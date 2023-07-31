Germania: migliaia di persone protestano contro il partito tedesco di estrema destra AfD

Migliaia di persone sono scese in piazza nella città di Magdeburgo, in Germania, venerdì e sabato (28 e 29 luglio) per protestare contro il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) che questo fine settimana ha tenuto un congresso per scegliere i suoi candidati alle elezioni parlamentari europee del giugno 2024.

I manifestanti si sono assiepati davanti al luogo della conferenza organizzata dall’AfD a Magdeburgo, sventolando striscioni con messaggi come “restiamo uniti contro l’odio di destra” o “Nazisti fuori”.

Sondaggio al 22% dietro l’opposizione conservatrice, l’AfD nega di essere un partito nazista. Gli analisti affermano che sta sfruttando i timori degli elettori relativi a recessione, migranti e transizione verde.

L’AfD il mese scorso ha vinto per la prima volta le elezioni locali nella città di Sonneberg (Germania orientale) ed è sulla buona strada per vincere tre prossime elezioni statali nella Germania orientale. L’ascesa del partito di estrema destra ha attirato la preoccupazione del servizio di intelligence nazionale per l’estremismo.

“La Germania ha compreso che la destra è il futuro”, ha riferito sabato (29 luglio) al quotidiano La Repubblica la leader di AfD Alice Weidel. “Le voci si stanno facendo più forti.”

L’AfD afferma che la sua visione dell’Europa è “uno Stato di nazioni sovrane invece di un superstato dell’UE” e vuole “cittadini liberi invece del paternalismo e del controllo burocratico”.

Ma qualsiasi tentazione del mainstream di unirsi all’estrema destra può ritorcersi contro.

Il principale leader dell’opposizione tedesca, Friedrich Merz, lunedì è stato costretto a ritirarsi dai commenti che suggerivano che avrebbe potuto lavorare con l’AfD a livello locale.

Merz, che guida l’Unione cristiano democratica (CDU), ha precipitosamente escluso qualsiasi tipo di cooperazione con l’AfD dopo una reazione all’interno delle sue stesse fila.

Voci tra i manifestanti a Magdeburgo erano “Nonne contro l’estrema destra” che chiedevano la fine del razzismo e della politica di estrema destra.

