Il Regno Unito appoggia le riforme dell’accordo sull’Irlanda del Nord, ma gli ex PM Johnson e Truss si ribellano

Mercoledì (22 marzo) i parlamentari britannici hanno dato il via libera a un’importante disposizione del piano UE-Regno Unito per la riforma del protocollo sull’Irlanda del Nord, nonostante una fronda guidata dagli ex primi ministri Boris Johnson e Liz Truss.

Le riforme del protocollo sull’Irlanda del Nord, definite dal premier britannico Rishi Sunak e dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e note come “Windsor Framework”, sono state approvate con un’ampia maggioranza di 511 a 29, con il sostegno dei legislatori dell’opposizione dei partiti laburista, liberaldemocratico e nazionale scozzese.

Tuttavia, l’ex Primo Ministro Boris Johnson, che ha negoziato e approvato l’accordo di uscita del Regno Unito dall’UE, e la sua successore, Liz Truss, hanno votato contro.

Anche il gruppo di deputati conservatori che sostengono la hard Brexit e otto deputati del Partito Unionista Democratico (DUP) hanno votato contro.

Gli analisti hanno suggerito che l’opposizione di Johnson e Truss, entrambi con un approccio conflittuale alle relazioni UE-Regno Unito, potrebbe in realtà rafforzare la posizione di Sunak.

Il ministro dell’Irlanda del Nord, Steve Baker, anch’egli convinto sostenitore della Brexit, ha descritto Johnson come un “Nigel Farage”.

Le revisioni del protocollo prevedono che le merci che viaggiano dalla Gran Bretagna non subiscano controlli doganali se rimangono in Irlanda del Nord e passino attraverso una “corsia verde”, mentre i prodotti che verranno trasferiti oltre il confine nella Repubblica d’Irlanda saranno soggetti a una “corsia rossa” e a controlli doganali.

Nel frattempo, nel tentativo di colmare il deficit democratico dell’Irlanda del Nord, che è ancora soggetta alle leggi del mercato unico dell’UE, l’introduzione di un nuovo “freno di Stormont” potrebbe, in teoria, consentire al governo britannico di impedire l’applicazione di nuove leggi dell’UE alle merci in Irlanda del Nord se richiesto da un terzo dei 108 parlamentari dell’assemblea nordirlandese.

Il “freno” si applicherebbe alla legislazione europea modificata o sostituita in futuro, dando alle comunità unioniste e nazionaliste dell’Irlanda del Nord la possibilità di opporsi a una legge europea nuova o rivista.

Tuttavia, il DUP ha lamentato il fatto che non si applichi alla legislazione UE esistente, mentre il gruppo conservatore European Research Group (ERG), favorevole al Brexit, ha definito il cosiddetto “freno di Stormont” “praticamente inutile”. Il DUP ha esortato il governo britannico a riaprire i negoziati con l’UE, ma le prospettive sono scarse.

Anche se il voto riguardava esclusivamente il “freno di Stormont”, è probabile che sia l’unico voto del parlamento britannico sulle riforme e spiana la strada affinché il protocollo rivisto diventi legge nelle prossime settimane.

Martedì i ministri degli Affari generali dell’UE hanno appoggiato le riforme del protocollo e si prevede che il Parlamento europeo segua l’esempio nei prossimi giorni.

L’europarlamentare irlandese Seán Kelly ha descritto il voto come un “forte appoggio del governo britannico al Windsor Framework”, anche se ha aggiunto che “è deludente che il DUP abbia deciso di votare contro, concentrandosi purtroppo più sulla politica che su soluzioni pragmatiche”.