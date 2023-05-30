I voli Mosca-Tbilisi pesano sulle prospettive di candidatura della Georgia all’UE

La recente ripresa del traffico aereo diretto tra Mosca e Tbilisi rischia di offuscare ulteriormente le prospettive di candidatura della Georgia all’UE. Tuttavia, le autorità di Tbilisi ritengono che questo sviluppo dovrebbe giocare a loro favore.

Negli ultimi mesi la Georgia ha cercato di trovare un equilibrio tra il riavvicinamento alla Russia e le sue aspirazioni ad entrare nell’UE.

Ma i critici hanno accusato il governo del primo ministro Irakli Garibashvili di minare l’integrazione europea della Georgia e di flirtare con il Cremlino.

Lo scorso giugno, i leader dell’UE hanno rinunciato a concedere alla Georgia lo status di candidato, mentre lo hanno esteso all’Ucraina e alla Moldavia. Hanno invece esortato Tbilisi a riformare il sistema giudiziario ed elettorale, a migliorare la libertà di stampa e a ridurre il potere degli oligarchi.

Demarcazione dell’UE

Il mese scorso Tbilisi ha accolto con favore la decisione della Russia di revocare il divieto di quattro anni di voli diretti con la Georgia e di eliminare l’obbligo di visto per i georgiani che si recano in Russia.

Non esistono legami diplomatici formali tra i due Paesi da quando la Russia ha invaso la Georgia nel 2008, dopo anni di tensioni per l’orientamento filo-occidentale di Tbilisi.

La ripresa dei viaggi aerei tra i due Paesi è avvenuta mentre l’offensiva di Mosca in Ucraina è giunta al secondo anno e i Paesi dell’UE hanno vietato tutti i voli verso la Russia.

La mossa ha provocato le proteste dell’opposizione a Tbilisi e il presidente Salome Zourabichvili, che è ai ferri corti con il governo, ha invitato a boicottare la compagnia di bandiera Georgian Airways.

Gli ambasciatori dell’UE accreditati in Georgia si sono incontrati lunedì (29 maggio) con il vice primo ministro e ministro dell’Economia Levan Davitashvili per presentare un’iniziativa sulla ripresa dei voli tra la Georgia e la Russia.

“Abbiamo espresso la preoccupazione e il rammarico dell’UE per la ripresa dei voli tra la Georgia e la Russia. Questa decisione è in contrasto con la decisione dell’UE di non volare in Russia e di esercitare pressioni” su Mosca, ha dichiarato l’ambasciatore dell’Unione in Georgia, Pawel Herczyński, ai giornalisti dopo l’incontro.

Molti georgiani si oppongono a qualsiasi riavvicinamento con Mosca, le cui truppe occupano due regioni georgiane – Abkhazia e Ossezia del Sud – che costituiscono circa un quinto del territorio del Paese.

Altri, invece, sono più aperti all’idea e negli ultimi anni il governo georgiano ha lavorato per migliorare i legami con Mosca, rifiutando di imporre sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina.

Davitashvili ha dichiarato di aver assicurato agli inviati dell’UE che i voli non saranno serviti da compagnie soggette a sanzioni dell’UE e che tutti i passeggeri russi saranno sottoposti a controlli approfonditi.

Ha sottolineato che la Georgia confina con la Russia e “si trova in un contesto diverso da quello dei Paesi dell’UE”.

Un’altra questione discussa durante l’incontro è stata la conformità generale della Georgia alle sanzioni dell’UE contro la Russia.

“Abbiamo comunicato che le rispettiamo pienamente, sia al checkpoint Lars che negli aeroporti del nostro Paese”, ha dichiarato Davitashvili.

“I Paesi europei hanno continuato a commerciare con la Russia, anche dopo l’inizio dei combattimenti in Ucraina. Alcuni di loro hanno aumentato gli scambi, altri li hanno ridotti”, ha aggiunto Davitashvili.

Allineamento della politica estera

All’inizio del mese l’UE ha espresso il proprio rammarico per il fatto che la Georgia abbia ripreso i voli verso la Russia in un momento in cui il blocco ha chiuso il proprio spazio aereo agli aerei russi.

“Quest’ultima decisione delle autorità georgiane solleva preoccupazioni per quanto riguarda il percorso della Georgia verso l’UE e il suo impegno ad allinearsi con l’UE in politica estera, come previsto dall’Accordo di associazione UE-Georgia”, ha dichiarato il portavoce per gli affari esteri dell’UE, Peter Stano.

“Purtroppo, il tasso di allineamento della Georgia alle decisioni e alle dichiarazioni della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’UE è passato dal 44% dello scorso anno al 31% di quest’anno”, ha aggiunto Stano.

I funzionari dell’UE hanno anche iniziato a fare confronti con il tasso di allineamento della Moldavia con le decisioni e le dichiarazioni della PESC dell’UE. Chișinău si trova in una situazione altrettanto difficile nei confronti della Russia, ma l’allineamento del Paese è passato dal 54% circa dell’anno scorso al 72% di quest’anno.

Il tasso della Georgia, invece, negli ultimi tre anni è sceso dal 61% del 2020 al 53% del 2021, al 44% del 2022 e al 31% a maggio di quest’anno.

Analizzare i motivi della mossa di Mosca

La Commissione europea dovrebbe pubblicare la sua valutazione annuale dei progressi della Georgia nel corso dell’anno, con una presentazione orale delle dodici priorità di riforma dell’esecutivo UE prevista per giugno e il pacchetto formale di allargamento in autunno.

Il mese scorso il ministro degli Esteri della Georgia, Ilia Darchiashvili, ha dichiarato a EURACTIV che il Paese ha attuato l’80% delle raccomandazioni della Commissione europea per ottenere lo status di candidato all’UE.

Tuttavia, anche se la Commissione europea dovesse dare il via libera alla concessione dello status di candidato, la decisione spetterebbe comunque ai leader dell’UE.

I funzionari del partito di governo Sogno georgiano, tuttavia, affermano di ritenere che la situazione potrebbe giocare a loro favore.

“Dobbiamo analizzare il motivo per cui i russi hanno fatto questo [revocare il divieto] proprio ora: è proprio per danneggiare la reputazione della Georgia”, ha dichiarato a EURACTIV Nikoloz Samkharadze (Sogno georgiano), presidente della commissione Esteri del Parlamento georgiano, a Tbilisi.

“Sono ancora più sicuro che [la Georgia riceverà lo status di candidato all’UE] dopo la decisione russa, perché credo che anche i russi abbiano intuito che la Georgia otterrà uno status diverso”, ha detto quando gli è stato chiesto se la ripresa avrebbe minacciato le prospettive del Paese nell’UE.

“La Russia ora vede che la Georgia si sta avvicinando a un potenziale avvio dei negoziati di adesione con l’UE e vuole minare il percorso europeo della Georgia”, ha detto Samkharadze.

A quanto risulta a EURACTIV, Tbilisi si aspetta che Bruxelles conceda al Paese lo status di candidato proprio come segnale di non essere distratta da quella che potrebbe essere semplicemente una provocazione russa.

[A cura di Georgi Gotev/Zoran Radosavljevic]

