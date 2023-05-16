Ecofin: ministri raggiungono un accordo sul tracciamento delle cripto valute

L’Ecofin ha raggiunto un accordo sulla sua posizione in merito alle modifiche alla direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell’ambito della riunione che si è tenuta oggi a Bruxelles. I ministri dell’Economia e delle Finanze dell’UE hanno anche affrontato l’elusione delle sanzioni contro la Russia e discusso la proposta di riforma della gestione delle crisi bancarie.

I ministri dell’Economia e delle Finanza dei 27 Paesi UE hanno concordato su un pacchetto di norme proposto dalla Commissione europea (Regole di trasparenza fiscale per le transazioni di cripto-asset, DAC8) che riguarda principalmente la rendicontazione e lo scambio automatico di informazioni sui ricavi derivanti da transazioni in cripto-attività e informazioni sui “ruling” fiscali anticipati per le persone più ricche.

Nella conferenza stampa al termine dell’Ecofin insieme alla ministra delle Finanze svedese Elisabeth Svantesson, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha sottolineato che le nuove regole europee che impongono il tracciamento di tutte le transazioni su cripto attività servono anche ad “assicurare che vengano pagate le tasse sulle plusvalenze realizzate sui cripto, come accade per tutti gli altri asset”.

L’obiettivo della DAC8 è rafforzare il quadro legislativo esistente ampliando il campo di applicazione degli obblighi di registrazione e comunicazione e la cooperazione amministrativa complessiva delle amministrazioni fiscali.

La direttiva non è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, ma alla procedura di consultazione e significa che il Parlamento europeo può presentare le proprie opinioni, ma non modifiche alla proposta.

MES, euro digitale e l’unione dei mercati dei capitali al centro dell’Eurogruppo La riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), la proposta di utilizzare l’euro digitale nei pagamenti al dettaglio internazionali e l’unione dei mercati dei capitali e sono stati i temi al centro della riunione dei ministri dell’Economia e delle Finanze …

Discussa la proposta della Commissione per migliorare la gestione delle crisi bancarie

Per quanto riguarda il settore bancario, il vicepresidente della Commissione europea ha ricordato come l’UE abbia iniziato oltre un decennio fa sull’unione bancaria.

“Complessivamente abbiamo avuto successo”, ha ricordato Dombrovskis, sottolineando che il sistema bancario è forte nell’UE” e ha rafforzato la sua resilienza. “Il sistema dell’UE funziona bene, con regole che consentono agli Stati di gestire le crisi bancaria, ma possiamo però fare di meglio”, ha aggiunto.

Secondo Dombrovskis, gli ultimi eventi del settore bancario a livello mondiale hanno dimostrato che “non possiamo permetterci di indulgere nell’autocompiacimento”.

Il vicepresidente della Commissione europea ha ricordato come si è assistito “al fallimento di banche di piccole e medie dimensione gestite dai sistemi nazionali”, dove le autorità hanno utilizzato i soldi dei contribuenti per gestire questo fallimento, invece delle risorse interne delle banche e di reti di sicurezza finanziate dall’Industria.

“Quindi vogliamo estendere il campo dell’applicazione della risoluzione a livello europeo”, ha affermato.

“I ministri hanno avuto un primo dibattito sulle proposte della Commissione per far sì che tutte le crisi bancarie siano gestite in modo efficace e coerente se necessario”, ha dichiarato Dombrovskis.

Come indicato dal vicepresidente della Commissione UE, i principi restano invariati: mantenere la stabilità finanziaria, tutelare i soldi dei contribuenti e migliorare la fiducia dei correntisti.

La riforma ha come obiettivo il miglioramento la gestione delle crisi delle banche e, secondo Dombrovskis, “rappresenta anche un passo importante verso il completamento dell’Unione bancaria”.

Flussi commerciali anomali” di prodotti sanzionati verso Paesi vicini alla Russia

Durante la riunione dell’Ecofin le autorità UE e i ministri dell’Economia e delle Finanze hanno anche affrontato le anomalie nei flussi commerciali di prodotti soggetti alle sanzioni imposte nei confronti della Russia.

