Il cambiamento climatico è la principale sfida per il promettente settore agricolo dell’Albania

La sfida più grande per il settore agricolo dell’Albania è rappresentata dai cambiamenti climatici. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata a EURACTIV la ministra dell’Agricoltura albanese Frida Krifca, sottolineando che quella del cambiamento climatico è una sfida che si aggiunge a quella dell’esodo di oltre 1 milione di cittadini dal Paese e del complesso allineamento alla legislazione dell’UE.

L’Albania ha aperto i negoziati con l’Unione europea nel luglio 2022 e ora sta allineando tutte le leggi e i regolamenti nazionali a quelli dell’UE.

Nell’intervista esclusiva con EURACTIV, Krifca ha dichiarato: “La sfida principale che stiamo affrontando è il cambiamento climatico, che sta colpendo il nostro territorio e sta cambiando le nostre politiche per sostenere la produzione, l’uso del suolo, l’irrigazione e la protezione dalle inondazioni”.

Secondo i dati del Fondo monetario internazionale (FMI), l’Albania vedrà un aumento della temperatura fino a 2,2 gradi centigradi entro il 2050, insieme a una maggiore frequenza di temperature estremamente elevate.

Inoltre, mentre le precipitazioni dovrebbero diminuire fino al 4,3%, la frequenza e l’intensità delle forti precipitazioni aumenterebbero, ponendo maggiori rischi di inondazioni, che già affliggono il Paese ogni autunno e inverno.

“Tutte queste sfide ci impongono di fare uno sforzo in più per affrontare la nuova fase agricola in cui è entrata l’Albania”, ha dichiarato la ministra.

Di conseguenza, il ministero ha investito 1,16 miliardi di lek (11,2 milioni di euro), un aumento del 2,5 rispetto agli investimenti passati, per modernizzare gli impianti di irrigazione con l’obiettivo di sostenere gli agricoltori del Paese con i loro raccolti.

Ci sono anche piani in corso con la Banca mondiale per costruire la piattaforma digitale per l’agricoltura intelligente per il clima, che “raccoglierà informazioni sul tipo di suolo, dati idro-meteorologici, pratiche agricole compreso l’uso di fertilizzanti, pesticidi e irrigazione, e mira a guidare gli agricoltori verso pratiche agricole più sostenibili”.

Tuttavia, l’Albania deve affrontare un’altra sfida nel suo settore agricolo, che contribuisce per il 18,63% al prodotto interno lordo (PIL) del Paese.

L’Albania ha perso oltre 1,4 milioni di cittadini negli ultimi 30 anni e vede l’83% dei giovani che desidera studiare, lavorare e vivere all’estero. Inoltre, molti residenti nelle zone rurali vorrebbero trasferirsi nei centri urbani, ostacolando il settore agricolo, che deve ancora raggiungere il suo pieno potenziale.

Krifca ha affermato che la migrazione interna ed esterna è un problema che affligge l’agricoltura in tutta Europa, ma ha sottolineato che si stanno attuando misure per gestire la situazione a livello locale.

Uno è un regime in cui i giovani che studiano agricoltura ricevono una retribuzione pari al salario minimo (40.000 lek al mese/400 euro) per la durata del corso. Essendo uno dei Paesi più poveri d’Europa, nel 2021 l’Albania ha registrato un PIL pro capite pari al 32% della media dell’UE, secondo Eurostat, portando molti cittadini a cercare salari migliori all’estero.

“Credo però che dovremmo andare oltre”, ha affermato Krifca, che ha aggiunto che i fondi dell’UE come lo strumento di assistenza preadesione che comprende il sostegno ai programmi di sviluppo rurale (IPARD) che danno la priorità ai giovani nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali agricole.

Il turismo incontra l’agricoltura

Krifca ha indicato il settore agrituristico come un modo per coinvolgere i giovani nell’agricoltura.

“È stato fatto uno sforzo enorme per finanziare, investire e agevolare le strutture agrituristiche, che riteniamo siano lo strumento principale per aumentare l’occupazione e il reddito dei giovani nelle aree rurali”, ha affermato la ministra, aggiungendo che nel 2017 erano solo 10 gli agriturismi certificati, rispetto ai quasi 300 di oggi.

L’Albania sta assistendo a un boom del turismo, con un numero di visitatori in aumento del 60% nel 2022 e che dovrebbe superare i 10 milioni entro la fine dell’anno. L’agriturismo è una parte centrale di questo settore e sta spingendo l’Albania ad attrarre visitatori attraverso i suoi paesaggi, la varietà della sua natura e le tradizioni culturali, agricole e culinarie ancora conservate in molte aree rurali.

“Posso garantirvi che questa politica ha ridotto l’impatto della migrazione e ha mostrato un modo efficace per i nostri giovani di investire e lavorare in Albania”, ha affermato Krifca.

Un sistema agricolo ancora molto frammentato

Per alcuni agricoltori in Albania, le politiche dell’UE guidate dalla tecnologia sembrano molto lontane, ma Krifca ha affermato che i progressi stanno arrivando passo dopo passo.

“Abbiamo una struttura agraria piccola e frammentata che rende difficile l’applicazione di nuove tecnologie che troviamo in altri Paesi, quindi il regime nazionale di sostegno all’agricoltura aveva come obiettivo la promozione della cooperazione tra agricoltori, che per la reminiscenza del storia del nostro Paese, rimane di difficile applicazione”.

