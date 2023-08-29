In CDM Meloni raccomanda di evitare gli sprechi in vista della manovra di bilancio

Il governo italiano mira nella nuova legge di bilancio a evitare anzitutto gli sprechi e le inefficienze senza escludere eventuali privatizzazioni di asset statali, guardando anzitutto ai negoziati a livello europeo sul nuovo patto di stabilità all’ECOFIN del 15 settembre che potrebbero concludersi con un nulla di fatto. È quanto emerge dal primo Consiglio dei ministri organizzato dopo la pausa estiva.

Il CDM ha visto al centro delle discussioni anche la crisi dei migranti e l’approvazione del decreto-legge che provvede ad assicurare le risorse finanziarie necessarie a consentire l’ingresso del ministero dell’Economia e delle Finanze nell’operazione “NetCo” guidata dal fondo statunitense KKR che vedrà il ritorno dello Stato come azionista di minoranza nella rete fissa di telecomunicazioni attualmente posseduta da TIM.

Non una semplice “spending review”

Nel comunicato stampa diramato dalla Palazzo Chigi si legge che la premier Meloni ha sottolineato la necessità nella scrittura della prossima legge di bilancio di non avviare una “semplice spending review o un elenco di voci da tagliare”, ma “di far tornare il più possibile la politica” per “costruire una manovra incentrata sulle famiglie, sulla lotta alla denatalità e sui sostegni alle fasce deboli”.

In merito alla prossima legge di bilancio, Meloni ha anche ricordato che “Il nostro obiettivo è confermare il taglio del cuneo fiscale, che rappresenta un provvedimento concreto che arriva ogni mese nella busta paga dei lavoratori”.

Sul tema, maggiori dettagli sono stati delineati dal ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa organizzata al termine del CDM.

Rispondendo a una domanda sull’entità degli eventuali tagli alla spesa, Giorgetti ha sottolineato che i ministri “hanno già ricevuto dei target in merito alla spending review”, osservando che per quanto riguarda l’ammontare della manovra “dipenderà anche da un appello di tipo internazionale ed europeo”.

Il ministro delle Finanze ha ricordato l’importanza della prossima riunione dell’ECOFIN, in programma il prossimo 15 settembre, in cui i ministri dell’Economia e delle Finanze dell’UE discuteranno in merito alle nuove regole del Patto di stabilità alla luce della scadenza della sospensione delle precedenti regole nel 2024.

“A metà mese discuteremo, forse troveremo un accordo, forse no, sulle nuove regole di bilancio europeo”, ha ricordato Giorgetti.

In merito al da farsi in caso di un mancato accordo, il ministro delle Finanze ha osservato che la Commissione UE “ha già provveduto a pubblicare una sorta di guidance prevedendo l’ipotesi che non si riesca ad approvare un nuovo patto entro la fine dell’anno, che è forse l’ipotesi più probabile”.

“Noi – ha aggiunto – cercheremo di rispettare gli obiettivi con un principio di responsabilità, tenendo conto delle circostanze e dei fattori rilevanti che si sono verificati e che si stanno verificando nel 2023 e di cui daremo puntualmente conto in occasione della NADEF che presenteremo a settembre”.

In caso di un mancato accordo, sia sulle nuove regole sia sulla sospensione del precedente Patto, ritornerebbe il format che impone l’abbattimento, ogni 12 mesi, di un ventesimo del debito che eccede il 60% del PIL.

La proposta fatta dalla Commissione UE, che prevede un taglio annuo del deficit di almeno lo 0,5% del PIL e l’estensione a sette anni del piano di rientro dal debito in caso di investimenti strategici, ha visto finora la forte opposizione della Germania e di altri Paesi cosiddetti “frugali”.

Non escluse privatizzazioni per reperire nuove risorse

Per reperire le risorse necessarie a finanziare la spesa alla luce di un probabile impasse a livello UE sulle nuove regole di bilancio, il governo non esclude eventuali privatizzazioni di asset attualmente detenuti dallo Stato.

“Per quanto riguarda le privatizzazioni certamente ci sono delle situazioni che potrebbero originare una riallocazione della partecipazione dello Stato”, ha sottolineato Giorgetti. Commentando al contempo l’entrata dello Stato nell’operazione NetCo a fronte di un interesse strategico, Giorgetti ha osservato che vi sono altre realtà in cui per lo Stato potrebbe essere opportuno disinvestire.

