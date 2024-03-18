L’adesione dell’Ucraina all’UE porterà più benefici che costi, afferma il premier Shmyhal

La futura adesione dell’Ucraina all’Unione europea porterà più benefici che costi, e gli Stati membri dell’UE dovrebbero approvare i prossimi passi formali entro questa settimana, ha detto a Euractiv il primo ministro ucraino Denys Shmyhal.

“Stiamo aspettando e desiderando di avere l’approvazione del Consiglio europeo nella riunione più vicina [questa settimana], e crediamo di poter avviare i negoziati di adesione nella prima metà di quest’anno”, ha detto Shmyhal.

I commenti del premier ucraino giungono ​​dopo che la Commissione europea ha inviato la settimana scorsa agli Stati membri la bozza del quadro negoziale per i colloqui di adesione di Ucraina e Moldavia, a seguito di una decisione dei leader dell’UE di dicembre.

“Speriamo che i nostri partner europei lo approvino senza ulteriori emendamenti come propone la Commissione europea”, ha detto il primo ministro ucraino.

“Il presidente [del Consiglio europeo] Charles Michel ha definito il 2030 un possibile anno obiettivo per un ulteriore allargamento dell’UE, ma faremo del nostro meglio affinché l’Ucraina possa avvenire prima, subito dopo la nostra vittoria”, ha affermato Shmyhal.

Aggiungendo inoltre: “Eseguiremo i nostri compiti in modo molto rapido – credo che non ci vorranno più di due anni”.

“Più benefici che costi”

Alla domanda se sia preoccupato che la candidatura del suo paese possa diventare un calcolo costi-benefici per alcuni degli stati membri più riluttanti dell’UE, Shmyhal ha detto: “L’Ucraina porterà all’UE molto di più di quanto costerà il processo di adesione”.

Alcuni Stati membri dell’UE hanno sostenuto che il blocco deve riformarsi prima di considerare l’aggiunta di altri membri, sollevando il timore che ciò possa essere utilizzato per ritardare qualsiasi progresso nell’avvicinamento dell’Ucraina e di altri paesi.

Un recente rapporto del think tank Bruegel, così come i documenti interni dell’UE visionati da Euractiv, stimano che il costo finanziario dell’adesione dell’Ucraina sarà compreso tra 110 e 136 miliardi di euro per il bilancio settennale dell’UE, circa lo 0,10%-0,13% del totale del prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione europea.

“Abbiamo visto i rapporti, ma il mercato ucraino, le forze di difesa ucraine, le materie prime e le materie prime ucraine e altri settori potrebbero portare molto di più in termini di sicurezza e benefici economici”, ha affermato Shmyhal.

“Potremmo affrontare un duro processo di negoziazione, ma siamo pronti per compromessi basati su reciproci insuccessi – ma se lo consideriamo come un progetto di investimento, potrebbe essere molto più vantaggioso [per l’UE] rispetto ai [nostri] costi di adesione”.

Alla domanda se sarebbe preoccupato che alcuni Stati membri dell’UE, come l’Ungheria, mirerebbero a rallentare il processo su questioni bilaterali, Shmyhal ha aggiunto:

“Le controversie possono essere risolte durante i negoziati durante il processo di due anni”.

Le crepe della coalizione tedesca si allargano sulla politica per l'Ucraina La coalizione di governo tedesca è sempre più divisa sulla politica per l’Ucraina del Paese, con il Partito Socialdemocratico (SPD) del Cancelliere Olaf Scholz che si è trovato in mezzo al fuoco incrociato dei suoi alleati a causa di un …

Cinque settori chiave

Parlando di ciò che l’Ucraina potrebbe portare sul tavolo come futuro membro dell’UE, Shmyhal ha evidenziato cinque settori – difesa, energia, agricoltura, materie prime e digitale – in cui Kyiv spera di farsi valere.

“Guarda il nostro settore militare e della difesa: l’Ucraina è un centro di tecnologie militari e di difesa, produce nuove attrezzature ad alta tecnologia e abbiamo il potenziale per essere lo Scudo europeo, l’arsenale europeo e rafforzare le capacità di difesa dell’UE”, ha affermato Shmyhal.

Dall’inizio della guerra con la Russia, l’Ucraina ha sviluppato un’industria dei droni in tempo di guerra, con l’intenzione di produrre a lungo termine una maggiore quantità di munizioni e sistemi d’arma chiave a livello nazionale.

La Commissione europea, all’inizio di questo mese, nel segno che vuole sfruttare queste capacità, ha lanciato l’idea che l’Ucraina diventi un membro a pieno titolo del programma di sostegno dell’industria della difesa dell’UE.

“Ora disponiamo di una delle forze di difesa militare più forti al mondo, con molti – reali – anni di esperienza sul campo di battaglia – questo può rafforzare il sistema di difesa europeo”, ha sottolineato Shmyhal.

