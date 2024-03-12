La Commissione europea raccomanda l’apertura dei negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina

La Commissione europea ha raccomandato l’apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea con la Bosnia-Erzegovina e ha discusso l’imminente relazione orale al Consiglio sui progressi compiuti dall’Ucraina e dalla Repubblica di Moldova per affrontare i passi in sospeso compiuti nella relazione sull’allargamento della Commissione dell’8 Novembre. La Commissione ha inoltre messo a punto le proposte per il progetto di quadro negoziale con l’Ucraina e la Moldova, che sarà presentato al Consiglio.

“Il messaggio che arriva dalla Bosnia-Erzegovina è chiaro, quindi anche il nostro messaggio deve essere chiaro: il futuro della Bosnia-Erzegovina è nell’UE “, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prima della sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.

Per Von der Leyen, anche se la Bosnia deve fare ulteriori progressi prima di diventare uno Stato membro dell’Ue, il Paese sta “dimostrando di poter soddisfare i criteri comunitari” e le aspirazioni dei suoi cittadini a far parte della famiglia europea.

“Sono stati fatti più progressi in poco più di un anno che in un decennio”, ha sottolineato Von der Leyen, che ha spiegato che la Bosnia è ora “pienamente allineata” con la politica estera e di sicurezza dell’UE e sta elaborando leggi come quella per prevenire i conflitti di interessi, contro il riciclaggio di denaro o per combattere il finanziamento del terrorismo.

Inoltre, secondo il presidente della Commissione, hanno migliorato la gestione dei flussi migratori, includeranno le sentenze della Corte penale internazionale nei loro casellari giudiziari nazionali e hanno avviato una commissione per continuare a lavorare per la pace.

Von der Leyen ha riconosciuto che l’UE ha cambiato il suo approccio nei confronti dei Balcani occidentali e che, invece di aspettarli e “dire che la porta è aperta”, ora vuole “assumersi la responsabilità e sostenere il loro percorso verso l’UE in ogni modo possibile”.

Since we granted candidate status, Bosnia and Herzegovina has taken impressive steps towards us. Today the College will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with BiH. Their future lies in our Union. pic.twitter.com/ECFwbnEp7u — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2024

Come richiesto dal Consiglio europeo, la Commissione ha presentato una relazione sui progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina. Nel rapporto, l’esecutivo ha sottolineato che da quando il Consiglio europeo ha concesso al Paese lo status di candidato nel dicembre 2022, l’impegno pubblico della leadership politica verso l’obiettivo strategico dell’integrazione europea è stato portato avanti attraverso importanti riforme e ha prodotto risultati positivi.

“La Bosnia-Erzegovina ha mostrato un forte impegno nel portare avanti riforme a lungo pendenti, come l’adozione della legge sulla prevenzione del conflitto di interessi e della legge sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo”, spiega la Commissione UE.

“La Bosnia-Erzegovina ha adottato misure significative per migliorare il sistema giudiziario e delle procure, la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al terrorismo e per migliorare la gestione della migrazione, con l’approvazione di un mandato per negoziare un accordo sullo status di Frontex”, prosegue la Commissione, sottolineando inoltre come la Bosnia-Erzegovina abbia “raggiunto e mantenuto il pieno allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell’UE, il che rappresenta un passo positivo significativo e cruciale in questi tempi di turbolenze geopolitiche”.

Alla luce dei risultati conseguiti dal 2022, la Commissione ritiene che la Bosnia-Erzegovina abbia raggiunto il necessario livello di conformità ai criteri di adesione. “La Commissione – prosegue la nota dell’esecutivo di Bruxelles – raccomanda pertanto al Consiglio di avviare i negoziati di adesione con la Bosnia-Erzegovina. Inoltre, la Commissione raccomanda che il Consiglio adotti il ​​quadro negoziale una volta che la Bosnia-Erzegovina avrà adottato ulteriori misure in linea con la relazione della Commissione”.

La soddisfazione dei leader bosniaci

I leader delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina, quella comune musulmana e croata e quella serba, hanno accolto con favore la raccomandazione di Bruxelles.

“La politica del dibattito, del compromesso e dell’evitare gli abusi populisti e le manifestazioni quotidiane di falso patriottismo ha evidentemente dato enormi risultati”, ha dichiarato Nermin Niksic, primo ministro della Federazione, l’entità comune di musulmani e croati, sulla Facebook.

Niksic ha osservato che “c’è ancora molto lavoro da fare” e ha promesso dedizione “al cammino europeo” per dare più prospettive ai cittadini, soprattutto ai giovani.

“Abbiamo aperto la porta principale dell’Ue. E non si può tornare indietro”, ha detto Niksic, il cui Partito socialdemocratico fa anche parte della coalizione nel governo centrale della Bosnia-Erzegovina.

Il presidente dell’entità serbo-bosniaca, la Repubblica serba, Milorad Dodik, ha dichiarato sul suo profilo X che l’annuncio dell’apertura dei negoziati “non significa molto senza una data”.

Questo leader nazionalista, noto per le sue posizioni filorusse e la retorica secessionista, ha allo stesso tempo sottolineato il contributo dell’entità da lui guidata al processo di riavvicinamento all’UE.

“Per noi la strada europea è importante perché rappresenta la realizzazione di un grande obiettivo nazionale: la vita dei serbi in uno spazio economico e politico senza frontiere”, ha detto Dodik.

Il leader serbo-bosniaco ha inoltre assicurato che il Paese potrà andare avanti solo con l’accordo dei tre popoli costituenti e che “qualsiasi ingerenza di stranieri” nei processi interni allontana “dall’obiettivo comune”, che è l’adesione all’UE.

I leader delle tre città del Paese, che dal 1992 al 1995 ha sofferto una guerra civile che ha causato quasi 100.000 vittime, difendono solitamente posizioni opposte su questioni diverse, ma concordano sull’aspirazione ad aderire all’UE.

[A cura di Simone Cantarini]

Per la redazione di questo articolo è stato utilizzato il pezzo scritto da Laura Zornoza e Snezana Stanojevic pubblicato dal partner di Euractiv, EFE.