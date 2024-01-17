Il Parlamento europeo dà il via libera ai negoziati sulla riforma del Patto di stabilità e crescita

Con 431 voti a favore, 172 contrari e quattro astenuti, il Parlamento europeo ha dato il via libera all’apertura dei negoziati con il Consiglio dell’Unione europea (i cosiddetti triloghi) sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Dopo il voto favorevole, i negoziati hanno preso il via alle ore 13 di mercoledì (17 gennaio).

Il testo adottato costituisce il mandato dell’Europarlamento per i negoziati con i governi UE sulla forma definitiva del regolamento sulla sorveglianza multilaterale di bilancio, il cosiddetto “braccio preventivo” del Patto di stabilità e crescita.

Il mandato è stato preparato dai correlatori Esther De Lange (Partito popolare europeo/PPE, Paesi Bassi) e Margarida Marques (Alleanza progressista dei socialisti e democratici/S&D, Portogallo).

Secondo quanto riferisce una nota dell’Eurocamera, il testo approvato mercoledì (16 gennaio) contiene modifiche sostanziali alla proposta originaria della Commissione europea presentata lo scorso aprile.

Nel testo, i deputati propongono di stabilire dei valori numerici chiari per definire la riduzione necessaria del debito eccessivo e consentire nuove deviazioni dal percorso fissato, con l’obiettivo di garantire ai Paesi UE un maggiore margine di investimento.

Nel testo si propone inoltre un periodo supplementare di 10 anni per completare la riduzione del debito eccessiva, e vengono istituite nuove procedure per aumentare la titolarità nazionale dei piani strutturali di riduzione.

Il cosiddetto “braccio preventivo” del Patto di stabilità e crescita ha l’obiettivo di garantire delle politiche di bilancio sane nel medio termine, stabilendo parametri per la pianificazione delle politiche di nazionali durante periodi economici normali.

Altri due testi completano la revisione del quadro della governance economica dell’UE. La posizione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON) su questi testi, tuttavia, non è stata presentata alla plenaria in questa fase in quanto non rientrano nella procedura legislativa ordinaria e l’approvazione della plenaria su di essi non è necessaria per l’avvio dei negoziati con gli Stati membri.

Gli altri due testi sono: il cosiddetto “braccio correttivo” del Patto di stabilità e crescita, che mira a garantire che gli Stati membri adottino risposte politiche adeguate per correggere i disavanzi eccessivi (e/o i debiti), attuando la procedura per i disavanzi eccessivi (EDP); la direttiva sui quadri di bilancio stabilisce norme dettagliate per i bilanci nazionali. Questi sono necessari per garantire che i governi dell’UE rispettino i requisiti dell’Unione economica e monetaria e non registrino disavanzi eccessivi.

Adottata a larga maggioranza la posizione del Parlamento europeo sul Patto di Stabilità. Grazie alle relatrici @mmargmarques e @Esther_de_Lange. Ora al via il negoziato conclusivo sulle nuove regole. pic.twitter.com/lqhvTEKPEQ — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) January 17, 2024

Nella discussione che ha preceduto la votazione, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ha affermato che Commissione è pronta a facilitare i prossimi negoziati, “consapevole dell’importanza del ruolo che il Parlamento europeo svolgerà nel processo decisionale”.

Gentiloni ha osservato che le tempistiche sono molto strette: “Non c’è molto tempo per concludere la riforma. Con l’avvicinarsi delle elezioni europee e la recente disattivazione della clausola di salvaguardia generale, è importante e urgente finalizzare questo dossier e fornire chiarezza e prevedibilità alla politica fiscale”.

Come sottolineato da Gentiloni, “tutti conosciamo i limiti delle vecchie regole”, lanciando un invito, nell’attuale contesto economico e geopolitico incerto a non perdere di vista l’obiettivo finale, ovvero “un quadro riformato, che consenta una graduale riduzione del debito lasciando spazio ai massicci investimenti pubblici di cui l’Europa ha bisogno per affrontare con successo le sfide che abbiamo davanti”.

Secondo Gentiloni, sarà fondamentale nei triloghi preservare la logica delle proposte della Commissione europea. Il Commissario UE ha indicato in particolare quattro aspetti. Anzitutto passare a un approccio differenziato, basato sul rischio, per garantire una riduzione realistica e duratura del debito.

