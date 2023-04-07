La Germania vuole imporre tagli al debito nelle regole di bilancio dell’UE

Secondo un documento visionato dall’AFP giovedì (6 aprile), la Germania, una delle potenze economiche europee, vuole che ai membri dell’UE vengano dati obiettivi vincolanti per ridurre il loro debito nell’ambito delle nuove regole di spesa preparate da Bruxelles.

A novembre, la Commissione europea, il braccio esecutivo dell’UE, ha presentato dei piani per riformare il Patto di stabilità e crescita che limita l’entità dei prestiti dei Paesi dell’UE.

Il patto stabilisce che i deficit pubblici degli Stati non devono superare il 3% del prodotto interno lordo e il debito deve rimanere al di sotto del 60% del PIL.

Bruxelles vuole dare un margine di manovra ai membri dell’UE per attuare riforme e investimenti che contribuiscano alla transizione verde e digitale, due priorità per l’UE.

La Germania, strenuamente a favore della stabilità di bilancio, chiede che i Paesi con un rapporto debito/PIL superiore al 60% siano costretti a ridurlo dello 0,5% all’anno, si legge nella proposta.

Gli Stati dell’UE con un debito di gran lunga superiore a questo livello dovrebbero ridurlo dell’1% all’anno.

Berlino teme che la riforma prevista da Bruxelles allenti eccessivamente la camicia di forza del bilancio dell’UE e possa minare l’equità all’interno del blocco.

Sebbene l’UE non abbia ancora definito quali Paesi classificherebbe come “ad alto debito”, la Grecia e l’Italia – con un rapporto debito pubblico/PIL rispettivamente del 178% e del 147% – sono candidati ovvi.

La Germania supera il 60%.

Progetto di legge dell’UE atteso per aprile

L’esecutivo dell’UE spera di presentare una bozza di legge per la riforma intorno alla fine di aprile, che dovrà poi essere negoziata con gli Stati membri profondamente spaccati.

Berlino e molti altri Paesi dell’UE temono che la proposta di percorsi di riduzione del debito negoziati individualmente dia alla Commissione troppa discrezionalità politica.

“La regola dovrebbe fissare un limite inferiore vincolante per una necessaria riduzione del rapporto debito/PIL di entità apprezzabile in ogni anno”, ha affermato il documento tedesco.

“Come soglia minima, si potrebbe ad esempio prevedere che il rapporto debito/PIL debba diminuire di almeno 1 punto percentuale all’anno per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL elevato e di almeno 0,5 punti percentuali all’anno per gli Stati membri con un rapporto debito/PIL medio superiore al 60%”.

Il documento chiede inoltre di utilizzare il benchmark di spesa come strumento per orientare la spesa pubblica, mantenendo gli aumenti della spesa primaria netta al di sotto degli aumenti del tasso di crescita potenziale dell’economia.

Più grande è il debito di un Paese, più grande dovrebbe essere il divario tra gli aumenti di spesa e la crescita potenziale, che porterebbe a una diminuzione complessiva del deficit pubblico e quindi anche del debito, secondo il documento.

Per evitare che i governi si trovino a dover caricare i dolorosi tagli alla spesa o a rimandarli a dopo le elezioni, Berlino ha chiesto che i percorsi di riduzione del deficit non siano più lunghi di un regolare ciclo elettorale.

