Compromesso finale sulla legge europea sulla banda larga: legislazione utile, ma con un “impatto diretto minimo”

Le associazioni di telecomunicazioni dell’UE hanno criticato la strada seguita dai negoziatori sulla legge sulle infrastrutture Gigabit, affermando che il testo consentirà di accelerare il lancio delle infrastrutture di telecomunicazione, ma avrà un impatto minimo a causa della riduzione dei ritorni sugli investimenti.

Il Gigabit Infrastructure Act (GIA) è un progetto di legge dell’UE che accelera lo sviluppo di reti ad alta capacità in tutta l’Unione. Il 6 febbraio è stato raggiunto un accordo politico che ora deve essere approvato dai due colegislatori, il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo.

“È probabile che il GIA abbia un effetto diretto minimo [sull’installazione delle infrastrutture], poiché gli operatori stanno già vivendo una fase di diminuzione dei rendimenti [sugli investimenti]”, ha dichiarato a Euractiv Gérard Pogorel, accademico di Telecom Paris.

Approvazione tacita

Lui e l’esperto legale di telecomunicazioni, Innocenzo Genna, ritengono che la scadenza di quattro mesi introdotta per le procedure di rilascio dei permessi sia un miglioramento per lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione.

Pogorel ha dichiarato a Euractiv che “le procedure sono ancora pesanti e lunghe in alcuni Stati [dell’UE]” o non sono affatto digitalizzate.

Tuttavia, questo periodo di quattro mesi, chiesto dai Paesi dell’UE quando gli eurodeputati avevano suggerito due mesi, è stato fissato per non esercitare troppa pressione sulle autorità amministrative, ha detto Genna.

Con lo stesso ragionamento, i Paesi dell’UE hanno deciso di non implementare nel testo un principio di tacita approvazione obbligatoria, secondo il quale, nel caso in cui un’autorità non risponda a una richiesta di concessione di permessi, l’assenza di risposta verrebbe considerata come un’autorizzazione.

In entrambi i casi, i Paesi dell’UE si sono detti preoccupati del fatto che la compressione delle scadenze per le procedure di concessione dei permessi possa violare i diritti dei proprietari di edifici privati, che potrebbero essere costretti a consentire l’utilizzo dell’edificio per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione.

“In Europa, il diritto di proprietà è un elemento forte del diritto continentale, difficile da mettere in discussione, come dimostra il rifiuto dell’approvazione tacita”, ha commentato Pogorel.

Per Genna, la bocciatura del principio è una “occasione persa”, mentre l’associazione delle telecomunicazioni ETNO ha deplorato la “diluizione di misure cruciali” nel testo di compromesso.

Comunicazioni intra-UE

“Il Consiglio era contrario all’abolizione del sovrapprezzo per le comunicazioni intra-UE, ma ha preferito difendere le procedure amministrative nazionali che divergono dal principio della tacita approvazione”, ha analizzato Genna.

L’accordo prevede una graduale eliminazione delle tariffe pagate dai cittadini dell’UE quando chiamano o inviano un messaggio da casa in un altro Paese dell’Unione. Il 1° gennaio 2025 gli operatori potranno competere al di sotto del tetto massimo di prezzo (0,19€/min per una chiamata, 0,06€/SMS) e dal 1° gennaio 2029 i tetti di prezzo saranno aboliti.

Riconoscendo che questa decisione avrà un costo per gli operatori, Pogorel ha affermato che “in Europa, [le cose] che funzionano sono la libertà di movimento, l’euro e la capacità di comunicare senza soluzione di continuità. L’abolizione delle sovrattasse sulle comunicazioni intracomunitarie è importante dal punto di vista politico”.

In effetti, l’abolizione è stata una priorità politica per gli eurodeputati, che hanno sostenuto all’unanimità la disposizione dell’eurodeputato e relatore di Renew Alin Mituța.

Considerando che l’obiettivo originario del GIA era quello di garantire l’accesso alle infrastrutture di rete ottica passiva, ossia una tecnologia di telecomunicazioni uche permette di portare il collegamento di fibra ottica all’utente finale, Genna ha ritenuto che questa disposizione “non ha nulla a che fare con l’ambito di applicazione [originario]”.

Inoltre, la regolamentazione dei costi all’ingrosso potrebbe “comportare un aumento dei prezzi nazionali”, ha affermato.

Dal punto di vista del Parlamento, il GIA è un modo per affrontare “le lacune del [regolamento UE sul roaming del 2017]”, ha dichiarato a Euractiv l’eurodeputato dei Verdi e relatore ombra Niklas Nienaß.

Ambito di applicazione

Mentre le reti in fibra sono infrastrutture passive che gli operatori di telecomunicazioni gestiscono in proprio, l’accesso al bitstream è un’infrastruttura attiva gestita da un terzo, che si occupa delle operazioni di manutenzione.

Secondo Genna, “le clausole di accesso bitstream non sono coerenti con la filosofia del GIA di dare accesso alle infrastrutture passive”.

Per l’associazione tedesca per la banda larga BREKO “gli interventi del governo tedesco [hanno] fatto in modo che il GIA non contenga alcuna norma che aggravi ulteriormente il problema acuto della duplicazione strategica delle reti in fibra”.

Tuttavia, per Genna, la clausola sull’accesso bitstream dimostra che alcuni governi “non sono in grado di applicare nel loro mercato il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche relativo all’accesso ai condotti”, lamentando che, a causa di questa clausola, l’ambito di applicazione del GIA per la concessione dell’accesso alle infrastrutture passive è diventato “incoerente”, poiché l’accesso bitstream è un’infrastruttura attiva.

Comportamenti speculativi

Per quanto riguarda le disposizioni specifiche per gli aggregatori di terreni, che acquistano o affittano terreni dove vengono costruite le infrastrutture di telecomunicazione, soprattutto nel caso dei tralicci 5G, Pogorel ha ricordato che esiste un “precedente di comportamento speculativo sulle reti di gasdotti”, suggerendo che i terreni su cui vengono costruiti i tralicci 5G potrebbero essere protetti utilizzando l’etichetta di “essential facility” per difenderli da comportamenti monopolistici.

Complementarietà tecnologica

Riflettendo sull’obiettivo dell’UE di raggiungere il 100% della copertura 5G e in fibra ottica entro il 2030 per i cittadini dell’UE, Pogorel ha affermato che la complementarità tecnologica sarà un fattore abilitante.

“La legge sulle infrastrutture Gigabit avrà probabilmente un impatto diretto minimo perché gli operatori stanno già sperimentando rendimenti decrescenti sugli investimenti. Tuttavia, la complementarietà tecnologica consente di progredire verso l’Internet ad alta velocità per tutti, costruendo torri dove l’infrastruttura convenzionale è troppo costosa e utilizzando la connettività satellitare dove le torri sono troppo costose”, ha concluso Pogorel.

I prossimi passi

Il testo di compromesso sarà presentato in una riunione del comitato per l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo il 22 febbraio e al Coreper del Consiglio dell’UE venerdì 16 febbraio.

[A cura di Alice Taylor]