Il secondo aspetto indicato da Gentiloni è quello di creare forti incentivi per gli investimenti e le riforme a sostegno della crescita sostenibile. Come terzo aspetto Gentiloni ha indicato il rafforzamento della titolarità nazionale. Infine, Gentiloni ha indicato come quarto aspetto lo sviluppo di meccanismi di applicazione credibili.

Lo scontro con i Verdi

Il dibattito all’Eurocamera è stato caratterizzato dallo scontro con i Verdi, contrari al testo proposto.

“Dobbiamo assumerci la responsabilità di proteggere la credibilità dell’Unione e la stabilità della zona euro concordando nuove regole che siano realistiche e possano essere e saranno rispettate e applicate”, ha affermato Esther De Lange del gruppo di centrodestra PPE, uno dei due principali negoziatori del dossier durante il dibattito.

“Ci saranno quelli dell’estrema destra e dell’estrema sinistra della Camera che voteranno contro il mandato per fornire questo quadro migliore”, ha detto, aggiungendo: “Ma in quel campo non vi è nessuna sopresa”.

“Ciò che trovo più deplorevole è la posizione dei Verdi”, ha aggiunto, accusandoli di essere “forti sostenitori dell’euro, ma contrari alle stesse regole necessarie per mantenerlo forte e stabile”.

Prima del voto, il co-presidente dei Verdi Philippe Lamberts aveva messo in guardia contro l’attuazione delle nuove regole, che a suo avviso saranno “altrettanto dannose e altrettanto impraticabili” quanto le vecchie regole.

“Questo sta trascinando l’Europa in un disastro”, ha avvertito Lamberts in un’intervista a Euractiv e EUObserver, sostenendo che limiti rigorosi alla spesa pubblica potrebbero rafforzare l’estrema destra e indebolire il sostegno dell’Europa all’Ucraina nella sua difesa contro la Russia.

Anche se Lamberts ha affermato che “farà tutto il possibile per far deragliare il processo” e raggiungere un accordo sulle nuove regole fiscali, è improbabile che la sua resistenza fermi il processo poiché la posizione del Parlamento è stata sostenuta da un’ampia maggioranza composta da membri del PPE e di centrosinistra. Socialisti e Democratici (S&D), liberali e nazional-conservatori ECR.

“I Socialisti e Democratici sono una famiglia politica responsabile e siamo un partner affidabile che porterà avanti questa battaglia”, ha affermato Margarida Marques di S&D, il secondo capo negoziatore del Parlamento.

“Non vogliamo vedere l’austerità, vogliamo vedere gli investimenti, vogliamo regole che promuovano la crescita”, ha detto, sottolineando che la posizione del Parlamento includerebbe una maggiore flessibilità per la spesa degli Stati membri rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea .

“Non siamo uno di quei partiti che dicono di non volere l’austerità, ma di fatto la stanno accettando con il ritorno delle vecchie regole”, ha detto, riferendosi alla resistenza dei Verdi.

Tra gli eurodeputati italiani che mercoledì hanno votato contro il mandato negoziale al Parlamento Europeo sulla riforma del patto di stabilità, spiccano i Cinquestelle che, come preannunciato, si sono pronunciati in senso contrario. Si tratta, nel dettaglio, della capodelegazione Tiziana Beghin e dei deputati Laura Ferrara, Mario Furore, Mariangela Danzì e Sabrina Pignedoli.

L’ex vicepresidente del presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo, non ha preso parte al voto. Contrario, tra i Non Iscritti, anche l’eurodeputato Andrea Cozzolino. Tra i membri del gruppo S&D ha votato contro Massimiliano Smeriglio. Contrari anche, tra i Verdi/Ale, gli ex M5S Ignazio Corrao, Rosa D’Amato e Piernicola Pedicini. Favorevoli gli eurodeputati leghisti che si sono allineati ai colleghi della coalizione di governo di Fratelli d’Italia (parte del gruppo Conservatori e riformisti, ECR) e Forza Italia (PPE). Il gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (ID), di cui fa parte la Lega, si è diviso sul voto con i francesi del Rassemblement National che hanno votato contro.