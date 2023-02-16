Le dimissioni della premier Nicola Sturgeon lasciano a un nuovo leader la partita per l’indipendenza della Scozia

Nicola Sturgeon si è dimessa dalla carica di prima ministra scozzese mercoledì (15 febbraio), affermando che la sua guida del partito e del Paese non era più utile come un tempo alla lotta per una Scozia indipendente.

Al potere dal 2014, ha dichiarato di essere diventata troppo divisiva – e troppo stanca – per contribuire a superare le divisioni del Paese e di volersi quindi allontanare dalla “brutalità” della politica moderna per concentrarsi su “Nicola Sturgeon la persona”.

La Sturgeon è diventata leader dello Scottish National Party (SNP), dopo il referendum sull’indipendenza del 2014, quando la Scozia ha votato con il 55% contro il 45% per rimanere parte del Regno Unito.

Ha guidato il suo partito attraverso una serie di clamorose vittorie elettorali e si è guadagnata la reputazione di miglior comunicatore politico del Regno Unito. Queste capacità sono state evidenti durante la pandemia COVID-19, quando ha evitato molti degli errori commessi dai politici di Westminster.

Ma negli ultimi mesi i suoi sforzi per un nuovo referendum sull’indipendenza sono stati bloccati dalla Corte Suprema britannica e lei si è trovata invischiata in un dibattito sui diritti dei transgender, che ha fatto arrabbiare anche alcuni dei suoi stessi sostenitori.

Con un annuncio a sorpresa, ha dichiarato che si sarebbe dimessa dalla carica di primo ministro e leader dell’SNP una volta trovato un successore.

La Sturgeon ha dichiarato in una conferenza stampa a Edimburgo che, pur ritenendo che in Scozia ci sia una maggioranza di consensi per l’indipendenza, l’SNP deve consolidare e far crescere questo sostegno.

“Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo superare le divisioni della politica scozzese. Il mio giudizio è che un nuovo leader sarà in grado di farlo meglio. Qualcuno su cui l’opinione di quasi tutti i cittadini del Paese non sia prevenuta, nel bene e nel male”.

Facendo eco al commento di Jacinda Ardern, che ha dichiarato di non avere “più energie” quando ha lasciato il ruolo di leader neozelandese a gennaio, la Sturgeon ha detto che la brutalità della politica moderna le è costata troppo e che non poteva più impegnarsi a offrire “ogni grammo di energia” che il lavoro comportava.

La 52enne, che nel suo mandato è sopravvissuta a quattro primi ministri britannici, si dimette senza un chiaro successore e con la questione dell’indipendenza ancora irrisolta.

Un successo clamoroso

Ha guidato il suo partito a un successo schiacciante nelle elezioni del Regno Unito del 2015, conquistando 56 seggi su 59 in Scozia, poi, nonostante il cambio degli equilibri nelle elezioni più recenti, è riuscita a mantenere il controllo.

Ma l’SNP ha subito un duro colpo a novembre, quando la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il suo governo non potrà indire un secondo referendum senza l’approvazione del Parlamento britannico.

I governi conservatori che si sono succeduti a Londra hanno affermato che il referendum del 2014 si potesse tenere una volta sola per generazione e non dovesse essere ripetuto così presto.

Le dimissioni di Sturgeon avranno conseguenze per l’SNP, per la lotta per l’indipendenza e l’opposizione laburista britannica che mira a conquistare un numero sufficiente di seggi nel Regno Unito per battere i conservatori di Sunak nelle elezioni previste per il 2024.

Qualsiasi colpo alla solidità dell’SNP potrebbe aiutare i laburisti a riottenere alcuni dei seggi persi a favore dei nazionalisti nelle aree della Scozia che un tempo dominavano.

Anthony Wells, responsabile della ricerca politica e sociale europea di YouGov UK, ha dichiarato alla Reuters che la forza della Sturgeon, ai vertici dell’SNP, ha arginato le dispute interne sulla direzione del partito e ha contribuito a smorzare le critiche sui risultati ottenuti, a livello nazionale, in settori quali la sanità e l’istruzione.

“Senza qualcuno che abbia chiaramente in mano il timone, credo che sarà un po’ caotico”, ha detto.

Secondo i sondaggi, il sostegno per l’indipendenza ha superato il 50% dopo la sconfitta della Corte Suprema, ma da allora è calato.

Tra i possibili candidati a sostituire Sturgeon ci sono Kate Forbes, 32 anni e segretario di gabinetto per le Finanze, eletta per la prima volta nel 2016, e John Swinney, 58enne vice primo ministro.

Nicola Sturgeon is set to resign as Scottish First Minister. Kate Forbes, the finance secretary, is the outstanding candidate to succeed Nicola Sturgeon and give the party the reset it desperately needs, writes @chrisdeerin. https://t.co/guYD15fqPa — The New Statesman (@NewStatesman) February 15, 2023

Leggi l’articolo originale qui.