Nel bel mezzo del conflitto in Ucraina le aziende agricole tedesche registrano fatturati record

Secondo nuovi dati, le aziende agricole tedesche nell’esercizio finanziario 2021-2022 hanno ottenuto i risultati migliori degli ultimi 10 anni, anche se il ministero dell’Agricoltura sottolinea che la buona performance non significa che il settore abbia tratto vantaggio dalla guerra in Ucraina.

Dopo una fase di relativa stagnazione, i redditi agricoli hanno avuto un andamento “chiaramente positivo” nell’anno finanziario 2021-2022, si legge nell’ultima proiezione del Ministero.

Il reddito pro capite degli addetti al settore è aumentato di quasi un terzo rispetto all’anno precedente, raggiungendo circa 43.500 euro – di gran lunga il risultato più alto degli ultimi 10 anni.

Il motivo principale dell’aumento è stato il “forte aumento” dei prezzi alla produzione che gli agricoltori hanno potuto ottenere per molti prodotti agricoli, che ha ampiamente compensato l’aumento dei costi dei fattori produttivi come i fertilizzanti e i mangimi, secondo il rapporto.

“È una notizia davvero positiva in questi tempi di crisi”, ha sottolineato Ophelia Nick, Segretario di Stato parlamentare del Ministero, presentando i dati lunedì (17 aprile).

Dopo un decennio di margini di profitto fluttuanti a causa delle varie crisi, è stato positivo che “le aziende agricole abbiano avuto una boccata di ossigeno quest’anno”, ha detto Nick.

Ad esempio, le aziende lattiero-casearie e quelle che producono foraggio hanno realizzato circa il 60% di profitti in più, mentre le aziende dei prodotti da semina hanno registrato un aumento medio di poco inferiore al 40%.

Profitti nonostante o a causa della crisi?

L’invasione della Russia in Ucraina, che ha interrotto le esportazioni da Kyïv ha fatto salire i prezzi di mercato di molti prodotti agricoli, anche in Germania.

Nel complesso, i prezzi alla produzione sono aumentati di circa un quinto tra l’inizio della guerra nel febbraio 2022 e il febbraio 2023, secondo l’Ufficio federale di statistica.

L’aumento dei prezzi è stato particolarmente evidente per i prodotti esportati in grandi quantità dall’Ucraina fino a prima della guerra, tra cui cereali come il grano e l’orzo, nonché semi oleosi come la colza e il girasole.

Per tutti questi prodotti, le aziende agricole hanno aumentato il loro fatturato nell’ultimo anno commerciale grazie all’aumento dei prezzi alla produzione e alla stabilità dei raccolti, ha spiegato Nick.

D’altro canto, anche i costi dei fattori di produzione agricoli, come fertilizzanti, mangimi o energia, hanno subito un aumento dei prezzi, a seguito dell’aggressione russa, anche se il ministero ha notato che questo è stato più che compensato dall’aumento del fatturato.

Risultati simili sono emersi dal barometro economico dell’Associazione tedesca degli agricoltori (DBV), che ha misurato l’umore delle aziende agricole l’ultima volta a gennaio.

L’indagine ha rilevato che gli agricoltori sono più ottimisti sulla loro situazione economica per la prima volta dopo molto tempo, grazie all’andamento dei prezzi alla produzione per prodotti come latte, grano e colza.

Nonostante questa spinta coincida con la guerra in Ucraina, Nick non crede che il settore stia traendo vantaggio dalla crisi. Al contrario, nelle aziende agricole si è fatto molto per superare le condizioni avverse, ha sottolineato.

La Nick, esponente dei Verdi, ha affermato che bisogna essere orgogliosi del fatto che le aziende agricole abbiano “apportato degli aggiustamenti”, ad esempio risparmiando sull’uso di fertilizzanti artificiali, e che quindi abbiano “gestito bene la situazione nonostante i tempi di crisi”.

Anche le condizioni climatiche favorevoli hanno contribuito alla buona resa, ha aggiunto, da cui gli alti profitti.

I profitti delle grandi imprese

Secondo i dati del Ministero, l’anno finanziario è stato particolarmente positivo per le grandi imprese.

“Questo ha certamente sempre a che fare con le economie di scala che, ad esempio, rendono più conveniente l’acquisto di fattori produttivi per le grandi aziende agricole”, ha affermato Nick.

Questo dimostra che nella futura progettazione della Politica Agricola Comune (PAC) si deve prestare attenzione al rafforzamento delle piccole aziende agricole e quindi al mantenimento della diversità nella struttura agricola, ha sottolineato.