Per quasi 50 anni, l’Albania è stata sotto il dominio totalitario comunista, dove gli agricoltori hanno lavorato con il modello cooperativo che alla fine ha fallito e ha visto vaste fasce della popolazione precipitare nella fame.

A livello nazionale, il ministero ha spinto per schemi in cui gli agricoltori coltivano separatamente, ma vendono insieme per reintrodurre delicatamente il concetto di lavoro sotto forma cooperativa.

Tuttavia, molti agricoltori esitano a registrarsi presso lo Stato. Il governo ha quindi offerto l’accesso ai finanziamenti in cambio della registrazione e, al 2023, sono più di 90.000 gli agricoltori registrati con partita IVA, con un aumento del 14% rispetto allo scorso anno.

I finanziamenti in palio includono il National Support Scheme, che ha sovvenzionato la spesa degli agricoltori e ridotto i costi di coltivazione per 39.000 ettari di grano, 22.000 ettari di mais e 23.000 ettari di foraggio solo nel 2022.

Ha inoltre sostenuto il rilancio del settore zootecnico a 850.000 capi di bestiame e sostenuto la creazione di 308.000 alveari e la realizzazione di circa 1000 ettari di serre.

Per l’anno 2023 sono state ricevute oltre 68.000 domande, mentre nel 2022, 48.700 agricoltori hanno beneficiato di una riduzione dei prezzi del carburante, dei mangimi e dei servizi relativi al bestiame, nonché dei costi ridotti per essere certificati come biologici.

Queste applicazioni sono state presentate online, incoraggiando gli agricoltori ad abbracciare la digitalizzazione.

“Quindi il processo di formalizzazione degli agricoltori si sta muovendo nella giusta direzione, dimostrando che l’agricoltura è un altro campo che deve necessariamente fare affidamento sulla digitalizzazione e sulla trasmissione della conoscenza”, ha affermato Krifca.

Gli agricoltori albanesi possono ora utilizzare un’app lanciata dal ministero, che fornisce informazioni in tempo reale su mercati, analisi alimentari, regimi di sostegno attivo, finanziamenti, cure veterinarie, legislazione in vigore e persino terreni da affittare. In quattro mesi, sono state registrate più di 2,1 milioni di visite all’app, ha affermato la ministra dell’Agricoltura albanese.

Cosa rende speciale l’Albania

L’Albania ha anche gli occhi puntati su diversi regimi di qualità, in linea con le normative dell’UE: le indicazioni geografiche, la denominazione di origine e la specialità tradizionale garantita, indicatori relativi alla qualità, all’ambiente geografico, alla tradizione e all’origine di alcuni prodotti.

La ministra ha affermato che quattro prodotti sono registrati negli schemi nazionali, e il passo successivo è la loro registrazione nell’UE. Questi includono il formaggio Mishavina di Kelmend, il miele di Bedunica di Permet, il formaggio bollito del distretto Malësi e Madhe e il formaggio di capra di Diber.

“Abbiamo un elenco di altri 40 prodotti eccellenti che sono allo studio e che presto saranno registrati come protetti”, ha aggiunto Krifca.

Sul tema del commercio con l’UE e della possibile rimozione di dazi e quote su prodotti agricoli limitati, Krifca ha affermato che l’Albania ha un rapporto preferenziale per la maggior parte dei prodotti esportati nell’UE, mentre per alcuni articoli ci sono quote, e per altri, il commercio è liberalizzato con accesso in esenzione doganale.

La ministra ha affermato che l’UE rimane il mercato più importante per le esportazioni albanesi, con oltre 200 milioni di dollari nel 2022 e altri previsti quest’anno. Il Paese si impegna a “produrre non solo di più, ma di migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti per soddisfare le condizioni di questi mercati”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda Open Balkan, un’iniziativa tra Albania, Macedonia del Nord e Serbia per facilitare il libero scambio e la circolazione, Krifca ha affermato: “Questa è stata una fase di transizione per l’apertura e il rafforzamento delle economie fino al momento in cui il Processo di Berlino assumerà il ruolo di ombrello iniziativa per il territorio”.

Il processo di Berlino mira a rivitalizzare i legami multilaterali tra i sei paesi candidati all’UE nei Balcani occidentali e alcuni Stati membri dell’UE e a migliorare la cooperazione regionale in quei paesi in materia di infrastrutture e sviluppo economico.

Nel 2022, nell’ambito dell’iniziativa Open Balkan, le esportazioni verso la Serbia sono aumentate del 13,6% mentre le importazioni sono diminuite del 20%, con successi simili nella Macedonia del Nord quando gli ostacoli burocratici sono stati smantellati.

“Attraverso questi accordi, abbiamo aumentato per il 2022 del 94% il volume di carico con gli altri due Paesi”, ha dichiarato la ministra.

L’allineamento agli standard UE più importante dei fondi

Krifca ha descritto gli sforzi per allinearsi alla legislazione dell’UE come un “processo complesso” che coinvolge l’integrazione della legislazione dell’UE nella legislazione albanese, ma ancor più la riforma delle istituzioni.

“Nel caso dell’agricoltura, il processo di adesione sarà preceduto da uno sforzo da parte del settore agricolo per allinearsi agli standard dell’UE, e questo percorso […] è ancora più importante dei fondi di cui beneficerà l’agricoltura albanese al momento dell’adesione.

(Alice Taylor | Exit.al, a cura di Zoran Radosavljevic)

Leggi qui l’articolo originale.