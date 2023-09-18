I ministri dell’UE concordano sul calendario della riforma fiscale e puntano a un accordo entro fine anno

Sabato (16 settembre) i ministri delle Finanze dell’Unione europea hanno sostenuto un calendario che chiede la riforma delle regole fiscali UE entro la fine dell’anno, cercando di bilanciare i tagli del debito con gli investimenti in modo personalizzato, ma equo.

“Potrebbe essere impegnativo ma… la Presidenza spagnola è impegnata a rispettare questo lasso di tempo e proprio oggi abbiamo delineato il modo per fare il ‘camino’ fiscale”, ha detto il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis in una conferenza stampa.

Il vicepresidente e commissario europeo si riferiva al “camino de Santiago” o cammino di San Giacomo, il pellegrinaggio cattolico al santuario dell’apostolo Giacomo nella cattedrale di Santiago de Compostela – la città nel nord-ovest della Spagna dove si sono svolti i colloqui dell’ECOFIN.

Le regole fiscali dell’UE sostengono il valore dell’euro utilizzato da 20 paesi e fissano un limite al deficit di bilancio pari al 3% del PIL e un limite al debito pubblico pari al 60% del PIL.

Tuttavia, la maggior parte dei Paesi dell’UE supera questi limiti dopo che due anni di pandemia di COVID-19 e la crisi dei prezzi dell’energia hanno entrambi richiesto ingenti spese pubbliche.

Di conseguenza, la Commissione e i governi dell’UE stanno discutendo modifiche al quadro normativo che terrebbero conto delle grandi differenze nei livelli di debito e nella crescita economica tra i Paesi dell’UE, garantendo al contempo la parità di trattamento.

Lo scontro principale è tra la Germania, che vuole parametri di riduzione del debito annuali uguali per tutti, e la Francia, che ritiene che percorsi di riduzione del debito negoziati individualmente siano la strada da percorrere e che politiche valide per tutti non funzionino.

Alla complessità dei colloqui si aggiunge la necessità di fornire incentivi ai governi affinché investano nella transizione verde e digitale delle loro economie e la necessità di ingenti spese per la difesa dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

La ministra delle Finanze spagnola Nadia Calviño ha affermato che la Spagna, che detiene la presidenza di turno dell’UE fino alla fine dell’anno, punta a un primo accordo nella prossima riunione dei ministri delle Finanze di ottobre, ma che potrebbero essere necessari ulteriori colloqui.

La Calviño ha affermato che il 70% del testo delle nuove regole è stato concordato durante i lavori tecnici condotti nel corso dell’estate.

“Ora è giunto il momento di cercare un compromesso, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra percorsi sostenibili di riduzione del debito e garantire il necessario spazio fiscale per gli investimenti, nonché incentivi per le riforme strutturali”, ha affermato Calviño.

