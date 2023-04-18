Horizon Europe: il Regno Unito lancia il suo programma alternativo

Nonostante la Commissione europea abbia rassicurato il governo britannico sull’esenzione dai contributi per i due anni in cui il Regno Unito è stato escluso dal programma di ricerca europeo, Londra ha annunciato la propria alternativa nazionale a Horizon Europe.

Un portavoce della Commissione europea ha dichiarato che l’UE ha informato Londra che il governo britannico “non sarà tenuto a contribuire per il periodo in cui non è stato associato al programma, ovvero il 2021-2022”.

Questa dichiarazione ha fatto seguito a un incontro tra la ministra britannica per la Scienza e la Tecnologia Michelle Donelan e la Commissaria europea per la ricerca Mariya Gabriel, svoltosi a Bruxelles a inizio aprile. In questa sede la delegazione britannica ha dichiarato di voler rinegoziare i propri contributi a Horizon per tenere conto dei due anni al di fuori del programma.

L’accesso del Regno Unito a Horizon Europe era stato incluso nell’Accordo di commercio e cooperazione (TCA) che regola le relazioni UE-Regno Unito dopo la Brexit. Ciononostante, le università e i ricercatori britannici sono stati esclusi dal programma per oltre due anni, dopo che la Commissione europea ha vincolato l’associazione prevista dal TCA all’attuazione del protocollo sull’Irlanda del Nord.

Dopo aver concordato a febbraio il cosiddetto “accordo quadro di Windsor”, una serie di riforme del protocollo sull’Irlanda del Nord che è stato ora ratificato dal Regno Unito e dall’UE, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’UE avrebbe avviato “immediatamente” il processo di finalizzazione dello status di membro associato del Regno Unito in Horizon.

Le rassicurazioni dell’esecutivo dell’UE sul contributo del Regno Unito a Horizon dovrebbero eliminare uno dei maggiori ostacoli che ancora si frappongono allo sblocco dell’accesso al fondo di ricerca.

C’è anche un forte interesse dell’UE a risolvere la questione dello status del Regno Unito.

All’inizio di questo mese, EURACTIV ha documentato come l’esclusione del Regno Unito abbia provocato un deficit nel bilancio del programma spaziale europeo, dal momento che Londra non ha versato 721 milioni di euro di contributi al programma spaziale, finanziato da Horizon Europe.

Tuttavia, sebbene il Regno Unito sia stato tra i principali beneficiari dei programmi di ricerca e sviluppo dell’UE, i ministri britannici sostengono che il ritardo di due anni nell’accesso a Horizon abbia svantaggiato gravemente le sue università e i suoi ricercatori, poiché molti progetti sono pluriennali e sono già stati avviati senza il coinvolgimento del Regno Unito.

La scorsa settimana, il governo britannico ha pubblicato il programma “Pioneer“, l’alternativa nazionale a Horizon, a cui sarebbero destinati gli stessi finanziamenti che il governo avrebbe destinato all’associazione a Horizon Europe dal 2021 al 2027. Si parla di circa 14,6 miliardi di sterline (16,5 miliardi di euro) da investire nel settore.

“Il mondo accademico britannico e la comunità della ricerca e dell’innovazione ha sempre preferito l’opzione di associare il Regno Unito a Horizon Europe”, ha dichiarato Sir Jim McDonald, presidente della Royal Academy of Engineering. “Se l’associazione dovesse rivelarsi impossibile anche in questa fase avanzata, le informazioni contenute nel prospetto per Pioneer saranno utili alla comunità”, ha aggiunto.

