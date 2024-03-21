La Commissione UE adotta una comunicazione sulle riforme di pre-allargamento

La Commissione europea ha adottato mercoledì (20 marzo) una comunicazione inviata a Parlamento europeo, Consiglio UE e Consiglio europeo che contribuisce al processo di discussione in corso sulle riforme interne che l’Unione europea dovrà attuare per prepararsi a un’Unione allargata.

Il documento esamina le implicazioni di un’UE più ampia in quattro aree principali – valori, politiche, bilancio e governance – gettando le basi per le revisioni politiche pre-allargamento annunciate dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2023.

“L’allargamento è un investimento geostrategico, che aumenta il peso politico ed economico dell’UE sulla scena globale”, ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione UE per il Green Deal e le relazioni interistituzionali Maroš Šefčovič.

“Essa consolida la democrazia in tutto il continente e rafforza la competitività del mercato unico, ad esempio, riducendo le dipendenze esterne critiche”, ha aggiunto. Tuttavia, secondo Šefčovič, “per cogliere appieno le opportunità di questo investimento geopolitico, sia l’UE che i futuri Stati membri devono essere ben preparati”.

Secondo il vicepresidente della Commissione UE, “questa comunicazione è il primo trampolino di lancio verso le riforme inevitabili dell’UE che ci renderanno pronti per un’Unione più ampia, con una serie di revisioni politiche approfondite che inizieranno all’inizio del 2025”.

Prepararsi per un’Unione più grande

“L’UE deve approfondirsi man mano che si allarga. Dobbiamo iniziare oggi a prepararci per l’Unione di domani e utilizzare l’allargamento come catalizzatore del progresso”, si legge nel documento. “Tutta l’Europa ha guadagnato dall’allargamento. Ha reso l’UE il mercato integrato più grande del mondo. Ha aperto i flussi commerciali e finanziari, contribuendo così alla crescita economica nell’UE e nei paesi in via di adesione, e ha rafforzato il peso dell’UE negli affari globali”, precisa il documento, secondo cui se in passato “le riforme erano necessarie, con l’allargamento diventano indispensabili”.

La comunicazione adottata dalla Commissione UE sostiene che “l’allargamento è nell’interesse strategico dell’Unione”, precisando che, sebbene vi siano sfide, “i benefici di un processo di allargamento ben gestito si estendono a vari ambiti: geopolitico, economico, ambientale, sociale e democratico”.

L’esecutivo di Bruxelles, ricorda che “l’UE ha gestito con successo” i precedenti allargamenti, adeguando le politiche europee prima dell’adesione, garantendo un processo di adesione rigoroso, assistenza mirata e, ove necessario, transizioni.

Per la Commissione europea, “affinché questi benefici si concretizzino, sia l’UE che gli aspiranti Stati membri devono essere ben preparati e il processo di adesione deve rimanere basato sul merito”. Ciò richiede “un impegno politico pieno e duraturo, innanzitutto da parte dei Paesi dell’allargamento, ma anche della stessa UE.

“Facendo tesoro degli insegnamenti tratti dai precedenti allargamenti e migliorando ulteriormente le nostre politiche a 27, ci stiamo preparando meglio per un’Unione più ampia. In particolare, l’integrazione graduale è diventata un elemento importante nella preparazione dei paesi dell’allargamento ben prima dell’adesione”, afferma il documento.

Sostenere la democrazia e lo Stato di diritto

Nel testo, la Commissione UE pone molta attenzione alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, il cui sostegno “è una pietra angolare dell’UE”.

Questo approccio valoriale, “deve guidare una trasformazione profondamente radicata nei paesi dell’allargamento”, secondo l’esecutivo UE. “Questi valori continuano a guidare una trasformazione profonda nei paesi dell’allargamento. L’UE sta rafforzando i propri strumenti per garantire che lo Stato di diritto sia rispettato in modo coerente in tutta l’Unione, anche dopo l’adesione”, afferma la Commissione nel documento.

“Anche se possono presentarsi delle sfide, un’Unione più ampia amplia i numerosi vantaggi del mercato unico. Tuttavia, affinché questi benefici si concretizzino per i cittadini e le imprese, il processo di allargamento deve essere ben preparato”, fa notare la commissione.

Cinque pilastri

Nello specifico il documento si concentra su cinque pilastri: miglioramento della connettività; mantenimento degli impegni in materia di clima e ambiente; miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare; la creazione di condizioni per la convergenza sociale, economica e territoriale; l’impegno in materia di sicurezza, migrazione e gestione delle frontiere.

Sul primo punto, Bruxelles sostiene che “un’Unione più ampia rafforzerà la connettività fisica, con conseguente riduzione dei costi logistici e flussi commerciali più fluidi”, portando benefici economici tangibili ai consumatori e alle imprese. Per la Commissione, gran parte di questi progressi dipenderanno dalla disponibilità di sufficienti investimenti pubblici e privati ​​e dalla convergenza normativa. “Le revisioni politiche potrebbero esaminare, ad esempio, come le iniziative politiche volte a migliorare la resilienza attraverso l’innovazione industriale rivoluzionaria potrebbero ottenere maggiore portata e sostegno da importanti progetti di comune interesse europeo”, precisa il documento.

