Tutte le nuove deleghe del ‘superministro’ Fitto, dai rapporti europei al Sud

Non solo Europa e PNRR: con le nuove deleghe, Raffaele Fitto può considerarsi a tutti gli effetti un superministro. Venerdì 25 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto dettagliato di delega al ministro in quota Fratelli d’Italia.

Per molti aspetti, il ruolo ricoperto dall’ex parlamentare europeo ed ex presidente della regione Puglia pare assai rafforzato rispetto a quello dei suoi predecessori. Se nominalmente il ministro è incaricato di “presiedere e assicurare le funzioni della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza” oltre che di partecipare “alle riunioni del Consiglio dell’Unione europea, con particolare riferimento alle formazioni Affari generali e competitività”, le ulteriori nomine conferitegli da Giorgia Meloni presso le istituzioni europee saranno tutte “sentito il Ministro”.

Il ministro, si legge in Gazzetta ufficiale, “rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all’oggetto del presente articolo, anche ai fini della formazione e dell’attuazione della normativa europea e internazionale. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione di cui all’art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio”.

C’è di più: viene dettagliata la sua pena competenza per ciò che concerne i fondi di coesione relativi ai periodi 2014-2020 e 2021-2027: “Avuto riguardo anche all’utilizzo dei fondi strutturali europei e ai programmi di supporto alle riforme, nonché alle strategie di attuazione e revisione della programmazione comunitaria 2014-2020 e di coordinamento, indirizzo, attuazione e definizione della programmazione comunitaria 2021-2027, rapportandosi con le istituzioni dell’Unione europea e favorendo e indirizzando i processi di concertazione”, sempre dalla GU.

Inoltre, per l’articolo 21 del PNRR (inerente le modifiche), il potere di Fitto non investe solo il Dipartimento Politiche per l’Unione europea alla Presidenza del Consiglio, ma anche il Dipartimento per la Coesione: sempre in Gazzetta, si legge che il ministro Fitto “è supportato” sia dall’unità PNRR presso il Segretario generale della Presidenza del Consiglio, sia dal “Servizio Centrale PNRR” presso il ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale).

In aggiunta, Fitto è incaricato di valutare, “d’intesa con i Ministri competenti per materia, l’iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell’Unione europea per la tutela di situazioni d’interesse nazionale e alla decisione d’intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza” e di coordinare “in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l’attività conseguente ai lavori delle agenzie europee di regolamentazione”, oltre che di “assicurare le funzioni di impulso e coordinamento delle iniziative del Governo relative all’art. 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

In aggiunta alle funzioni comunitarie, a Raffaele Fitto viene assegnata anche la delega per il Sud. Una sorta di retromarcia mascherata rispetto all’incarico inizialmente affidato nelle mani di Nello Musumeci, che al momento del giuramento era indicato come ministro “del Sud e del Mare”. Dopo la mancata delega alla gestione dei porti, ben salda nelle mani del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ora all’ex presidente della Sicilia viene meno anche la competenza per il Mezzogiorno. Il 12 novembre scorso, infatti, Musumeci era stato indicato al termine di un Consiglio dei ministri come responsabile dell’operato della Protezione Civile, mentre la delega al Meridione era passata nelle mani di Fitto.

Come conseguenza della nuova delega aggiunta al suo portafoglio, in ragione forse della volontà del governo di destinare molte risorse del PNNR al Sud, il superministro è ora incaricato di “promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell’utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell’Unione europea nella misura più celere e corretta”.