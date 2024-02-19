La Francia annuncia un taglio di 10 miliardi di euro alla spesa pubblica mentre le prospettive di crescita peggiorano

Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha affermato che il governo ha abbassato le previsioni per la crescita del PIL nel 2024 all’1% dall’1,4% poiché la guerra in Ucraina e Gaza e il rallentamento dei principali partner commerciali Germania e Cina hanno oscurato le prospettive.

In un’intervista all’emittente francese TF1, ha anche affermato che la spesa statale verrà tagliata di 10 miliardi di euro in tutti i dipartimenti e agenzie.

“Si tratta di una previsione di crescita che rimane positiva, ma tiene conto del nuovo contesto geopolitico”, ha affermato Le Maire, citando la guerra in Ucraina e in Medio Oriente, i problemi con il trasporto marittimo nel Mar Rosso e il rallentamento economico in Cina e in Germania.

Le Mair Ha aggiunto che non ci saranno aumenti delle tasse né tagli ai pagamenti della previdenza sociale ai cittadini, ma ha sottolineato che tutti i ministeri e le agenzie governative contribuiranno ai tagli alla spesa.

“Taglieremo immediatamente, nei prossimi giorni, dieci miliardi di euro di spesa statale”, ha detto.

Le Maire ha affermato che ci saranno 5 miliardi di euro di tagli alle spese operative per tutti i ministeri e altri 5 miliardi di euro nelle politiche pubbliche, in particolare 1 miliardo di euro in aiuti pubblici allo sviluppo e 1 miliardo di euro in sussidi per la ristrutturazione degli edifici residenziali.

Un altro miliardo di euro verrà tagliato dai bilanci degli operatori statali come l’agenzia di esportazioni Business France e l’agenzia ANCT (Agence Nationale de la Ccohésion des Territoires) per le politiche del governo regionale.

Sulla buona strada per mantenere il deficit al 4,4% del PIL

Le Maire ha anche affermato che il governo si assicurerà che la Francia rimanga sulla buona strada per rispettare l’obiettivo di ridurre il deficit statale nel 2024 al 4,4% del PIL.

“Manteniamo la possibilità di attuare un bilancio supplementare in estate, a seconda delle circostanze economiche e della situazione politica”, ha affermato.

Il governo mira a ridurre gradualmente il deficit fiscale nei prossimi anni finché non scenderà al di sotto del tetto UE del 3% nel 2027.

Le nuove previsioni del governo sono più in linea con una serie di recenti revisioni al ribasso delle prospettive di crescita da parte della Commissione Europea, dell’OCSE e dell’agenzia statistica francese INSEE.

Il 15 febbraio la Commissione europea ha tagliato le previsioni di crescita del PIL per la Francia nel 2024 allo 0,9% dall’1,2% osservato a novembre, e ha tagliato le previsioni per la Germania allo 0,3% dallo 0,8%.

All’inizio di questo mese, l’OCSE ha tagliato le sue previsioni di crescita francese per il 2024 allo 0,6% dallo 0,8% precedente.

L’agenzia statistica francese INSEE il 7 febbraio prevedeva una crescita su base trimestrale di appena lo 0,2% nel primo e nel secondo trimestre.

L’economia francese è cresciuta dello 0,9% nel 2023, rispetto al 2,5% nel 2022 e allo scatto post-Covid del 6,4% nel 2021.

Al contrario della Francia l’Italia sembra ignorare il problema

In questo contesto anche l’Italia vede ridimensionate le proprie stime di crescita, con il governo che potrebbe registrare un buco di bilancio di almeno 10 miliardi di euro, anche se la scorsa settimana, il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, ha affermato che al momento all’Italia non verrà chiesta una manovra correttiva.

Infatti, secondo le stime della Commissione europea, l’Italia registrerà una crescita del Pil nel 2024 dell’0,7%, inferiore all’0,9% previsto inizialmente da Bruxelles e molto al di sotto dell’1,2% indicato dal governo Meloni nella Nadef di settembre. Senza un’azione tempestiva, tale discrepanza potrebbe portare l’Italia verso una procedura di infrazione entro fine giugno, se le stime si confermassero.

[Con un'aggiunta di Simone Cantarini]