Per quanto riguarda gli impegni ambientali, “un’Unione più grande ha il potenziale per contribuire positivamente ad affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità”. Secondo Bruxelles, i Paesi “candidati all’allargamento hanno anche un enorme potenziale in termini di energie rinnovabili ed efficienza energetica”. In questo contesto, “le revisioni politiche dovrebbero esaminare quali nuove sfide possono essere affrontate dalla politica climatica e industriale verde dell’UE, salvaguardando al tempo stesso le nostre ambizioni e garantendo la prevedibilità”.

Secondo l’esecutivo UE, “una sfida fondamentale del futuro allargamento sarà quella di rafforzare la capacità della politica agricola comune dell’UE di sostenere un modello di produzione agroalimentare sostenibile e competitivo, soddisfacendo al tempo stesso le esigenze degli agricoltori e la varietà dei modelli agricoli”. Per Bruxelles, le revisioni politiche esaminerebbero la capacità dei paesi candidati e dei potenziali candidati di applicare la legislazione UE sui regimi di sostegno diretto all’agricoltura e di attuare le organizzazioni comuni di mercato per vari prodotti agricoli.

In merito alla creazione di condizioni per la convergenza sociale, economica e territoriale, la Commissione osserva che l’adesione all’UE apporta benefici tangibili all’economia, come costi di transazione inferiori, maggiori investimenti, commercio intraregionale, crescita economica e diritti sociali più forti. Inoltre, l’adesione all’UE, fornisce inoltre l’accesso a mercati finanziari più ampi e diversificati, riducendo così i costi di finanziamento e offrendo ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più bassi.

“Per affrontare le sfide legate alla governance delle politiche di convergenza economica, sociale e territoriale all’interno di un gruppo più ampio di Stati membri, le revisioni politiche dovrebbero riflettere, tra le altre cose, sulla chiusura delle lacune legislative e di applicazione”, sottolinea la Commissione UE.

Sull’ultimo punto, ovvero impegni in materia di sicurezza, migrazione e gestione delle frontiere, la Commissione precisa che in un contesto geopolitico sempre più impegnativo, un’Unione più ampia aumenterebbe il proprio ruolo negli affari mondiali e nei contesti multilaterali, se fosse in grado di agire in modo unito, rapido e deciso. “Questa unità e agilità esterne richiedono una visione condivisa di fondo e un forte grado di analisi e punti di vista condivisi tra gli Stati membri”. Tuttavia, “un’Unione più ampia potrebbe, almeno inizialmente, portare con sé una maggiore diversità di interessi e di programmi di politica estera. Le revisioni politiche dovrebbero esaminare la credibilità e la capacità di agire dell’Unione, che dipenderanno da un processo decisionale efficiente”, afferma il documento.

Politiche di bilancio

Per quanto riguarda le politiche di bilancio, la Commissione fa notare che l’impatto finanziario preciso dell’allargamento dipenderà principalmente dai tempi, dalla portata e dall’esito dei negoziati di adesione basati sul merito. “In ogni caso, l’allargamento dovrebbe essere preso in considerazione nelle riflessioni che porteranno al prossimo bilancio a lungo termine. I futuri programmi di spesa dell’UE dovrebbero essere sviluppati tenendo presente il futuro allargamento”, afferma Bruxelles.

“Parallelamente, sarà anche necessario esaminare come ottimizzare gli strumenti di preadesione per preparare meglio l’adesione e la transizione verso la partecipazione ai fondi dell’UE”, sottolinea la Commissione.

Sfruttare i trattati vigenti

Dal 2022 sono in corso riflessioni sulle riforme istituzionali dell’UE. La prospettiva dell’allargamento ha dato a questo dibattito un nuovo senso di urgenza.

Sebbene la Commissione abbia espresso il proprio sostegno alla modifica del trattato, “se e dove necessario”, ritiene che la governance dell’UE possa essere rapidamente migliorata sfruttando tutto il potenziale degli attuali trattati, come le “clausole passerella” che consentono uno spostamento dall’unanimità alla maggioranza qualificata in seno al Consiglio in settori chiave. Sarà inoltre necessario tenere conto del carico di lavoro futuro, fondamentale per preservare l’integrità e il funzionamento dell’Unione europea e del suo mercato unico.

Un’Unione europea più ampia possiede un potenziale politico ed economico significativo, secondo la Commissione UE. In questo contesto, massimizzare queste opportunità “dipenderà dalla nostra capacità di identificare, definire e anticipare le aree di miglioramento e di definire una strategia chiara su come progredire sui binari paralleli dell’allargamento e delle riforme dell’UE”.

La comunicazione lanciata mercoledì, dà il via ai lavori sulle revisioni politiche approfondite, annunciate dalla presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 2023. La Commissione effettuerà tali revisioni all’inizio del 2025.

Le revisioni potranno assumere forme diverse a seconda dei settori e beneficeranno del contributo delle parti interessate sugli impatti specifici di un’Unione più ampia sulle singole politiche. A seconda dell’esito delle revisioni, proposte di riforma sostanziali nei singoli settori, compresa la preparazione della proposta della Commissione per il prossimo bilancio a lungo termine, potrebbero quindi rappresentare un secondo passo in questo processo.