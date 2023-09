Revisione bilancio pluriennale UE: 75 miliardi di nuove risorse per Ucraina, migranti e competitività tecnologica

La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale dell’UE che prevede un aumento di 75 miliardi di euro del bilancio 2021-2027. L’esecutivo europeo ha individuato tre nuove priorità che si sono aggiunte a quelle precedenti: Ucraina, migranti e competitività tecnologica.

Per il primo punto, dal bilancio europeo da qui al 20207, si prevede un esborso di 50 miliardi, per il secondo di 15, per il terzo di 10.

L’UE chiederà ai 27 Stati membri 66 miliardi di euro in più per la revisione del bilancio pluriennale.

Come sottolineato dalla presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in una conferenza stampa la revisione riguarda tre grandi temi: Ucraina, migrazione e le sfide esterne e il mantenimento della competitività europea.

Nuove risorse per Ucraina e la gestione flussi migratori

Per quanto riguarda l’Ucraina, la Commissione propone una riserva finanziaria di 50 miliardi di euro per i prossimi quattro anni, comprendente sia prestiti che sovvenzioni e “fornirà innanzitutto una prospettiva e una prevedibilità ai nostri partner in Ucraina”, ha affermato la presidente della Commissione, osservando che la proposta “dovrebbe anche incentivare altri donatori a farsi avanti”.

Secondo von der Leyen, la riserva finanziaria dovrebbe permettere di calibrare il sostegno europeo in base “all’evoluzione sul campo”.

Il secondo grande tema al centro della revisione del bilancio europeo è il fenomeno migratorio. “La portata delle sfide odierne ci impone di dare risposte rapide e urgenti e stiamo proponendo di dotare i nostri Stati membri di un sostegno finanziario e rafforzare la gestione delle nostre frontiere esterne”, ha dichiarato la presidente dell’esecutivo UE.

La responsabile dell’esecutivo europeo ha sottolineato la necessità di un lavoro più intenso con i Paesi vicini al blocco europeo, promuovendone lo sviluppo e la stabilizzazione e rafforzando il partenariato internazionale.

Von der Leyen ha affermato che l’UE necessita di un budget aggiuntivo destinato ai rifugiati siriani in Siria, in Libano, in Giordania e in Turchia, ma che guardi anche alla rotta migratoria meridionale, per i Balcani occidentali, per i partner di tutto il mondo e anche per mantenere la capacità di reagire alle crisi umanitarie e ai disastri naturali.

“Per tutto questo, chiediamo 15 miliardi di euro”, ha precisato von der Leyen.

Nello specifico la Commissione europea propone di stanziare 2 miliardi di euro per la gestione della migrazione, il controllo delle frontiere e per l’attuazione del nuovo patto sulla migrazione. Altri 10,5 miliardi di euro saranno destinati alla categoria di spesa “Vicinato e mondo” con l’obiettivo di rispondere all’acuirsi delle instabilità economiche e geopolitiche.

Inoltre per sostenere la capacità dell’Unione di reagire alle crisi e alle catastrofi naturali, lo strumento speciale “Riserva di solidarietà e aiuti d’urgenza” dovrebbe essere aumentato di 2,5 miliardi di euro.

La nuova piattaforma europeo a sostegno delle tecnologie strategiche STEP

Per quanto riguarda la resilienza e la competitività dell’economia europea, invece, la Commissione UE ha proposto il progetto STEP (Strategic Technologies European Platform), ovvero una piattaforma europea per le tecnologie strategiche.

“Abbiamo identificato tre settori di priorità che sono fondamentali per preservare il nostro vantaggio digitale e competitivo. Si tratta del deep tech, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie”, ha dichiarato la presidente della Commissione. “Chiediamo un rafforzamento limitato a 10 miliardi di euro per aumentare alcuni fondi”, ha aggiunto von der Leyen.

La piattaforma STEP avrà la capacità di generare 160 miliardi di euro di investimenti e si baserà sui programmi esistenti: InvestEU, Fondo per l’innovazione, Orizzonte Europa, Fondo europeo per la difesa, Strumento per la ripresa e la resilienza, EU4Health, Europa digitale e fondi di coesione.

Inoltre, sarà istituita una struttura innovativa e dinamica per indirizzare i finanziamenti esistenti verso i progetti STEP e accelerare l’attuazione in aree che sono state identificate come cruciali per la leadership dell’Europa.

Per tutti i programmi, la Commissione propone un “sigillo di sovranità” che consenta un migliore accesso ai finanziamenti attraverso gli strumenti finanziati dall’UE.

Per incrementare gli investimenti nello sviluppo e nella produzione di tecnologie digitali e profonde, tecnologie pulite e biotecnologie critiche e nelle rispettive catene del valore, la Commissione propone inoltre di stanziare altri 10 miliardi di euro per programmi mirati: 3 miliardi di euro per InvestEU, 0,5 miliardi euro a Orizzonte Europa, 5 miliardi di euro al Fondo per l’innovazione e 1,5 al Fondo europeo per la difesa.

Queste integrazioni, insieme alla politica di coesione e agli incentivi RRF, hanno il potenziale per generare circa 160 miliardi di euro di investimenti da parte delle imprese europee in progetti che promuovono la sovranità europea.

Infine, la Commissione propone la creazione di un nuovo “One-Stop-Shop” e di un nuovo portale online per fornire aiuto ai promotori dei progetti e i Paesi europei nei loro investimenti STEP sostenuti dai diversi fondi europei.

Prossimi passi

Le modifiche proposte al bilancio, così come le varie proposte legislative presentate martedì (20 giugno), saranno ora portate avanti con il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE in sede di Consiglio.

Secondo quanto riferisce una nota della Commissione, “al fine di garantire che l’UE disponga delle risorse necessarie per continuare ad affrontare le sfide di oggi e di domani, è essenziale un accordo tempestivo sul pacchetto”.

“La Commissione conta sulla Presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea per portare avanti i lavori in seno al Consiglio in vista di un rapido accordo subito dopo l’estate. I negoziati, compresa l’approvazione del Parlamento, devono concludersi entro la fine dell’anno, dato che i vincoli di bilancio urgenti si concretizzeranno già nel 2024”, precisa la nota.