Il coinvolgimento dell’Europa cruciale per il Piano Mattei presentato al vertice Italia-Africa

Il primo vertice Italia-Africa ha visto tra i protagonisti non solo le istituzioni italiane e africane (25 capi di Stato e di governo, 11 ministri degli Esteri, rappresentanti dell’Unione africana e di diverse organizzazioni delle Nazioni Unite), ma anche i vertici delle tre istituzioni europee – Consiglio europeo, Commissione UE e Parlamento europeo – presenti al Senato per prendere parte all’incontro con i leader africani e alla presentazione del tanto atteso e discusso Piano Mattei per l’Africa.

Come annunciato da Meloni, il Piano può contare su una dotazione iniziale di 5,5 miliardi di euro, dei quali circa 3 miliardi verranno destinati dal fondo italiano per il clima e circa 2 miliardi e mezzo dalle risorse della cooperazione allo sviluppo.

Tuttavia, per poter realmente mettere in atto i progetti del Piano, abbozzati durante l’intervento di lunedì mattina e solo in parte delineati, Meloni sta cercando il coinvolgimento di UE e organizzazioni internazionali come il Fondo monetario (FMI), presente al vertice con la direttrice Kristalina Georgieva, date le poche risorse a disposizione dell’Italia e il suo alto debito pubblico.

Il vertice Italia-Africa è il primo appuntamento internazionale che si svolge in Italia dall’inizio della presidenza italiana del G7 che vedrà proprio tra i temi del mandato il rapporto con l’Africa.

Il governo Meloni ha tentato di coinvolgere sempre di più le istituzioni europee, in particolare la Commissione e la sua presidente von der Leyen, nel sostegno al Piano Mattei e in generale alle politiche migratorie dell’esecutivo di destra. L’evento di lunedì, giunge a pochi giorni dal Consiglio europeo del primo febbraio in cui i leader saranno chiamati a decidere la revisione del quadro finanziario pluriennale europeo (QFP) all’interno del quale, oltre alla risorse da destinare all’Ucraina, figurano pure i fondi per rafforzare la dimensione esterna dell’UE.

In questo contesto la presenza in trio di Charles Michel, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola mostra come il coinvolgimento dell’Europa sia particolarmente cruciale per consentire al Piano Mattei di non restare solamente sulla carta.

Mentre Roma rivendica la proprietà del Piano, che ha intitolato al compianto Enrico Mattei, fondatore della compagnia petrolifera statale Eni, Meloni ha affermato che il suo governo cercherà infatti aiuto dal settore privato e da organismi internazionali come l’Unione europea.

“La naturale vocazione dell’Italia è quella di essere un ponte tra l’Africa e l’Europa, un ponte che noi italiani abbiamo il vantaggio di poter costruire non partendo da zero ma dalle solide fondamenta che molto tempo fa un grande italiano come Enrico Mattei, fondatore di Eni, ha avuto la lungimiranza di saper immaginare”, ha affermato Meloni nel suo intervento di apertura al vertice Italia-Africa.

Meloni e von der Leyen camminano sul filo del rasoio in vista delle elezioni europee La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata nuovamente l’Italia questo fine settimana per il vertice Italia-Africa, poche settimane dopo il suo viaggio a Forlì, in Emilia-Romagna, colpita dall’alluvione, insieme al primo ministro italiano Giorgia Meloni.

Gli …

Piano Mattei e Global Gateway UE

“Il Piano Mattei…si inserisce perfettamente nel nostro Global Gateway del valore di 150 miliardi di euro. Questo è il nostro piano per l’Africa”, ha detto von der Leyen nel suo intervento, riferendosi a un progetto infrastrutturale UE presentato nel 2021. “Questo è il team Europa al lavoro”, ha proseguito la presidente della Commissione UE che starebbe cercando il sostegno del gruppo dei Conservatori e riformisti (ECR) guidato proprio da Meloni in vista di una sua candidatura per un secondo mandato alla guida dell’esecutivo UE.

Von der Leyen ha sottolineato l’impegno dell’UE nel realizzare in Africa le infrastrutture per produrre energie pulita, sottolineando che il Global Gateway mira a portare energia pulita a 100 milioni di persone. La presidente della Commissione UE ha citato anche una serie di progetti dal cavo elettrico sottomarino che unirà Algeria, Egitto, Marocco e Tunisia da un lato, con Cipro, Francia, Italia, Portogallo e Spagna all’apertura della nuova Banca dell’idrogeno ai produttori africani. “Ciò significa buoni posti di lavoro, energia e sicurezza energetica sia per l’Africa che per l’Europa”, ha aggiunto.

Parlando sempre del Global Gateway, von der Leyen ha ricordato che si concentra sullo sviluppo delle competenze locali in Africa, osservando che sono già iniziati i piani per la formazione di competenze per produzione di vaccini e idrogeno pulito.

La presidente della Commissione UE ha sottolineato la “complementarietà” del Global Gateway con il Piano Mattei.

“L’Italia ha un ruolo attivo. Sono ormai oltre 50 le università italiane che hanno programmi di scambio con le loro controparti africane. L’Università di Parma, ad esempio, coordina un progetto Erasmus per sviluppare competenze nel campo dell’energia pulita in Africa. Vogliamo investire in questo tipo di cooperazione. Ad esempio, ora stiamo finanziando una connessione dati ad alta velocità, tra l’Europa meridionale e tutti i paesi del Nord Africa, dal Marocco e dall’Algeria all’Egitto. Collegherà università e data center. Ciò consente ricerca e business congiunti sulle due sponde del Mediterraneo”, ha affermato la presidente della Commissione UE.

