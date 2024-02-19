Aiuti di Stato all’industria: Bruxelles dà il via libera all’iniziativa tedesca da 4 miliardi di euro

La Commissione europea ha approvato il piano da 4 miliardi di euro della Germania per rendere più verde la produzione industriale aumentando deliberatamente i prezzi della CO2, sebbene la somma sia ben lontana dalla visione iniziale di Berlino.

Per ogni tonnellata di CO2 emessa, le aziende europee devono acquistare “certificati di CO2”, nell’ambito di un sistema noto come Emissions Trading Scheme (ETS), con i costi aggiuntivi accantonati per incentivare gli investimenti nella produzione verde. Tuttavia, a causa degli attuali prezzi di mercato bassi della CO2 e dei lunghi tempi di realizzazione nell’industria, vengono effettuati pochi investimenti necessari.

Nel 2023, la Germania ha annunciato un piano per affrontare il problema. Utilizzando contratti vincolanti, il governo voleva incentivare gli investimenti offrendo alle aziende di pagare prezzi del carbonio gonfiati, uno schema noto come “Contratti di carbonio per differenza” (CCfD). Poiché ciò equivale a distorcere i sussidi, Bruxelles ha dovuto dare il suo benestare.

“Questo regime di aiuti da 4 miliardi di euro sosterrà progetti ambiziosi che ridurranno significativamente le emissioni di gas serra dei processi di produzione industriale in Germania”, ha spiegato venerdì pomeriggio (16 febbraio) la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

Il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, l’ha definita una “decisione pionieristica per l’industria ad alta intensità energetica”.

Il programma aprirà ufficialmente il bando di gara nella primavera del 2024. Quando verrà lanciato ufficialmente, le aziende dovranno presentare un prezzo fittizio del carbonio e una tempistica per i risparmi sulle emissioni che possono ragionevolmente ottenere.

I contratti durano 15 anni e potrebbero restituire denaro ai contribuenti quando i prezzi del carbonio superano le offerte iniziali.

Le aziende che riuscissero a decarbonizzare l’intera produzione a prezzi del carbonio di 160 euro a tonnellata – i prezzi attualmente sono inferiori a 60 euro – entro tre anni batterebbero le aziende che richiedono un prezzo di 200 euro a tonnellata per raggiungere la neutralità climatica nello stesso lasso di tempo.

Si prevede che la concorrenza sarà agguerrita, anche se i grandi produttori di acciaio tedeschi saranno probabilmente esentati dal programma perché riceveranno sussidi separati su misura che ammontano a diversi miliardi di euro.

Questo è importante perché lo schema è molto ridotto rispetto al piano iniziale. Nel 2023, quando annunciò il piano, Habeck parlò di un “importo di un miliardo a doppia cifra” che era stato riservato per pagare i CCfD. Invece le aziende devono lottare per una quota di 4 miliardi di euro.

Tuttavia, resta inteso che i 4 miliardi di euro rappresentano una prima tranche di quella somma, a cui ne seguirà un’altra nel 2024. Si prevedono diverse tornate per riportare il programma più vicino al suo valore iniziale.

Il ministero dell’Economia “annuncerà i fondi di bilancio che saranno messi a disposizione per le rispettive gare d’appalto durante il processo di gara”, ha detto a Euractiv un portavoce.

Germania davanti a tutti in tema di aiuti di Stato

La questione degli aiuti di Stato è un problema per i Paesi con alto debito pubblico e poca capacità fiscale come l’Italia. In Europa la Germania e la Francia, anche a fronte di un debito pubblico inferiore e quindi di spazi di bilancio pubblico maggiori, è il Paese che ha concesso più aiuti di Stato. In base a dati UE dal marzo 2022 al gennaio 2023 Berlino e Parigi insieme rappresentano il 77% dei 672 miliardi di programmi approvati.

In questo contesto il rischio è quello di favorire Paesi con capacità di bilancio più ampie e, come affermato in più di un’occasione anche dall’ex presidente della Banca centrale europea (BCE) ed ex premier italiano, Mario Draghi, è necessaria, anche per far fronte agli sconvolgimenti geopolitici in corso, un’unione fiscale europea con fiscalità e debito europeo volti a garantire gli investimenti necessari ad assicurare la transizione energetica e digitale e la sicurezza, rispondendo alle esigenze dei cittadini europei.

[Con un aggiunta di Simone Cantarini]

