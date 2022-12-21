Con Nokia ed Ericsson che lasciano la Russia, il Paese potrebbe finire disconnesso dalla rete

Quando i produttori di apparecchiature per le telecomunicazioni Nokia ed Ericsson lasceranno la Russia alla fine dell’anno, il loro abbandono potrebbe indebolire le reti mobili del Paese a lungo termine, provocando un deterioramento delle comunicazioni per i russi.

Cinque alti dirigenti del settore delle telecomunicazioni e altre fonti del settore hanno dichiarato che gli utenti di telefonia mobile russi probabilmente sperimenteranno download e upload più lenti, un maggior numero di chiamate perse, chiamate che non si connettono e interruzioni più lunghe, poiché gli operatori perderanno la capacità di aggiornare o modificare il software e lotteranno contro le scorte di pezzi di ricambio in diminuzione.

Ericsson e Nokia, che insieme rappresentano un’ampia fetta del mercato delle apparecchiature di telecomunicazione e quasi il 50% in termini di stazioni base in Russia, producono tutto, dalle antenne per le telecomunicazioni all’hardware che collega la fibra ottica che trasporta i segnali digitali.

Forniscono anche il software cruciale che permette alle diverse parti della rete di funzionare insieme.

“Stiamo lavorando per la fine dell’anno, quando scadranno tutte le esenzioni dalle sanzioni”, ha dichiarato a Reuters Carl Mellander, responsabile finanziario di Ericsson. Ericsson ha ricevuto esenzioni dalle sanzioni dalle autorità svedesi.

L’amministratore delegato di Nokia, Pekka Lundmark, ha fatto eco a questo sentimento in un’intervista: “La nostra uscita sarà completa. Non consegneremo nulla alla Russia”.

L’economia russa ha finora resistito alle sanzioni e ai controlli sulle esportazioni messi in atto dai governi dopo che Mosca ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina, ma l’imminente ritiro di Nokia ed Ericsson potrebbe avere un impatto più profondo sulla vita quotidiana russa, rendendo difficile anche una semplice telefonata.

Il ministero russo per il digitale non ha risposto alle richieste di commento, ma questa settimana Maksut Shadaev, ministro delle comunicazioni e dei mass media, ha dichiarato che quattro operatori di telecomunicazioni stavano firmando contratti per spendere più di 100 miliardi di rubli (1,45 miliardi di dollari) in apparecchiature di produzione russa.

“Questo ci permetterà di organizzare una produzione moderna di apparecchiature per le telecomunicazioni in Russia”, ha dichiarato, senza fare i nomi degli operatori o dei produttori.

Il principale operatore russo di telecomunicazioni MTS ha rifiutato di commentare questa notizia. Megafon, Veon’s Beeline e Tele 2, le altre società che compongono le Big Four delle telecomunicazioni russe, non hanno risposto alle richieste di commento.

I programmi governativi per la promozione delle apparecchiature russe hanno aiutato gli operatori di telecomunicazioni a dipendere meno da Nokia ed Ericsson negli ultimi anni e i produttori russi hanno aumentato la loro quota di mercato quest’anno al 25,2% dall’11,6% del 2021.

Ma le fonti del settore prevedono che la rottura dei legami con le aziende straniere ritarderà le comunicazioni russe di una generazione, mentre il resto del mondo procede con l’implementazione delle tecnologie 5G.

“Se, presumibilmente, questa situazione durerà per anni, le reti cellulari russe, in termini di copertura, potrebbero tornare allo stato della fine degli anni ’90, quando la loro copertura era limitata alle grandi città e ai sobborghi più ricchi”, ha dichiarato Leonid Konik, che dirige la pubblicazione IT ComNews a Mosca.

Secondo gli esperti di telecomunicazioni, le aree rurali cominceranno ad essere colpite per prime, poiché gli operatori rimuoveranno le apparecchiature per potenziare le reti urbane, mentre la mancanza di aggiornamenti software potrebbe portare a interruzioni della rete o esporle ad attacchi informatici.

Il produttore cinese di apparecchiature per le telecomunicazioni Huawei, il più grande fornitore in Russia lo scorso anno con oltre un terzo del mercato, continuerà a fornire aggiornamenti software e a proseguire il lavoro di manutenzione, ma ha smesso di vendere nuove apparecchiature in Russia, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza della questione.

Aggiornamenti software in aumento

L’ostacolo più grande per gli operatori di telefonia mobile nel mantenere le loro reti funzionanti sarà la mancanza di aggiornamenti software – Nokia ed Ericsson hanno dichiarato di voler interrompere gli aggiornamenti software entro il prossimo anno – e di patch, hanno detto le fonti.

Il software unifica una serie di apparecchiature che compongono una rete di telecomunicazioni, converte i segnali analogici e digitali, monitora e ottimizza il traffico di rete e protegge l’infrastruttura dagli attacchi informatici.

Mentre gli operatori di telefonia mobile possono accumulare parti di hardware per un uso futuro, per mantenere l’integrità di una rete si affidano a un programma regolare di aggiornamenti e patch del software su licenza.

“Senza dubbio, le patch software sono fondamentali per garantire che le reti rimangano operative, sicure e affidabili”, ha dichiarato Paolo Pescatore, analista di PP Foresight.

Gli operatori di telecomunicazioni russi hanno accumulato parti prodotte all’estero a febbraio e marzo in vista delle sanzioni, hanno dichiarato due fonti del settore, ma le scorte diminuiranno dopo che Nokia ed Ericsson avranno staccato la spina il 31 dicembre.

Il consolidamento tra gli operatori russi, voluto dal governo, potrebbe anche consentire loro di condividere apparecchiature e risorse per far durare più a lungo le reti, hanno aggiunto le fonti del settore.

Huawei, che ha smesso di vendere nuove apparecchiature in Russia quando gli Stati Uniti hanno iniziato a sanzionare la Russia, ha anche smesso di vendere i suoi smartphone nel Paese, secondo tre fonti che hanno familiarità con la questione. Huawei non ha rivelato pubblicamente il suo status in Russia e ha rifiutato di commentare.