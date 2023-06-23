Presidente Parlamento UE Metsola conclude la due giorni a Roma, incontri con Meloni, Tajani e società civile

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso venerdì (23 giugno) una visita di due giorni in Italia dove ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e partecipato a una serie di eventi tra cui il forum organizzato dall’ANSA presso lo spazio “Esperienza Europa” e la presentazione del progetto della Regione Lazio “Europa in Comune”.

Le elezioni europee del giugno 2024 e il ruolo del parlamento europeo nel rappresentare le istanze dei cittadini UE, le politiche europee per i migranti, ma anche l’Ucraina e i temi caldi per l’Italia come il PNRR, il Meccanismo europeo di stabilità e la riforma del Patto di stabilità e crescita sono stati i temi discussi da Metsola durante la visita.

Nell’incontro di giovedì con la premier Meloni, Metsola ha affrontato i principali temi europei anche in vista del Consiglio del 29-30 giugno. All’incontro era presente anche il ministro per Affari europei Raffaele Fitto.

Positivo anche l’incontro di venerdì alla Farnesina con Antonio Tajani, che ha servito come presidente del Parlamento europeo dal 2017 al 2019. “È sempre un piacere incontrare il mio amico e vice primo ministro Antonio Tajani a Roma”, ha affermato Metsola in un messaggio sul suo profilo Twitter. “L’Europa può continuare a fornire soluzioni alle sfide che i nostri cittadini devono affrontare. Continueremo a lavorare insieme”, ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo.

Nella mattinata di venerdì Metsola ha avuto un dialogo con gli studenti nel Forum organizzato dall’agenzia ANSA in cui ha risposto alle principali domande sull’UE, il suo ruolo e il suo futuro.

Uno sguardo alle elezioni del 2024

Parlando dell’importante appuntamento delle elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024, Metsola si è detta ottimista sull’affluenza alle urne, ricordando come il tasso sia aumentato alle ultime votazioni del 2019 rispetto a quelle del 2014. “Ora abbiamo una nuova sfida in cinque Paesi dove i 16enni potranno votare”, ha dichiarato Metsola citando la decisione di Austria, Belgio, Germania, Grecia e Malta di consentire il voto ai sedicenni. “Avremo anche una campagna specifica in questi Paesi. Io non voglio che questi sedicenni non sentano il bisogno di votare oppure che votino per partiti estremisti, come abbiamo già assistito in altri Paesi” che hanno fatto questa concessione.

Metsola ha anche parlato dello scandalo Qatargate che ha sconvolto lo scorso dicembre il Parlamento europeo e la sua credibilità. La politica maltese ha ricordato quei giorni, con un pensiero anche allo scomparso presidente del Parlamento UE David Sassoli a cui Metsola è succeduta, sottolineando la sua mancanza in quel momento particolarmente difficile.

“Io avevo due scelte o semplicemente affermare che quanto avvenuto era qualcosa che accade ovunque, perché vi è sempre la possibilità che la legge venga violata, oppure che io chiedessi agli elettori con i miei colleghi di giudicarci sulla nostra risposta”, ha raccontato la presidente del Parlamento europeo, osservando di non poter fornire giudizi dato che le indagini sono ancora in corso.

“Abbiamo preso misure immediate per controllare chi entra in Parlamento, chi incontriamo, cosa dobbiamo fare per avere più trasparenza, ma anche iniziare, se possibile, a chiederci cosa significa integrità nella politica, cosa significa l’etica, cosa significa la fiducia degli elettori”, ha affermato la presidente dell’Eurocamera.

“Abbiamo messo in campo 14 nuove misure, ne abbiamo ancora 3-4 su cui stiamo lavorando, ma entro pochi mesi saranno chiuse. Quanto stiamo facendo va molto al di là di quanto avviene in molti parlamenti nazionali”, ha fatto notare Metsola.

Il Parlamento europeo farà di tutto per sostenere l’ingresso dell’Ucraina nell’UE

La politica maltese si è poi soffermata a parlare dell’invasione russa all’Ucraina. “Ho parlato con il presidente Zelensky prima dell’invasione e lui mi aveva parlato del desiderio dell’Ucraina di entrare nell’UE. Quando il primo aprile sono stata lì mi ha detto di guardarlo negli occhi e mi ha ripetuto la volontà dell’Ucraina di entrare nell’UE”, ha raccontato la presidente del Parlamento europeo.

