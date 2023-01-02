Dalla Croazia nell’euro all’elezione del nuovo vice-presidente del Parlamento (al posto di Eva Kaili): l’agenda Ue di gennaio 2023

Il nuovo anno per l’Ue si è aperto con due importanti novità: dal primo gennaio, infatti, la Croazia ha fatto il suo ingresso nell’eurozona e in Schengen, mentre la Svezia ha assunto la presidenza di turno del Consiglio. Il 17 gennaio, nel corso della plenaria del Parlamento europeo, si terrà la votazione per eleggere un nuovo vice-presidente del Parlamento europeo, dopo la rimozione di Eva Kaili per lo scandalo Qatargate.

Il 2023 sarà particolarmente importante per la Croazia che festeggia l’ingresso nell’area euro e nello spazio Schengen, dieci anni dopo il suo ingresso nell’Unione europea. Dopo la decisione del 12 luglio scorso quando il Consiglio dell’Unione europea ne ha approvato l’adesione, dal primo gennaio la Croazia è il ventesimo Paese membro ad adottare l’euro. Il tasso di conversione della moneta croata è di 7,53450 kuna per 1 euro e i prezzi dei beni e servizi saranno riportati sia in euro sia in kune fino al 31 dicembre 2023.

Un’altra novità annunciata è quella della Svezia che assume il semestre di presidenza di turno dell’Ue, fino al momento del passaggio di testimone alla Spagna il il prossimo 1 luglio. Quattro le priorità annunciate dal Primo Ministro svedese Ulf Kristersson: sicurezza (e qui il riferimento è soprattutto alla situazione della guerra in Ucraina); competitività; transizione verde e stato di diritto (relativamente, soprattutto, alla situazione dei diritti e del rispetto dei valori democratici in Polonia e Ungheria).

Il primo banco di prova saranno le riunioni del Consiglio nella seconda metà del mese: “Economia e finanza” in calendario il 17 gennaio, “Affari esteri” del 23 gennaio, “Affari generali” del 24, la Riunione informale dei ministri della Giustizia e degli Affari interni, prevista dal 25 al 27 gennaio e “Agricoltura e pesca” del 30 gennaio.

Sarà sotto i riflettori di tutti i media d’Europa la sessione plenaria di gennaio del Parlamento europeo, in calendario dal 16 al 19, per via dello scandalo Qatargate: il giorno 17 è prevista la votazione per eleggere un nuovo vice-presidente dell’Europarlamento, in sostituzione di Eva Kaili. In parallelo, la Commissione affari giuridici dovrà discutere e votare la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per gli eurodeputati Tarabella e Cozzolino. La presidente del Parlamento europeo Metsola ha chiesto di dare priorità a questa procedura, in vista della sua conclusione entro il 13 febbraio 2023.

Tanti gli appuntamenti che però sono degni di nota oltre al Qatargate: dalle celebrazioni del trentesimo anniversario del Mercato Unico, alla discussione dei report 2022 sull’implementazione della politica di sicurezza e di difesa comune, fino alla discussione sulla proposta della Commissione di istituire un Tribunale speciale per l’Ucraina.

Sempre sul versante parlamentare, gli eurodeputati approveranno a gennaio una proposta per un quadro giuridico per l’intelligenza artificiale, che mira a introdurre una base normativa e giuridica comune. Uno dei due rapporteur l’europarlamentare italiano Brando Benifei (PD-S&D).