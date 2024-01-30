Il primo ministro georgiano si dimette in vista delle elezioni del Parlamento

Il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili ha rassegnato le dimissioni lunedì 29 gennaio, affermando di voler dare al suo sostituto il tempo di prepararsi alle elezioni parlamentari previste nel Paese del Caucaso meridionale entro ottobre prossimo.

Garibashvili ha detto che gli è stata offerta la guida del partito al potere Sogno Georgiano, una mossa che, secondo lui, sarà discussa al congresso del partito giovedì.

I media georgiani, compresi i canali televisivi sia del governo che dell’opposizione, hanno riferito che Irakli Kobakhidze, l’attuale leader di Sogno Georgiano, succederebbe a Garibashvili come primo ministro, come confermato alla Reuters da una fonte vicina al partito.

Irakli Kobakhidze is set to take over from Irakli Garibashvili as the Prime Minister of #Georgia, according to reports from pro-government TV Imedi. 📌https://t.co/hV6UUA3PgA pic.twitter.com/ndlYqEurSB — Netgazeti (@netgazeti) January 29, 2024

Kornely Kakachia, direttore del think tank Georgian Institute of Politics, ha affermato che è difficile che un cambio di primo ministro comporti cambiamenti politici e che, invece, sia principalmente finalizzato a rafforzare la coalizione di governo in vista delle elezioni.

Kakachia ha affermato che Kobakhidze si è guadagnato la reputazione di “retorico radicale” contro gli oppositori del governo.

I sondaggi mostrano che Sogno Georgiano è di gran lunga il partito più popolare del Paese, ma che, allo stesso tempo, ha perso consensi dal 2020, quando ha conquistato una risicata maggioranza nell’assemblea legislativa.

A dicembre la Georgia ha raggiunto il suo obiettivo, a lungo perseguito, di candidata all’adesione all’Unione Europea, anche se le relazioni con l’Occidente sono state messe a dura prova dalle accuse di tendenze autoritarie e dall’approfondimento delle relazioni con la Russia.

Sotto la guida dell’uscente Garibashvili, la Georgia ha rifiutato di imporre sanzioni alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, ripristinando anche i collegamenti aerei diretti con la Russia per la prima volta dal 2019.

Sogno Georgiano afferma di essere favorevole all’adesione all’Unione Europea e alla NATO, due organizzazioni che godono di ampia popolarità in Georgia.

L’opposizione accusa Sogno Georgiano di sostenere segretamente la Russia.

Il partito è stato fondato dall’uomo più ricco della Georgia, Bidzina Ivanishvili, che ha fatto fortuna in Russia. Nel 2023, Ivanishvili ha formalmente dichiarato il suo ritorno in politica per un’ultima volta, la terza, più di un decennio dopo aver fondato Sogno Georgiano.

Le autorità georgiane hanno dovuto affrontare le crescenti critiche internazionali per lo stato della democrazia, percepito in arretramento, cosa che ha danneggiato i rapporti di Tbilisi con Bruxelles.

La Russia, le cui truppe controllano l’Abkhazia e l’Ossezia del Sud dopo l’invasione russa nel 2008, si oppone all’ingresso della Georgia nella NATO.

(A cura di Georgi Gotev)

