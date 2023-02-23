Onu: “Serve un nuovo piano di aiuti da 150 miliardi di dollari per evitare la crisi del debito”

La comunità internazionale deve concordare rapidamente un nuovo programma di riduzione del debito, del valore di 148 miliardi di dollari, per evitare una nuova crisi entro il 2029. Così ha riferito l’Onu in vista di un importante vertice del G20 sulla finanza internazionale.

Una nuova serie di proposte lanciate mercoledì (22 febbraio) dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) chiede un programma di aiuti basato su un taglio del 30% del debito sovrano, per 52 Paesi dal 2021 al 2029.

Senza tali misure, un numero sempre maggiore di Paesi si troverà ad affrontare l’insolvenza e sarà impossibile per molti investire in progetti per mitigare il cambiamento climatico e la povertà e per la transizione verso l’energia pulita.

Il progetto di UNDP, intitolato “Building Blocks Out of The Crisis”, ha identificato 52 economie in via di sviluppo, a basso e medio reddito, in difficoltà o ad alto rischio di crisi debitoria, in vista della riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, che si terrà questa settimana a Bangalore. In quest’occasione, la riforma delle istituzioni finanziarie internazionali e del debito dei Paesi in via di sviluppo saranno tra le priorità dell’agenda.

“Siamo sempre più convinti della necessità di affrontare con urgenza il problema del debito”, ha dichiarato Achim Steiner, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, paragonando la situazione all’iniziativa Heavily Indebted Poor Countries (Paesi poveri fortemente indebitati) della fine degli anni ’90, che ha cancellato circa 76 miliardi di dollari di insolvenze per molti dei Paesi più poveri del mondo.

“Se un’economia in via di sviluppo contrae prestiti a un tasso di interesse del 12 o 14% e paga ogni anno più del 20% delle sue entrate per ripagare il debito, non c’è spazio per finanziare i progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile o gli impegni dell’Accordo di Parigi”, ha affermato George Gray Molina, economista capo dell’UNDP.

“Se il mondo in via di sviluppo viene escluso dal mercato del debito, questo avrà un effetto a lungo termine sulla ripresa economica”, ha aggiunto.

Venticinque governi di economie in via di sviluppo hanno devono attualmente ripagare i prestiti esteri per somme che ammontano a più del 20% delle loro entrate totali – il loro numero non è mai stato così alto da vent’anni a questa parte.

Dopo le dimissioni del Presidente della Banca Mondiale, David Malpass, la scorsa settimana, sta crescendo la pressione del Primo Ministro delle Barbados, Mia Mottley, e di altri leader, per una riforma ambiziosa del sistema finanziario internazionale, di cui la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale sono il cuore, per promuovere maggiori finanziamenti per il clima.

Il presidente francese Emmanuel Macron, invece, ha organizzato un vertice sul sistema finanziario internazionale previsto per giugno.

Sebbene il debito dei Paesi in questione sia mediamente inferiore a quello europeo – il debito medio dei 23 Stati dell’Africa sub-sahariana inclusi nel piano dell’UNDP è dell’82%, rispetto all’85% dei 27 Stati membri dell’UE -, essi devono far fronte a tassi d’interesse molto più elevati, che limitano in modo netto l’accesso al credito e rendono impossibile finanziare programmi per stimolare l’economia, come quelli da 16.000 miliardi di dollari offerti dai Paesi ricchi per rispondere alla pandemia di COVID-19 e ai prezzi elevati dell’energia.

Nel tentativo di combattere l’aumento degli spread obbligazionari, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo propone che i 52 Stati identificati, la maggior parte dei quali si trovano in Africa, nei Caraibi o nel Pacifico, possano rifinanziare il 40% dei loro titoli di Stato a tassi più bassi.

Sebbene il G20 abbia istituito un programma di sospensione del debito e abbia ora un “quadro comune” sulla sua ristrutturazione, il Ciad è l’unico Paese ad aver ottenuto tale misura.

“Stiamo cercando di affrontare la crescente paralisi che abbiamo visto nei finanziamenti internazionali negli ultimi uno o due anni”, ha dichiarato Steiner.

“Se non risolviamo il vecchio problema del debito, non saremo in grado di generare i massicci investimenti di cui abbiamo bisogno”, ha aggiunto.