“Gli Stati membri hanno recentemente iniziato a finalizzare i primi casi di esecuzione per violazioni delle sanzioni”, ha affermato Dombrovskis, sottolineando che la questione riguarda anche i Paesi extra Ue.

Secondo il vicepresidente della Commissione UE i dati doganali hanno rivelato “una serie di flussi commerciali anomali relativi alle sanzioni in quanto relativi alle esportazioni dell’Ue verso alcuni paesi vicini alla Russia, in particolare nell’Unione economica eurasiatica e verso alcuni altri Paesi al di fuori dell’Unione europea che non sono in linea con le sanzioni dell’UE”.

Cruciale proseguire nell’attuazione del PNRR

L’Ecofin si è tenuto dopo la presentazione delle previsioni di primavera per il 2023 da parte della Commissione europea che stimano una crescita del PIL dell’UE al rialzo all’1% nel 2023 rispetto allo 0,8% delle stime dello scorso inverno e all’1,7% nel 2024 dall’1,6% delle precedenti previsioni.

L’economia dell’Unione europea “si sta comportando notevolmente bene in un contesto globale impegnativo, mentre la solidità del mercato del lavoro ne ha aiutato la resilienza”, ha dichiarato Dombrovskis commentando i dati.

Il vicepresidente della Commissione UE ha ricalcato il commento espresso ieri dal commissario all’Economia Paolo Gentiloni, osservando che sulle prospettive economico, incombono rischi, tra tutti quello dell’alta inflazione, sottolineando la necessità da parte dei governi di una politica monetaria “prudente” e di “proseguire nell’attuazione” dei Piano nazionali di ripresa e resilienza che dovrà avvenire entro il 2026.

In merito, Dombrovskis ha osservato che al momento non sono previste ulteriori revisioni della regolamentazione del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF), che è già a metà del suo ciclo di vita.

“Di recente sono stati apportati importanti cambiamenti e regolamenti nel contesto del RepowerEu, quindi ora è importante che gli Stati membri presentino i loro piani e si concentrino sull’attuazione”, ha aggiunto.

Il vicepresidente della Commissione UE ha inoltre ricordato che diversi Paesi hanno presentato la revisione del piano con l’aggiunta dei capitoli di RepowerEu, che sono ora in fase di valutazione.

La Commissione, ha aggiunto Dombrovskis, ha inoltre ricevuto la notifica da parte degli Stati membri della loro intenzione di richiedere ulteriori prestiti RRF per un importo di 148 miliardi di euro.

Come indicato dal membro dell’esecutivo UE, ogni Paese interessato dovrà presentare una richiesta formale di prestito entro la fine di agosto, insieme alla revisione del PNRR, contenente ulteriori riforme e investimenti e che giustifichi il maggiore fabbisogno finanziario.

“Se tutte le richieste si concretizzeranno, rimarranno disponibili circa 80 miliardi di euro di prestiti”, ha aggiunto.

La ratifica del MES non si collega al dossier del Patto di stabilità e crescita

Nella conferenza stampa, Dombrovskis ha anche commentato la discussione in seno alle riunioni dell’Eurogruppo e dell’Ecofin della mancata ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES) da parte dell’Italia.

Il vicepresidente della Commissione UE ha escluso l’eventuale collegamento della ratifica del MES da parte del governo i Roma alla discussione di altri dossier, come la riforma del Patto di stabilità e crescita o il Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), rispondendo a una domanda in merito a una proposta in merito del ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti.

“Ovviamente se cominciamo a collegare tutto a tutto comincia a diventare difficile fare progressi. Io tratterei ogni dossier per conto suo”, ha affermato Dombrovskis.

“Per quanto riguarda la riforma del Patto, le proposte legislative della Commissione sono sul tavolo e il Consiglio ha già cominciato a lavorarci. Per quanto riguarda l’EDIS, la proposta della Commissione è lì dal 2015, con una comunicazione aggiuntiva nel 2017”, ha osservato il vicepresidente della Commissione UE.