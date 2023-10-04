L’Armenia ratifica lo statuto della Corte Penale Internazionale suscitando lo scontento di Mosca

Il parlamento ameno ha ratificato lo statuto fondante della Corte penale internazionale ieri, martedì 3 ottobre, sottoponendosi alla giurisdizione della corte dell’Aia. La decisione ha irritato la Russia, il cui presidente è oggetto di un mandato d’arresto emesso dalla CPI.

Il Cremlino ha definito “sbagliata” la decisione e di avere domande per la leadership armena, che “dovrebbe affidarsi ai suoi alleati consolidati, in particolare a Mosca”.

Una portavoce del parlamento di Yerevan ha dichiarato che 60 deputati hanno votato a favore della ratifica dello Statuto di Roma della CPI e 22 hanno votato contro.

I legami tra Russia e Armenia sono tesi dall’invasione russa dell’Ucraina e dall’inerzia della Russia mentre l’Azerbaigian – Stato confinante con l’Armenia, – ha riconquistato il Nagorno-Karabakh, una regione controllata per tre decenni da armeni, la maggior parte dei quali ora ha abbandonato l’enclave.

Dopo la guerra lampo di Baku nel Karabakh migliaia di persone attraversano il Corridoio Lachin verso l'Armenia Migliaia di altri rifugiati armeni sono fuggiti dal Nagorno-Karabakh martedì (26 settembre) mentre secondo le autorità dell’entità separatista dell’Azerbaigian, devastata dalla guerra, è aumentato a 20 morti e 300 feriti il bilancio delle vittime provocate dall’esplosione di un deposito carburante.

Il …

L’adesione alla CPI implica l’obbligo per l’Armenia ad arrestare il presidente russo Vladimir Putin qualora mettesse piede nel Paese a causa del mandato di cattura emesso nei suoi confronti con l’accusa di deportazione illegale di centinaia o più bambini dall’Ucraina. Un’accusa respinta dal Cremlino come priva di fondamento.

“Non vorremmo che il presidente debba rifiutare visite in Armenia per qualche motivo”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ai giornalisti martedì.

“L’Armenia è nostro alleato, un Paese amico, nostro partner. Ma allo stesso tempo porremo ulteriori domande all’attuale leadership. Riteniamo che si tratti di una decisione sbagliata.”

La frustrazione russa

Mosca ha manifestato una crescente insoddisfazione nei confronti del primo ministro Nikol Pashinyan, che ha dichiarato pubblicamente che la politica dell’Armenia – un Paese senza sbocco sul mare – di fare affidamento esclusivamente sulla Russia per garantire la sua sicurezza sia stato un errore e ha ospitato sul suo suolo esercitazioni congiunte con le forze statunitensi.

La percezione dell’Armenia di essere stata abbandonata dalla Russia è stata accentuata dalla presa del Nagorno-Karabakh da parte dell’Azerbaigian, cui ha fatto seguito un blocco di nove mesi di forniture alimentari e di carburante all’enclave che le forze di pace russe non hanno fatto nulla per alleviare.

L’Armenia afferma di aver discusso dei suoi piani di adesione alla CPI con la Russia, dopo che Mosca aveva avvertito a marzo delle “gravi conseguenze”. Saranno necessari 60 giorni per l’entrata in vigore della ratifica.

Yerevan ha dichiarato che la sua mossa sia stata innescata anche dai crimini di guerra commessi dall’Azerbaigian in un conflitto di lunga data con l’Armenia, anche se la giurisdizione della CPI non sarà retroattiva.

Nelle sue dichiarazioni, il portavoce Peskov si è soffermato, in particolare, sulle lamentele di Pashinyan, secondo cui l’appartenenza dell’Armenia all’”Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva” (un’alleanza militare guidata dalla Russia di sei ex Stati sovietici) e il trattato di difesa con Mosca, da cui l’Armenia dipende per l’equipaggiamento militare, non erano sufficienti per garantire la sua sicurezza.

“Non è così”, ha detto Peskov, suggerendo che Pashinyan, rieletto nel 2021 ma al centro di proteste per la sua incapacità di proteggere gli armeni del Karabakh, non parlasse per la maggior parte della sua popolazione.

“Credo che la maggioranza delle persone in Armenia comprenda che gli strumenti dell’”Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva” e il partenariato armeno-russo sono assolutamente insostituibili al momento”, ha detto Peskov.

Il sito di notizie armeno Aysor.am ha citato il ministro dell’Economia armeno Vahan Kerobyan secondo il quale i camion che esportano il brandy armeno in Russia sono stati trattenuti al confine tra Georgia e Russia martedì per controlli di qualità più rigorosi.