“Fino a tre giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina, non solo noi ma anche i nostri amici ucraini, non pensavano che questa invasione sarebbe accaduta”, ha raccontato Metsola, ammettendo che di aver pensato nelle prime ore del 24 febbraio che i Paesi baltici avevano quindi ragione sulla minaccia rappresentata dalla Russia. “Quando parlavano e noi non li ascoltavamo abbiamo fatto un grave errore”, ha osservato Metsola.

La presidente ha sottolineato come il Parlamento europeo sia stato il primo al mondo ad ascoltare un intervento di Zelensky il primo marzo del 2022, pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina. Il discorso all’Eurocamera ha poi spinto altre 160 Assemblee legislative ad ospitare virtualmente il presidente ucraino.

“Tre mesi dopo (il discorso di Zelensky) i capi di Stato e di governo dell’UE hanno deciso che l’Ucraina doveva essere un Paese candidato all’ingresso nell’UE”, ha aggiunto Metsola, osservando che difficilmente un tale scenario sarebbe stato possibile prima della guerra. “Questa Europa non sarà mai più quella di prima del 24 febbraio”, ha osservato la presidente del Parlamento europeo.

Sul clima serve realismo

Metsola ha anche affrontato uno dei temi centrali dell’Unione europea: la lotta al cambiamento climatico e gli sforzi per l’indipendenza energetica.

“Oggi quando chiediamo ai giovani quale sia la sfida prioritaria dell’Ue viene prima il clima, poi l’immigrazione e poi l’economia. Abbiamo un programma molto ambizioso, noi vogliamo essere il primo continente al mondo neutrale climaticamente. La cosa che abbiamo riconosciuto il 24 febbraio dell’anno scorso è che non possiamo essere più dipendenti dalle fonti fossili”, ha sottolineato la politica maltese.

Metsola ha citato le misure messe in campo dall’UE per ridurre la dipendenza dal gas russo e per rendere l’Europa un continente climaticamente neutro, sottolineando anche quelle più recenti in discussione al parlamento europeo dalla direttiva sul packaging alla controversa direttiva sul ripristino della natura.

“Ma ogni proposta va pesata, se non è sostenibile perdiamo l’approvazione dei cittadini. Occorre essere realisti. Dopo la pandemia, la crisi energetica e l’inflazione dobbiamo bilanciare le necessità con l’impatto sociale ed economico”, ha sottolineato.

Nessuna persona deve dimenticare le tragedie del Mediterraneo

In merito ai migranti, Metsola ha sottolineato la frase pronunciata da Papa Francesco nel 2013 che definì “il Mare Nostrum il più grande cimitero del Mediterraneo”.

“Abbiamo visto la tragedia al largo della Grecia, quella di Cutro, e non saranno le ultime”, ha ammesso Metsola, secondo cui “nessun uomo, donna o bambino dovrebbe morire nelle nostre acque”.

La presidente del Parlamento europeo ha citato come finalmente in giugno l’Europa sia riuscita a sbloccare il nuovo patto su migrazione e asilo che era bloccato da anni, sottolineando anche il ruolo fondamentale giocato dal governo italiano “per mettere insieme sicurezza, asilo, solidarietà e dimensione esterna, ovvero parlare con Paesi terzi, Paese da cui partono i barconi”.

“Dobbiamo fare qualcosa perché nessuno perda la vita nei nostri mari”, ha aggiunto la presidente del Parlamento europeo. “Io come madre di quattro figli non possono immaginare la scelta dei genitori che non hanno alcuna altra opzione se non mettere i figli su una barca sapendo che moriranno. Questo mi tiene sveglia la notte”, ha ammesso.

PNRR aiuta imprese, famiglie e cittadini

Nel corso dell’evento, Metsola ha anche commentato i piani dell’UE a sostegno degli Stati membri come il Next Generation EU, REPowerEU e le nuove politiche europee per aiutare gli Stati a reggere le crisi e a crescere. “Il PNRR è proprio un programma che va ad aiutare le imprese, le famiglie, i cittadini. Questi programmi sono senza precedenti”, ha osservato.

“Come Parlamento europeo ci aspettiamo che tutti i Paesi siano trattati in modo uguale e se ci sono domande allora attendiamo questo anche noi con impazienza”, ha precisato Metsola.

Sul Meccanismo europeo di stabilità (MES), il cui dibattito sulla ratifica del trattato sta mettendo in seria difficoltà il governo Meloni che si trova diviso sul tema, Metsola ha chiarito che il MES è «un meccanismo che ha bisogno di essere ratificato da tutti i Paesi”.