“E quello che mi piace davvero di questo progetto: non è solo un investimento nel talento dell’Africa ma anche nelle persone, nell’amicizia e nella prossima generazione dei nostri due continenti”, ha aggiunto.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1751922799340351964

In conclusione, von der Leyen ha citato una delle problematiche principali che uniscono Europa e Africa: i flussi migratori.

“Dobbiamo reprimere i trafficanti che commerciano in vite umane. I trafficanti mettono in pericolo centinaia di migliaia di vite”, ha affermato von der Leyen, che proprio insieme a Meloni e al premier olandese Mark Rutte si recò in Tunisia lo scorso luglio 2023 per firmare il controverso Memorandum d’intesa con Tunisi, rappresentata lunedì a Roma dal presidente Kais Saied.

Secondo von der Leyen il modo migliore per fermare la tratta degli esseri umani è quello “unire le forze e reprimere i criminali”, costruendo in parallelo alternative legali alle mortali rotte del contrabbando.

“Dobbiamo distruggere la rete di menzogne ​​dei trafficanti. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato a stretto contatto, ad esempio, con Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mauritania e Senegal sul nostro approccio comune che è chiaro: salvare vite umane e creare opportunità. Offriamo maggiori opportunità per venire in Europa legalmente in modo che le persone possano spostarsi, apprendere e riportare a casa le loro nuove competenze”, ha sottolineato la presidente della Commissione UE.

“E cooperiamo al rimpatrio dei migranti irregolari perché la mobilità deve essere gestita dalla legge, e non dagli scafisti. E quanto più siamo bravi sulla migrazione legale, tanto più saremo convincenti nel prevenire la migrazione irregolare”, ha aggiunto la presidente della Commissione UE.

L’Unione africana plaude alla presenza dei vertici UE

La presenza in trio dei vertici UE all’evento di Roma è stata accolta in modo particolare dal presidente della Commissione dell’Unione africana, il ciadiano Moussa Faki Mahamat, che nel suo intervento ha sottolineato la presenza insieme di Ursula von der Leyen e Charles Michel.

Faki Mahamat ha sottolineato che l’Africa è pronta a lavorare con l’Italia e l’Europa, sottolineando che la partnership si fonda su due principi cardine: la libertà e il vantaggio reciproco.

Quello della libertà, riguarda la la libera scelta del partner. “Noi non imponiamo nulla ai nostri partner e il nostro partner non ci impone nulla”, il “nostro partenariato si basa su libertà e consenso”.

“Siamo un continente che deve affrontare molteplici sfide securitarie, di mobilità di tecnologia e sfide di integrazione”, ha affermato Faki Mahamat. “Le nostre priorità derivano da queste sfide. Se da un lato le problematiche dello sviluppo dell’Africa dipendono dalla volontà e dalla visione africana occorre anche tener conto dell’interdipendenza e dalla strutturazione dell’ordine economico internazionale e dalla governance mondiale”, ha affermato il presidente della Commissione dell’UA.

“Gli ostacoli di fronte alla realizzazione di queste priorità sono numerosi”, ha fato notare Faki Mahamat, citando gli alti livelli di debito, il cambiamento climatico, il terrorismo, l’instabilità politica, il deficit di finanziamento, i problemi a livello di governance.

L’UA chiede di passare dalle parole ai fatti

Nel suo intervento, Faki Mahamat non ha mancato di tirare una stilettata alla leadership italiana. “L’Unione africana auspicava una previa consultazione sul Piano Mattei” proposto dal governo. Il presidente della Commissione dell’UA ha comunque sottolineato la disponibilità a discuterne i contorni e le modalità di attuazione.

Tuttavia, nel suo intervento Faki Mahamat ha invitato a passare “dalle parole ai fatti”, perché “non ci possiamo più accontentare di semplici promesse”.

Faki Mahamat ha fatto notare che l’Italia è il principale punto di arrivo dei flussi migratori, quindi con l’Africa l’Italia condivide di trovare una soluzione sostenibile a questo fenomeno. “Ma ciò non basta – ha aggiunto – ma l’emigrazione di forza lavoro è per noi un dramma e pregiudica la dignità dei nostri Paesi intorno a queste problematiche la partnership sarà sempre problematica, finché non si arriverà a modificare il modello di sviluppo in modo strutturale”, ha aggiunto.

Per Mahamat è necessario vere un nuovo approccio nella gestione dei flussi migratori che parte sostanzialmente dal trasformare in prospere le aree di povertà.

“L’Africa non vuole tendere la mano, non siamo dei mendicanti la nostra ambizione è molto più alta, noi peroriamo un cambiamento di paradigma per un nuovo modello di partenariato che possa aprire la strada a un mondo più giusto e coerente, costruire pace attraverso amicizia e non barriere securitarie. Responsabilità e collettiva, questa è l’unica strada possibile se vogliamo che la nostra partnership sia interiorizzata, rispettata e vantaggiosa”, ha affermato.

“Speriamo che la nostra partnership apra un’era nuova, un nuovo tipo di partnership”, ha concluso.