Il ministro si è espresso anche sulla eventuale sospensione degli interventi per sostenere i prezzi dell’energia. “Gli sgravi torneranno di attualità nella misura in cui i prezzi di mercato di gas ed elettricità lo consiglieranno”, ha affermato Giorgetti, precisando che il governo potrebbe pensare ad altre forme di intervento se i prezzi supereranno una determinata soglia. “Noi non escludiamo nulla. Se il prezzo (dell’energia) scende non si riterrà utile intervento dello Stato”, ha sottolineato il ministro.

Su migrazione numeri preoccupanti, ma per il governo il trend è in discesa

Durante il CDM, il governo ha affrontato anche il tema dei flussi migratori. “L’Italia sta subendo una pressione migratoria come non si vedeva da molti anni a questa parte anche a seguito degli avvenimenti, recenti e meno recenti, nel Sahel, con quantità di arrivi imponenti”, ha sottolineato Meloni durante la riunione, osservando che “è difficile spiegare all’opinione pubblica quello a cui assiste e lo capisco bene”.

Meloni ha riconosciuto il “forte aumento” degli arrivi rispetto al 2022, osservando tuttavia, un rallentamento dei flussi in generale rispetto a qualche mese fa. “La direzione intrapresa dal Governo è quella giusta: accordi con i Paesi del Nord Africa, di partenza e transito dei flussi. È necessario aggiungere a questa direzione di marcia in più, stringere le maglie, dare segnali chiari ai trafficanti e serve un coordinamento maggiore tra noi nell’attività di contrasto ai flussi illegali di migranti”, ha sottolineato Meloni.

Sul tema hanno discusso i ministri competenti al termine del CDM riuniti nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Come osservato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nella conferenza stampa organizzata al termine del CDM e del CISR, “un dato innegabile” è l’incremento degli arrivi via mare che dal primo gennaio al 28 agosto hanno visto un aumento del +103 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022.

Secondo Mantovano, l’aumento dipende da vari fattori, in particolare le crisi che si riscontrano nei Paesi di provenienza, con il Sudan che dall’aprile scorso ha visto l’allontanamento di quasi 800.000 persone dal Paese.

“Ci auguriamo che qualcosa del genere non accada in Niger. Tutta l’area del Sahel è un’area che provoca partenze”, ha dichiarato Mantovano.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha però invitato a leggere i numeri. “La lettura di questi numeri che sono oggettivamente preoccupanti, però non può non far vedere la dinamica degli arrivi stessi che ha conosciuto un picco nel mese di maggio e poi un abbassamento”.

Secondo Mantovano, la Tunisia al primo di maggio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno registrava un +1008%, mentre oggi si attesta a un +386%. La Libia che al primo maggio si attestava sul +176% oggi si attesta sul +13%.

“Queste cifre, sottolineano che il lavoro in corso da parte del governo italiano è un lavoro che comincia a ottenere i primi risultati e sono risultati che intendiamo portare avanti con una interlocuzione ancora più stretta con i Paesi di provenienza e di transito, in particolare la Tunisia, dove apprezziamo gli sforzi di contenimento”, ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ricordando la volontà del governo di intensificare la collaborazione con Tunisi e di mantenere una sorta di riunione permanente del CISR.

Sul tema si è espresso anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che, concentrandosi sul caso specifico della Tunisia, ha voluto segnalare l’attività “proficua” posta in essere dal governo con il governo del Paese nordafricano.

“Nell’anno abbiamo avuto un trend statistico che segnava un +329% degli arrivi (dalla Tunisia) rispetto all’anno precedente. Questa curva oggi si è abbassata al 103%, che sono sempre tantissimi, ma segnala che vi è un calo nella curva di crescita”.

Piantedosi ha ammesso che la collaborazione della Tunisia che non è ancora sufficiente “per rendere questo fenomeno pienamente sotto controllo”. Tuttavia, il ministro ha fatto notare che “a fronte di circa 174.000 persone giunte dalla Tunisia”, le autorità tunisine hanno bloccato a terra o recuperato in mare 43.126 migranti al 22 agosto 2023, rispetto ai 15.925 del 2022. “Ovvero un +171% del lavoro che la Tunisia ha fatto anche in ossequio all’accordo di collaborazione che ha con noi”, ha osservato il ministro.