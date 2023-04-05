Il Regno Unito ridimensiona la prospettiva di adesione a Horizon Europe

La Ministra britannica per la scienza e la tecnologia Michelle Donelan ha dichiarato di avere scarse speranze in un rapido accordo con l’UE per sbloccare l’accesso del Regno Unito al programma di ricerca Horizon Europe.

In una dichiarazione rilasciata prima dei colloqui con la Commissaria europea per l’innovazione e la ricerca Mariya Gabriel, tenutisi ieri martedì 4 aprile a Bruxelles, Donelan ha ridimensionato la prospettiva di un accordo in tempi brevi, descrivendo i colloqui come un “incontro introduttivo con l’UE” in cui si discuterà della “possibile associazione futura con Horizon Europe”.

“Possiamo farlo solo alle giuste condizioni”, ha dichiarato il ministro britannico.

Una dichiarazione separata del governo britannico ha aggiunto che i colloqui con Gabriel “dovranno riflettere l’impatto duraturo di due anni di ritardi nell’associazione del Regno Unito”.

L’accesso del Regno Unito a Horizon Europe era stato incluso nell’Accordo di commercio e cooperazione (TCA) che regola le relazioni UE-Regno Unito dopo la Brexit. Ciononostante, le università e i ricercatori britannici sono stati esclusi dal programma – che vale 95,5 miliardi di euro – per oltre due anni, dopo che la Commissione europea ha vincolato l’associazione prevista dal TCA all’attuazione del protocollo sull’Irlanda del Nord.

L’estate scorsa il governo britannico ha avviato un contenzioso contro la Commissione per quelle che, a suo dire, rappresentano violazioni dell’Accordo di commercio e cooperazione, mentre le organizzazioni di ricerca dell’UE e del Regno Unito hanno più volte messo in guardia dai danni duraturi ai progetti e alla cooperazione nella ricerca.

Dopo aver concordato a febbraio il cosiddetto “accordo quadro di Windsor”, una serie di riforme del protocollo sull’Irlanda del Nord che è stato ora ratificato dal Regno Unito e dall’UE, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’UE avrebbe avviato “immediatamente” il processo di finalizzazione dello status di membro associato del Regno Unito in Horizon.

Nonostante la risoluzione del protocollo, i funzionari britannici hanno assunto una posizione più ambivalente sull’accesso a Horizon Europe. Un diplomatico britannico a Bruxelles ha affermato che i ricercatori del Regno Unito “sono stati piuttosto svantaggiati”, aggiungendo che “è difficile risolvere tutto con una bacchetta magica”.

Nel frattempo, il primo ministro britannico Rishi Sunak si è detto favorevole a un programma alternativo guidato dal Regno Unito che preveda la collaborazione con Paesi extra-UE e con quelli europei.

Brexit: approvazione Regno Unito/Ue in vista per il Windsor Framework Il Regno Unito e l’Unione europea si incontreranno venerdì per firmare formalmente il Windsor Framework – l’accordo volto a risolvere il problema della libera circolazione delle merci nell’attuale Protocollo per l’Irlanda del Nord – in occasione del Comitato congiunto per …

L’impatto sull’UE

Il blocco dell’accesso del Regno Unito ha avuto un impatto anche sull’UE. All’inizio di questa settimana, EURACTIV ha documentato come l’esclusione del Regno Unito abbia provocato un deficit nel bilancio del programma spaziale europeo, dal momento che il Regno Unito non ha versato 721 milioni di euro di contributi al programma spaziale, finanziato da Horizon Europe.

Christophe Grudler, eurodeputato francese di Renew Europe responsabile del dossier sul programma spaziale, ha dichiarato a EURACTIV che “il Regno Unito deve pagare la totalità del suo contributo poiché alla fine beneficerà dei servizi satellitari, come desidera”.

Tuttavia, questo punto di vista non è condiviso dal governo Sunak e potrebbe rappresentare un ostacolo importante al raggiungimento di un accordo.

Il Regno Unito, che avrebbe dovuto pagare circa 15 miliardi di euro di contributi a Horizon, vuole ora che i suoi pagamenti siano modificati per tenere conto delle perdite maturate a causa del blocco di due anni dell’accesso al programma.

Leggi qui l’articolo originale.

[A cura di Zoran Radosavljevic]