Elezioni europee: dobbiamo avere il coraggio di assumerci le nostre responsabilità

Nel suo discorso sul futuro dell’Europa, il presidente del Movimento paneuropeo austriaco, Karl von Habsburg, ha sostenuto un maggiore sostegno militare all’Ucraina, ha chiesto una politica estera e di sicurezza europea e ha sottolineato l’importanza delle elezioni europee per il paese. futuro dell’unificazione europea, sottolinea Rainhard Kloucek.

Rainhard Kloucek è il segretario generale del Movimento paneuropeo austriaco.

Nel suo discorso dell’11 gennaio Karl von Habsburg ha affrontato l’approccio geopolitico all’unificazione europea e, di conseguenza, ha formulato l’appello per una politica estera e di sicurezza europea.

La politica estera europea non significa solo il coordinamento della politica estera dei 27 Stati membri da parte dell’alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ma un ministero degli Esteri dell’UE guidato da un ministro degli Esteri.

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di una costituzione europea fondamentale che sancisca proprio questa competenza di politica estera per l’Unione europea.

Ciò, del resto, soddisferebbe anche tutti i requisiti di sussidiarietà. Proprio come ogni ministro degli Esteri è ora soggetto al controllo parlamentare del proprio Paese, un ministro degli Esteri dell’UE sarebbe soggetto al controllo parlamentare del Parlamento europeo, eletto direttamente dai cittadini dell’UE.

Questa è proprio la questione della sovranità su cui molti egoisti nazionali amano discutere. Perché sovranità, onorevoli colleghi, significa capacità di agire e di plasmare. Il potenziale di una politica estera europea apporterebbe un chiaro valore aggiunto rispetto ad una politica puramente statale.

Uno degli aspetti centrali del discorso è stata la guerra di annientamento russa contro l’Ucraina. Passando all’economia di guerra, il presidente russo Vladamir Putin ha dimostrato di non essere interessato alla pace e di puntare invece su una lunga guerra.

L’Europa e l’Occidente devono contrastare questa situazione con un sostegno più significativo all’Ucraina. L’atteggiamento esitante della politica europea viene pesantemente criticato.

“L’Ucraina non riguarda solo la guerra della Russia contro l’Ucraina; si tratta della difesa dell’Europa contro un sistema dispotico. L’asse Mosca, Pechino, Pyongyang e Teheran mette in discussione il nostro sistema di valori. Un sistema di valori basato sulle regole, sul diritto internazionale e non sulla violenza e sulla distruzione”, ha affermato von Habsburg.

“L’Unione Europea – questo gigante economico – il ricco Occidente, non ha ancora sufficientemente potenziato le sue capacità di produzione di vari tipi di munizioni per ottenere una chiara superiorità di tiro attraverso le sue forniture all’Ucraina.

E non sto nemmeno parlando di fornire sistemi d’arma moderni che consentano all’Ucraina di ottenere la superiorità tecnologica sul campo di battaglia”, ha aggiunto.

Questa difesa del sistema di valori europeo svolgerà un ruolo essenziale anche nelle elezioni europee di giugno. Sia i politici che gli elettori devono avere il coraggio di assumersi la responsabilità e non lasciarsi ingannare dagli slogan populisti.

“La composizione del Parlamento europeo determinerà se l’Unione europea diventerà l’attore geopolitico di cui abbiamo bisogno a causa della situazione globale se, come europei, vogliamo ancora avere voce in capitolo sulla scena politica mondiale”, ha sottolineato.

Anche Von Habsburg ha fatto dichiarazioni chiare sulla neutralità dell’Austria. Secondo lui questo è un concetto del periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Per lui la neutralità è obsoleta. Occorre sapere “che la neutralità non offre protezione contro l’aggressione militare. Gli esempi dal Belgio alla Cambogia all’Ucraina sono ben noti“.

Secondo lui, la qualità del dibattito politico in Austria migliorerebbe se si affermasse chiaramente cosa significa la neutralità austriaca: “L’Austria non aderisce ad alcuna alleanza militare; In secondo luogo: nessuna truppa straniera sarà di stanza sul suolo austriaco “.

Von Habsburg accusa le forze politiche che dimostrano neutralità sotto le bandiere russe di essere inclini all’alto tradimento.

Nel frattempo, considera la politica di allargamento come uno dei punti di forza dell’Unione europea, che deve essere utilizzato strategicamente.

“Uno di questi processi di allargamento va avanti da 20 anni ma senza reali progressi. Mi riferisco specificamente ai Paesi dell’Europa sud-orientale, o nel gergo dell’UE, dei Balcani occidentali”.

La ragione principale di ciò, ovviamente, è la politica in questi Paesi. Il Montenegro ha visto momenti in cui è stato più determinato di adesso nei negoziati di adesione, ed è difficile trascurare la mancanza di stato di diritto dell’Albania.

Tuttavia, ciò è dovuto principalmente alla mancanza di obiettivi nella politica dell’UE. Non ci può essere alcun progresso se 27 Paesi perseguono obiettivi individuali, che non sono altro che un ostacolo.

Il denaro che affluisce nella regione cementa in parte le strutture politiche. Mantiene al potere gli stessi gruppi senza alcuna motivazione per attuare riforme, poiché la situazione attuale fornisce loro comunque accesso al denaro.

La Bosnia-Erzegovina ne è un buon esempio. Milorad Dodik, l’uomo forte della Republika Srpska, può portare avanti senza problemi la sua politica di distruzione.

L’uomo forte serbo Alexander Vučić viene coccolato da anni. Ma i suoi attacchi contro la Repubblica del Kosovo sono riconoscibili anche ai ciechi. Il suo governo ha poco a che fare con la democrazia e lo stato di diritto e la massiccia manipolazione delle elezioni dello scorso dicembre ne è solo un esempio.

La Repubblica del Kosovo, invece, è posizionata verso occidente. Finalmente, dopo innumerevoli ritardi, blocchi e promesse non mantenute da parte dei Paesi dell’UE, i kosovari non hanno più bisogno del visto per viaggiare.

Ci sono state anche decisioni nel recente passato che dimostrano che l’Unione Europea è perfettamente in grado di prendere le giuste decisioni geopolitiche. Nello specifico, penso allo status di candidato per l’Ucraina, alla decisione di avviare i negoziati di adesione con Ucraina e Moldavia e allo status di candidato per la Georgia.

Quando si parla di Ucraina, Georgia e Moldavia, si parla di una regione in cui si deciderà il futuro rapporto tra Europa e Russia. Tutti e tre questi paesi hanno sperimentato il dominio di Mosca.

Tutti e tre i Paesi aspirano ad aderire all’Unione europea proprio sulla base di questa esperienza. Stanno cercando la libertà, la democrazia, lo stato di diritto e un’economia libera; vogliono sfuggire al dispotismo in stile moscovita.

