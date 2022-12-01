La legge sulla riduzione dell’inflazione americana è “super aggressiva” verso l’Europa, dice Macron a Biden

Il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto mercoledì (30 novembre) ai parlamentari statunitensi di entrambi i partiti politici e ha commentato i nuovi sussidi americani che stanno facendo arrabbiare i leader europei, secondo quanto riferito da un partecipante all’incontro a porte chiuse.

Macron è arrivato a Washington martedì per la sua seconda visita di Stato negli Stati Uniti da quando si è insediato nel 2017, in vista della quale i funzionari francesi hanno detto che si sarebbe confrontato con il presidente Joe Biden sui sussidi contenuti nell’Inflation Reduction Act (IRA).

Biden e Macron, accompagnati dalle mogli Jill e Brigitte, hanno approfittato di una prima occasione per incontrarsi prima del colloquio ufficiale di giovedì. Hanno percorso la breve distanza dalla Casa Bianca alla zona storica di Georgetown a bordo del corteo presidenziale statunitense e hanno cenato al ristorante italiano Fiola Mare.

In un incontro con i legislatori statunitensi presso la Biblioteca del Congresso, Macron ha affermato che l’Inflation Reduction Act è “super aggressivo” nei confronti delle aziende europee, come ha riferito un partecipante alla Reuters. Il partecipante ha chiesto l’anonimato per divulgare una parte dell’incontro che era riservata.

L’ufficio di Macron ha rifiutato di confermare il commento, riportato per la prima volta dalla agenzia France-Presse.

I leader europei si sono lamentati del pacchetto legislativo, firmato da Biden in agosto, che offre massicci sussidi ai prodotti fabbricati negli Stati Uniti, che secondo loro svantaggerebbe ingiustamente le aziende non americane e sarebbe un duro colpo per le loro economie mentre l’Europa affronta le conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a febbraio.

Il segretario stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato che la legislazione “presenta significative opportunità per le imprese europee e vantaggi per la sicurezza energetica dell’UE”, quando gli è stato chiesto delle preoccupazioni europee.

L’IRA contiene disposizioni che contribuiranno alla crescita del settore dell’energia pulita a livello globale, ha aggiunto.

Nelle osservazioni introduttive alla Biblioteca del Congresso, alla presenza dei giornalisti, Macron ha detto che Francia e Stati Uniti dovrebbero unire le forze per riformare il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, in modo che i loro fondi possano essere indirizzati ai Paesi colpiti dal cambiamento climatico.

Dopo che i repubblicani hanno vinto la Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di metà mandato di questo mese, gli sforzi di Macron per raggiungere entrambi i partiti sono stati un riconoscimento del fatto che deve guardare oltre Biden, un democratico, per promuovere la cooperazione con Washington, dicono i funzionari francesi.

Macron è il primo leader straniero a ricevere una cena di Stato alla Casa Bianca di Biden, un segno della sua importanza per Washington nonostante alcune differenze con l’amministrazione Biden. Secondo i dettagli forniti dall’ufficio della first lady Jill Biden, la cena formale di giovedì sarà accompagnata dalla musica di Jon Batiste, dallo Chardonnay della Napa Valley e dal formaggio cheddar di una cremeria a conduzione familiare di Sheboygan, nel Wisconsin.

Stati anomali nello spazio

In precedenza, Macron ha visitato il quartier generale della NASA insieme alla vicepresidente Kamala Harris e ha dichiarato che la cooperazione tra Stati Uniti e Francia è importante per contrastare il rischio di conflitti nello spazio. I due hanno annunciato una nuova cooperazione USA-Francia sullo spazio durante un incontro a Parigi un anno fa.

Macron ha affermato che lo spazio rappresenta “un nuovo luogo di conflitto” e che è importante che Francia e Stati Uniti lavorino insieme per stabilire regole e norme, perché condividono l’impegno per la scienza e i valori democratici.

“Anche nello spazio ci sono attori folli, ci sono Stati canaglia e ci sono nuovi attacchi ibridi”, ha detto Macron, parlando in inglese.

La Francia si è unita agli Stati Uniti e a molte altre nazioni nell’escludere i test di missili antisatellite distruttivi a gittata diretta dopo che la Russia ha colpito uno dei suoi satelliti in orbita lo scorso anno, creando detriti e attirando il disprezzo degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Gli Stati Uniti, che hanno dimostrato per l’ultima volta un missile di questo tipo nel 2008, hanno annunciato per la prima volta il divieto di effettuare test in aprile.

La visita di Macron è avvenuta mentre i ministri della NATO si sono riuniti a Bucarest e hanno promesso maggiori aiuti all’Ucraina per contrastare gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, mentre l’inverno si avvicina.

L’alleanza, di cui gli Stati Uniti e la Francia sono membri fondatori, ha discusso anche di come affrontare le sfide poste dalla crescita militare della Cina e dalla sua cooperazione con la Russia, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken. Macron ha detto in passato che la Cina non dovrebbe essere un obiettivo della NATO.

Il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato ai giornalisti durante una telefonata informativa che la Cina sarà in cima all’agenda durante la visita di Macron “a causa dell’influenza globale che la Cina sta cercando di esercitare e dimostrare e a causa delle sfide alla sicurezza che la Cina continua a porre, in particolare nella regione indo-pacifica”.