Von der Leyen annuncia un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali

A fronte delle nuove tensioni in corso in Kosovo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali per avvicinare la regione all’UE.

Intervenendo mercoledì (31 maggio) al Forum GlobSec 2023 a Bratislava (Slovacchia), la presidente della Commissione europea ha espresso la sua preoccupazione per le recenti tensioni che sono nuovamente esplose in Kosovo tra la minoranza serba e il governo di Pristina.

Le proteste, sostenute da Belgrado, sono state organizzate dalla minoranza serba nel nord del Paese per contestare l’entrata in carica di quattro sindaci di etnia albanesi in una elezione considerata illegittima.

Le manifestazioni sono sfociate in violenti scontri che provocato quasi 50 feriti, tra cui 30 militari della KFOR, la forza militare internazionale guidata dall’Alleanza atlantica, responsabile di ristabilire l’ordine e la pace nel Paese.

“Faccio eco agli inviti a tutte le parti ad allontanarsi dal confronto e ad adottare misure per ripristinare la calma. Oggi voglio presentare una nuova iniziativa per cogliere questo importante momento della regione. È un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali”, ha affermato la presidente della Commissione europea.

Un nuovo piano di crescita per i Balcani in quattro punti

Il piano di von der Leyen per la regione balcanica si basa su quattro pilastri: avvicinare i Balcani Occidentali al mercato unico dell’UE; approfondire l’integrazione economica regionale; accelerare le riforme fondamentali; aumentare i fondi di pre-adesione.

“Vogliamo costruire sui progressi compiuti negli ultimi mesi, ma vogliamo anche offrire già oggi alcuni dei vantaggi dell’appartenenza all’UE alle popolazioni dei Balcani Occidentali”, ha affermato la responsabile dell’esecutivo UE, secondo cui oggi “vi è una nuova consapevolezza all’interno dell’Unione europea”.

“Finalmente ci rendiamo conto che non basta aspettare che i nostri amici al di fuori dell’Unione si avvicinino a noi, non basta dire che la porta è aperta”, ha ammesso von der Leyen, secondo cui i 27 membri dell’UE e le altre istituzioni europee devono assumersi “la responsabilità di avvicinare molto di più a noi gli aspiranti membri della nostra Unione”.

Nuovi investimenti nel settore energetico

Per quanto riguarda il settore energetico che vede i Balcani occidentali fortemente dipendenti dalla Russia, von der Leyen ha affermato che la regione vanta “un enorme potenziale di diversificazione rispetto ai combustibili fossili russi, ma deve aumentare l’efficienza energetica, intensificare la diversificazione e accelerare la diffusione di più energie rinnovabili”.

Secondo la presidente della Commissione europea, in questo modo sei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia) possono ottenere sia “l’indipendenza energetica dalla Russia”, che “un più stretto allineamento con l’Unione Europea per accelerare l’adesione”.

Maggiori finanziamenti di preadesione

Von der Leyen ha affermato che l’UE è pronta a sostenere i Paesi della regione con maggiori finanziamenti di preadesione.

“C’è un disperato bisogno di investimenti nei Balcani occidentali. Questi investimenti miglioreranno la vita delle persone. E spianeranno anche la strada alla nostra Unione. Per questo dovremmo aumentare le risorse dedicate ai Balcani occidentali”, ha affermato la presidente dell’esecutivo europeo.

Fornire all’Ucraina artiglieria a lungo raggio e sistemi bellici

Nel suo intervento, la presidente della Commissione europea ha fatto il punto anche sulla situazione in Ucraina e sul sostegno europeo alle Forze armate di Kyiv contro l’aggressione della Russia.

Von der Leyen ha lanciato l’invito ai Paesi europei, che sono in grado di farlo, a fornire artiglieria a lungo raggio e sistemi bellici che possano consentire all’Ucraina di colmare il divario sul campo di battaglia nel raggio d’azione delle forze d’invasione russe.

“C’è un bisogno immediato di assistenza militare per sostenere gli sforzi delle Forze armate ucraine”, ha dichiarato von der Leyen, facendo poi riferimento alla legge a sostegno della produzione di munizioni (Act in Support of Ammunition Production, ASAP), proposta dalla Commissione europea.

“Vogliamo spingere la nostra industria della difesa a incrementare la produzione di proiettili di artiglieria da 155 mm e 152 mm, assolutamente necessari”, ha aggiunto.

“Gli Stati membri stanno facendo molto e anche noi, a livello europeo, stiamo facendo la nostra parte. Entro la fine dell’anno avremo addestrato 30 mila militari”, ha voluto precisare la presidente della Commissione europea.

Un cessate il fuoco non porterebbe ad alcuna pace duratura in Ucraina

Nel suo intervento, von der Leyen ha inoltre sottolineato che non è sufficiente raggiungere un semplice cessate il fuoco tra Kyiv e Mosca che porterebbe a un congelamento del conflitto senza creare le basi per alcuna pace duratura.

La presidente dell’esecutivo europeo ha citato in merito il cessate il fuoco raggiunto dopo il conflitto del 2014 “sappiamo cosa è successo a quell’accordo lo scorso febbraio, quando la Russia ha iniziato l’invasione”.

Secondo von der Leyen un cessate il fuoco “sarebbe intrinsecamente instabile e destabilizzerebbe la regione lungo la linea di contatto”, impedendo inoltre qualsiasi tentativo di ricostruzione nei territori devastati dalla guerra, lasciandoli in una fase di conflitto latente.

“Una pace giusta deve comportare il ritiro delle forze russe e dei loro mezzi dal territorio dell’Ucraina”, ha affermato la presidente della Commissione europea, ricordando i passi in questo senso da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Ciascuno dei suoi 10 punti si basa sulla Carta e sulle risoluzioni delle Nazioni Unite. E ha invitato i Paesi di tutto il mondo a unirsi e costruire sulla formula della pace in modo che il nostro punto di partenza per la pace sia l’ordine basato sulle regole”, ha affermato la presidente della Commissione europea.