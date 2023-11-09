I ministri delle Finanze dell’UE si incontrano a Bruxelles tra le divisioni sulla riforma del Patto di stabilità

Mentre i ministri delle Finanze dell’UE si preparano a discutere ancora una volta la riforma delle regole dell’UE su debiti e deficit nazionali, le posizioni dei Paesi aggressivi e di quelli che chiedono maggiore flessibilità rimangono distanti, con pochi segnali che un compromesso sia a portata di mano.

Giovedì (9 novembre), i ministri delle Finanze dell’UE si sono riuniti per discutere la proposta di riforma della Commissione per le norme UE sui bilanci nazionali, noto anche come Patto di stabilità e crescita.

La Spagna, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue fino alla fine dell’anno, “è stata attiva nella speranza di raggiungere un accordo [in tempo]”, ha detto ai giornalisti una fonte del Ministero dell’Economia francese.

Un altro diplomatico nazionale ha affermato che la presidenza spagnola ha accelerato il suo lavoro nelle ultime due settimane per arrivare a una “zona di atterraggio” più definita dove si potrebbe trovare il consenso.

Eppure, dietro una patina di consenso, ci sono ancora profonde divergenze, soprattutto perché la Francia cerca di domare alcune delle misure di “salvaguardia” più drastiche della Germania, temendo che la riforma, che intende evitare gli errori del passato di fissare regole fiscali rigide, potrebbe finire per fallire. incoraggiando ancora una volta le misure di austerità.

Rimangono interrogativi anche sull’effettivo margine di manovra che gli Stati membri avrebbero nell’assicurare flessibilità sui loro piani di riduzione del debito quando investono in progetti digitali, climatici e di difesa, tra gli altri.

Percorsi specifici per Paese

Il dibattito sulla riforma non mette in discussione gli obiettivi dell’UE di un debito pubblico massimo pari al 60% del PIL e un deficit annuo massimo pari al 3% del PIL, ma quanto velocemente i paesi dovranno raggiungerli.

Al centro della proposta c’è l’idea di percorsi specifici per paese per ridurre i livelli di debito fino al livello del 60%, in contrasto con le norme esistenti che obbligano i Paesi altamente indebitati a tagliare 1/20 del loro debito eccessivo ogni anno.

I nuovi percorsi specifici per Paese si concentrerebbero sulla “spesa netta” dello Stato interessato, limitando la spesa in modo tale che i livelli di debito inizierebbero a diminuire al più tardi dopo un cosiddetto “periodo di aggiustamento” di quattro-sette anni.

La “spesa netta” comprende tutta la spesa pubblica senza pagamenti di interessi o sussidi di disoccupazione ciclici, lasciando anche la possibilità di finanziare spese aggiuntive attraverso aumenti delle tasse.

La Germania guida il gruppo dei “falchi”

Tuttavia, un gruppo di stati membri “falchi” guidati dalla Germania ritiene che i percorsi specifici per Paese siano troppo deboli e insiste su obiettivi numerici applicabili a tutti i paesi.

In una proposta di compromesso avanzata dalla Spagna e vista da Euractiv, i Paesi con un deficit annuo superiore al 3% dovrebbero ridurre la loro spesa di almeno lo 0,5% del Pil all’anno, fino al raggiungimento della soglia del 3%.

Questo obiettivo si applicherebbe “ex ante”, nel senso che non verrebbe rafforzato in caso di un calo inaspettato del PIL, come in una crisi economica.

Inoltre, le nuove regole dovrebbero includere una riduzione minima annuale del debito applicabile a tutti i paesi con livelli di debito superiori al 60%, suggerisce la proposta, ma senza ancora specificare un numero.

Inoltre, la Germania vuole vedere un certo margine di sicurezza per la soglia del deficit del 3%, in modo che i deficit degli Stati membri rimangano ben al di sotto della soglia.

Mentre la Spagna spera di trovare un terreno comune, un portavoce del ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner ha detto lunedì che “una zona di atterraggio deve ancora emergere tra le proposte che attualmente circolano da diverse direzioni”.

Non ripetere gli errori dell’austerità

Ciò non incontra il gusto di molti Paesi, tuttavia, a causa dei timori che la mossa possa semplicemente riportare le misure di austerità nei paesi ritenuti con livelli di debito pubblico eccessivi.

Nel giugno scorso, il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire aveva respinto l’idea tedesca dei “benchmark comuni”, sostenendo che era stata “testata” in passato. “Ha portato alla recessione, ha portato a difficoltà economiche, ha portato a una perdita di produzione e di crescita in Europa, è l’opposto di quello che vogliamo”, disse all’epoca.

Anche i deputati Renew, affiliati al presidente Emmanuel Macron, hanno messo in guardia contro i pericoli economici associati a tali parametri, affermando in confidenza a Euractiv che “Christian Lindner era impazzito”.

Il giorno prima della riunione dell’ECOFIN, tuttavia, i francesi sembrano aver ammorbidito un po’ la loro posizione. Alla richiesta della Germania di una riduzione minima annua del debito, la Francia potrebbe accettare di fissare tale riduzione media nel corso dell’intero periodo del piano, piuttosto che un requisito annuale inflessibile.

Sugli altri parametri comuni, la Francia ha convenuto che sono necessarie “reti di sicurezza”, anche se “non dovrebbero andare contro lo spirito della riforma”, che incoraggia piani specifici per paese e lascia spazio a investimenti su larga scala, ha affermato un consigliere ministeriale.

Ha negato, tuttavia, che la Francia abbia mai “ceduto” alla proposta della Germania.

Nel frattempo, alcuni Paesi hanno ancora bisogno di maggiori garanzie sulla corretta applicazione delle regole fiscali attraverso la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE).

“Quando discutiamo sull’apertura di una PDE, pensiamo davvero che sia positivo che il debito sia un fattore chiave e rilevante”, ha detto un diplomatico di uno Stato membro dell’UE.

Secondo il progetto di testo di compromesso spagnolo, l’avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi terrebbe conto anche dell’impegno di uno Stato membro nei confronti delle priorità comuni, in particolare della difesa.

Nessuna deroga per gli investimenti green

Sono state inoltre espresse preoccupazioni sul fatto che norme troppo rigide potrebbero limitare la capacità degli Stati membri di spendere soldi su priorità comuni, come la protezione del clima o la spesa militare.

Tuttavia, mentre la spesa militare sembra avere uno status leggermente privilegiato quando viene attivata una PDE, altre priorità come l’azione per il clima non lo hanno. Questo è considerato insufficiente da molte organizzazioni ambientaliste.

“Vorremmo che i nostri ministri delle finanze prendessero in considerazione i confini fisici del pianeta, che si basano sulla scienza, piuttosto che i limiti arbitrari del debito decisi 30 anni fa da persone che non avevano idea delle minacce esistenziali di oggi, che sono i cambiamenti climatici”, Isabelle Brachet del Climate Action Network Europe ha parlato martedì in una conferenza stampa.

Per concludere la riforma prima della fine della legislatura, sarebbe necessario trovare un accordo tra gli Stati membri e in Parlamento entro la fine dell’anno.

“I tempi sono piuttosto serrati”, ha detto un diplomatico dell’UE, sottolineando il fatto che gli Stati membri non hanno ancora iniziato a lavorare sui testi giuridici, ma stanno ancora cercando di trovare un accordo sui principi.

Se sia il Parlamento che il Consiglio riuscissero a definire le rispettive posizioni a dicembre, le istituzioni avrebbero due o tre mesi per negoziare l’accordo finale che dovrebbe ottenere il via libera definitivo e formale al più tardi a marzo.

Leggi qui l’articolo originale.