L’Ucraina potrebbe essere un hub energetico e “gas sicuro” per l’Europa, ha suggerito Shmyhal, aggiungendo che il suo Paese potrebbe “portare stabilità e maggiori capacità, sia economiche che energetiche” all’UE.

“Siamo sopravvissuti a due inverni molto difficili in cui la Russia ha minacciato di distruggere le nostre infrastrutture energetiche, ma abbiamo ancora un surplus nel nostro sistema energetico e potremmo fornire energia verde pulita al mercato europeo”, ha affermato Shmyhal.

“Disponiamo di uno dei più grandi depositi di gas del continente, nel territorio ucraino, in condizioni di massima sicurezza, di 33 miliardi di metri cubi, che molte aziende europee utilizzano già in questo momento.”

“Potremmo facilmente aumentare questa capacità di 10 a 15 miliardi di metri cubi”, ha aggiunto.

Shmyhal ha sottolineato che l’Ucraina potrebbe anche “portare maggiore stabilità al mercato alimentare globale e, con noi, l’UE potrebbe essere un forte attore geopolitico quando si tratta di stabilità e sicurezza alimentare nel mondo”.

Il primo ministro ucraino ha respinto le preoccupazioni secondo cui alcuni Stati membri dell’UE potrebbero volere progressi lenti a causa delle attuali preoccupazioni sulle accuse di pratiche commerciali sleali.

“Non abbiamo intenzione di creare una concorrenza sleale con i nostri vicini, i paesi europei e gli agricoltori europei”, ha affermato Shmyhal.

“Ecco perché chiediamo alla Commissione europea di aprire il processo di negoziazione con il capitolo agricolo, per accelerare l’allineamento delle norme e dei regolamenti”.

Il premier ucraino ha aggiunto che Kyiv sarebbe pronta a competere secondo le regole dell’UE ed essere “pronta per la comunicazione, per i negoziati e per i compromessi”.

“Questo porterà a tutti noi una chiara comprensione del fatto che l’Ucraina non danneggia nessun agricoltore europeo”, ha detto Shmyhal.

Lui ha sottolineato che attualmente solo il 5% della produzione agricola del suo paese transita attraverso la Polonia e i paesi vicini. Invece, oltre il 90% delle esportazioni agricole ucraine passerebbe attraverso il corridoio del Mar Nero.

Kyiv ha inoltre proposto a Polonia, Romania e Slovacchia di aprire la possibilità di dogane congiunte sui punti di controllo alle frontiere e di scambiare database per statistiche condivise più trasparenti.

Inoltre, l’Ucraina cerca di sviluppare con gli investitori europei la produzione e la lavorazione di materie prime e risorse naturali.

L’Ucraina detiene il 5% delle materie prime e delle risorse naturali mondiali, comprese 22 delle 30 materie prime fondamentali per la produzione europea, come litio, cobalto e titanio.

“Abbiamo [anche] ottime tecnologie per la protezione informatica grazie alla nostra guerra ibrida con la Russia, che potrebbero essere utili all’UE per aumentare la sicurezza e la stabilità nella protezione informatica nella sfera digitale”, ha affermato Shmyhal.

Sottolineando che l’Ucraina prevede anche di espandere le proprie infrastrutture dal Mar Nero ai Paesi Baltici e di partecipare al progetto Rail Baltica.

“Inoltre, l’integrazione europea è già avvenuta, [con gli ucraini] che vivono e lavorano all’interno del blocco secondo le regole e i valori europei”, ha detto Shmyhal, aggiungendo che il blocco “dovrebbe adottare misure per legalizzare questa integrazione” avviando il processo formale di adesione.

Ucraina: Macron accetta la possibilità che siano necessarie truppe in Ucraina Tornando sulle sue recenti dichiarazioni, riguardanti la possibilità di inviare truppe in Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto in un’intervista televisiva di giovedì che la Francia “non passerà mai all’offensiva”, ma ha ribadito il suo obiettivo di far …

L’Ucraina attraversa un “punto di non ritorno”

Si prevede che i leader dell’UE discuteranno ulteriori aiuti militari a lungo termine a Kyiv e terranno un dibattito strategico sulla traiettoria che vedono per la guerra della Russia in Ucraina.

“Stiamo attraversando un punto di non ritorno”, ha detto Shmyhal quando gli è stato chiesto della sua valutazione della situazione attuale.

Aggiungendo inoltre che “nessun singolo paese rimarrà indenne” nel caso in cui non ci fosse un giusto esito della guerra.

“[Il presidente russo Vladimir] Putin conta sull’erosione della nostra unità: dovremmo deluderlo e dovremmo essere uniti finché sarà necessario per vincere questa guerra”, ha affermato Shmyhal, sottolineando la necessità di “salvare l’unità dell’UE, all’interno dell’Ucraina e all’interno degli Stati membri dell’UE”.

[Modificato da Rajnish Singh]

Leggi qui l’articolo originale.