dei nazionalisti nelle aree della Scozia che un tempo dominavano.

Anthony Wells, responsabile della ricerca politica e sociale europea di YouGov UK, ha dichiarato alla Reuters che la forza della Sturgeon, ai vertici dell’SNP, ha arginato le dispute interne sulla direzione del partito e ha contribuito a smorzare le critiche sui risultati ottenuti, a livello nazionale, in settori quali la sanità e l’istruzione.

“Senza qualcuno che abbia chiaramente in mano il timone, credo che sarà un po’ caotico”, ha detto.

Secondo i sondaggi, il sostegno per l’indipendenza ha superato il 50% dopo la sconfitta della Corte Suprema, ma da allora è calato.

Tra i possibili candidati a sostituire Sturgeon ci sono Kate Forbes, 32 anni e segretario di gabinetto per le Finanze, eletta per la prima volta nel 2016, e John Swinney, 58enne vice primo ministro.

Leggi l’articolo originale qui.

Il contenuto degli articoli di Euractiv è indipendente dalle opinioni dei nostri Sponsor. Euractiv è gratuito e rimarrà tale. Ma il giornalismo indipendente costa. Se vuoi sostienici.

Argomenti  