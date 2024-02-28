Il Consiglio UE conclude la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato mercoledì (28 febbraio) tre atti legislativi relativi alla revisione del quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027, dando il via libera definitivo al pacchetto, che mira a rafforzare in modo mirato il bilancio a lungo termine dell’UE e ad affrontare nuove sfide, come le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Secondo quanto riferisce una nota del Consiglio UE, il pacchetto comprende un regolamento che modifica il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, nonché i regolamenti che istituiscono lo strumento per l’Ucraina e la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP).

I tre regolamenti verranno firmati e pubblicati nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Le modifiche al regolamento che istituisce il quadro finanziario pluriennale entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione e si applicheranno, con effetto retroattivo, dal primo gennaio 2024. I regolamenti che istituiscono lo strumento per l’Ucraina e lo STEP entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Inoltre, un sostegno eccezionale potrebbe essere fornito subito dopo l’entrata in vigore del regolamento dello strumento per l’Ucraina, alle condizioni da concordare in un memorandum d’intesa tra la Commissione e l’Ucraina.

Le modifiche al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 riflettono l’accordo raggiunto dai leader dell’UE il primo febbraio 2024 e rafforzano il bilancio a lungo termine dell’UE in un numero limitato di settori prioritari.

In totale, saranno messi a disposizione 64,6 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi per affrontare le sfide nuove ed emergenti che l’UE si trova ad affrontare e per soddisfare gli obblighi giuridici dell’UE che altrimenti non potrebbero più essere soddisfatti entro gli attuali massimali di bilancio.

I finanziamenti aggiuntivi coprono il sostegno all’Ucraina, la migrazione e la dimensione esterna, gli investimenti in tecnologie critiche nell’ambito della piattaforma Tecnologie strategiche per l’Europa, il pagamento degli interessi Next Generation EU e gli aiuti di emergenza in situazioni quali i disastri naturali e le crisi umanitarie nell’UE e nel mondo.

Nello specifico la distribuzione vedrà 50 miliardi di euro destinati allo strumento per l’Ucraina (17 miliardi di euro in sovvenzioni e 33 miliardi di euro in prestiti); 2 miliardi di euro destinati alla migrazione e alla gestione delle frontiere; 7,6 miliardi di euro per il vicinato e il mondo; 1,5 miliardi di euro per il Fondo europeo per la difesa nell’ambito del nuovo strumento STEP; 2 miliardi di euro per lo strumento di flessibilità; 1,5 miliardi di euro per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza.

Come sottolinea la nota del Consiglio UE, per ridurre l’impatto sui bilanci nazionali, una parte di questi finanziamenti, per un totale di 10,6 miliardi di euro, sarà coperta da ridistribuzioni di bilancio.

In cosa consiste lo strumento per l’Ucraina

Lo strumento per l’Ucraina sarà un nuovo strumento dedicato a sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina, sostenendo al tempo stesso gli sforzi volti ad attuare riforme nell’ambito del suo percorso di adesione all’UE.

Riunirà il sostegno di bilancio dell’UE all’Ucraina in un unico strumento, fornendo a Kyiv un sostegno coerente, prevedibile e flessibile per il periodo 2024-2027, adattato alle sfide senza precedenti legate al sostegno a un Paese in guerra.

La piattaforma STEP

La piattaforma Tecnologie strategiche per l’Europa mobiliterà invece investimenti nei settori della tecnologia digitale e profonda, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie, con l’obiettivo generale di rafforzare la sovranità dell’UE e la competitività a lungo termine in queste tecnologie critiche.

Attraverso un mix di incentivi finanziari e misure volte a facilitare il finanziamento dei progetti, si mobiliterà il finanziamento a sostegno delle tecnologie critiche nell’ambito dei programmi e dei fondi dell’UE esistenti, compresi i fondi della politica di coesione, InvestEU, Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la difesa, il Fondo per l’innovazione e il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

[A cura di Simone Cantarini]